Macri: "Cuidemos la energía para construir, no para generar disrupción"

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Más de 24 horas demoró el expresidente Mauricio Macri en referirse, aunque de manera indirecta, al vendaval interno que produjo la exdiputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, con las consecuentes respuestas y despegues del resto de Juntos por el Cambio (JxC). Este jueves, en el congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), que se realiza en esta ciudad, eligió ponerse en rol Viejo Vizcacha para aconsejar: "Cuidemos la energía para construir, no para generar disrupción".

El exmandatario comenzó su minigira de local en la Fundación Libertad de Rosario, el think thank liberal de histórico apoyo su espacio, frente al río Paraná, para luego dirigirse al congreso del negocio de la producción de soja mencionado, donde participó de un panel en representación de la Fundación FIFA que él mismo preside. Sorprendió que, a su lado, sentó al exfutbolista Martín Palermo, e incluso arribaron juntos en el avión privado del expresidente. Las suspicacias acerca de un futuro político no tardaron en llegar y le dieron color a la estadía del fundador del PRO que no tuvo ni caminatas, ni visitas a empresas.

Luego de augurar que volverá a expresarse en los medios “en unas semanas”, se refirió elípticamente a la discusión que durante los últimos días agitó a la coalición opositora tras los dichos de Carrió. “Es muy importante quién conduce, pero hoy es más importante para qué queremos volver a gobernar la Argentina”, sostuvo, quizás tratando de bajarle el tono a la disputa a cielo abierto y al anticipo de posibles candidaturas. Un rato después, ante la pregunta de la prensa, se negó a responder directamente sobre la jefa del CC, pero terminó ensayando una valoración: "Yo sé lo que todos son capaces de hacer, espero que se den las condiciones para que cada uno pueda aportar; mientras tanto cuidemos la energía para construir, no para cosas que generen disrupción".

Hasta ahora Macri era uno de los pocos referentes opositores que mantuvo silencio sobre la polémica, e incluso se especuló con la posibilidad de que aprovechara la crisis para dar un paso al frente y jactarse que él sí pudo mantener un vínculo sin dinamita con Carrió durante su mandato y sus herederos no. Como contó Letra P, el círculo intimo del expresidente: “No sólo no avala las críticas de Lilita, sino que además no le gustan este tipo de peleas”, reflexionó un dirigente de dialogo permanente con él.

Con un tono que intentó sobrevolar al barro de la interna y, de paso, colocarse por encima del resto de los dirigentes de la alianza, sin bucear demasiado en la construcción del futuro opositor santafesino, Macri dejó un mensaje para el liberalismo local: prometió “20 años de progreso a partir de 2023” cuando, según sus proyecciones, JxC volverá al poder. “No tenemos presente, pero tenemos un enorme futuro porque vamos a volver a gobernar. Ya no somos el 41% (su cosecha en las presidenciales 2019), son más quienes entendieron cuáles son los valores e ideas que tienen que funcionar”, dijo a dos años exactos de la dura derrota de las primarias, con guarismos muy alejados de los de Alberto Fernández.

Parte de la dirigencia y del círculo rojo local esperaba con ganas un análisis político y económico del expresidente. “No tengo entusiasmo de hablar del gobierno de hoy porque nunca tuvo plan, rumbo, grandeza y sigue manejándose con improvisación. No se da cuenta del daño que hace, de la crisis a la que nos llevó, lo que yo llamo un ejército de demolición”, regaló a los presentes, que replicaron con aplausos.