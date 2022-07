Fernández, para CFK: "El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera"

El presidente Alberto Fernández hizo un llamado a la unidad del peronismo en el acto por los 48 años de la muerte de Juan Perón con un mensaje directo a la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Perón nos dijo que teníamos que estar unidos", dijo el mandatario, que también convocó a "sembrar esperanza" frente "a las voces del desánimo" y advirtió: "El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, sino quién tiene la capacidad de convencer". De esa manera, Fernández dio inicio, en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT), a un fin de semana de alto voltaje político que tendrá este sábado a CFK con su propio homenaje al tres veces presidente en Ensenada.

En otro mensaje dirigido al cristinismo y a La Cámpora, el jefe de Estado defendió al Movimiento Evita. "Cuando digo primero los últimos, digo primero apoyar al que invierte y no especula, al que da trabajo, al que está en situación de pobreza... reconocer que hay una economía naciente, distinta, no conocida hasta el día de hoy, que es la economía popular y que tenemos que darle vida porque, si no, la vamos a dejar al margen"

"No es una discusión de planes sociales, es una realidad. Es un mundo que, así como vivió la revolución industrial, la revolución digital está trayendo nuevas crisis y tenemos que atenderlas. No es desamparando a los que esta revolución está dejando al margen, es abrazándolos y reconociéndolos como actores de la sociedad que son", completó.

Fernández defendió su gobierno: "¿Qué hicimos? Hicimos mucho", gritó y reivindicó la gestión de la pandemia y destacó el crecimiento de la economía y del empleo. "No doy grandes actos ni doy grandes discurso, pero la Argentina después de la pandemia creció 10,3%", aseguró.

Tras describir la compleja situación global a partir de la guerra en Ucrania, volvió a pedir unidad. "Tenemos que estar más unidos que nunca", reclamó. "No es tiempo de guerra, es tiempo de encuentros. La Argentina debe salvarse con el aporte de cada una y cada uno de los argentinos", consideró y convocó a sembrar "esperanza" ante "las voces del desánimo". "El futuro que viene es un futuro con más igualdad, libertad y más respeto de las instituciones para que podamos hacer la patria justa, libre y soberana que Perón nos dijo que debíamos hacer", completó.

Presentes

Como relató Letra P, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio el presente en la calle Azopardo y también lo hará en Ensenada. Además, asistieron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Economía, Martín Guzmán, su par de Interior, el camporista diplomático Eduardo de Pedro; el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, y el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, además de dirigentes cegetistas encabezados por el cosecretario general Héctor Daer y referentes de las organizaciones sociales albertistas, como el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.

El jefe de Estado, que llegó acompañado por el canciller Santiago Cafiero, cierra con esta actividad una semana difícil para su administración. La misma comenzó el lunes, con nuevos límites a las importaciones ordenados por el Banco Central (BCRA) para controlar las reservas, lo que generó, según el Presidente, “una corrida cambiara” que buscó desestabilizarlo y que contó con el beneplácito de Juntos por el Cambio (JxC).

Además, en los últimos días reflotó la interna oficialista a partir de los dichos del ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires, Andrés Larroque, quien clamó por que Cristina Kirchner sea candidata a presidenta en 2023 ya que “es la única dirigente que genera esperanza”, dijo. Este viernes se sumó el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien este sábado recibirá a la vicepresidenta y también pidió que sea candidata el año que viene.

Los problemas internos del Gobierno son tan importantes, que incluso el acto de este viernes estuvo en duda. Como detalló Letra P, el martes fue suspendido por la CGT ante la falta de cuórum entre los gremios a la hora de compartir un nuevo acto con el Presidente y ante las críticas de diferentes dirigentes a la gestión oficial, como las de Gerardo Martínez, de la UOCRA; Pablo Moyano, de Camioneros; Carlos Acuña, de Estaciones de Servicio, y Omar Plaini, de Canillitas.