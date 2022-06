CFK 2023: "Es la única dirigente que genera esperanza", lanzó Larroque

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, consideró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es "la única dirigente" capaz de "recuperar la esperanza a través de la política". En un nuevo capítulo de la interna del Frente de Todos, el dirigente de La Cámpora realzó una vez más la figura de la expresidenta y, si bien no la postuló para 2023, evaluó que "la fase moderada está agotada" y convocó a "ofrecerle a la militancia y a la sociedad perspectiva y expectativa".

"E una situación tan gris en materia económica, la única manera de recuperar la esperanza es a través de la política, y dentro de la política la persona que todavía es creíble, que representa esperanza y está dispuesta a enfrentar al poder es Cristina", expresó en declaraciones a El Destape.

En ese sentido, el dirigente camporista consideró que "gobernar es ordenar al poder económico y si eso no ocurre, pierde el pueblo". "Nuestra misión es representar los intereses populares", apuntó y consideró necesario "regular al poder económico y garantizar la justicia social".

Según insistió, "el poder es mañoso, habitarlo no es sencillo" y, en alusión a las próximas elecciones, señaló que "hay que recuperar el camino que se trazó en su momento".

"Creo que la fase moderada está agotada, no quiere decir eso que hayamos hecho todo perfecto y somos conscientes de las dificultades que se enfrentan. Pero sí me parece que se intentó y que no ha funcionado, tenemos que recalibrar y no podemos seguir atrapados en ese laberinto", observó Larroque.

En tanto, recordó que si bien "a Cristina la jubilan permanentemente, ella tuvo la inteligencia de reagrupar a todos los sectores del movimiento nacional y, para que ello fuera eficaz, no dudó en ceder posiciones y en darle al sector moderado el mayor protagonismo. "Eso tiene que ser recíproco", analizó.



Estimó que "quizá haya un problema de diagnóstico o de caracterización y no todos estén viéndolo, pero la inmensa mayoría de la sociedad esta con un sabor agridulce y es momento de dar cuenta de la decisión generosa e inteligente". "Es momento de que estemos todos a la altura de las circunstancias y tengamos la misma grandeza", agregó.

Consultado por el debate por el rol del Estado, las organizaciones sociales y la gestión de programas como el Potenciar Trabajo, Larroque dijo que el Movimiento Evita "decidió enfrentar públicamente a Cristina, que es la única que con claridad enfrenta al poder económico".