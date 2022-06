La CGT reflotó el acto de Fernández por Perón para una foto de frágil unidad

Tras horas frenéticas y una primera suspensión a modo de advertencia a la Casa Rosada, finalmente Alberto Fernández tendrá su acto en homenaje a Juan Domingo Perón. Será este viernes, al cumplirse 48 años del fallecimiento del expresidente. El martes por la noche, la actividad había sido cancelada por la central obrera este martes ante la falta de consenso interno pero fue reflotado, para no agitar aún más la grieta dentro del Frente de Todos, potenciada por las críticas de Cristina Fernández de Kirchner.

A través de su secretario de prensa, Jorge Pino Sola, el colectivo sindical detalló este miércoles que el Jefe de Estado encabezará el encuentro en Azopardo 806 a las 17.30 del viernes. La organización del homenaje, desde el minuto uno, contó con inconvenientes por doquier, con uno principal a la cabeza: la falta de cuórum sindical para compartir un nuevo evento con el mandatario.

Los reclamos de un sector de la CGT, el más combativo y el que hoy comparte posiciones con la vicepresidenta, tienen distintas aristas pero se resumen en la falta de respuestas que ofrece el gobierno nacional ante la escalada de precios, lo que complica las negociones paritarias y evidencia una efervescencia de la bases.

También podés leer Tras reunión CFK-Daer, la CGT le bajó un acto al Presidente: la guerra continúa

Ante esa coyuntura, los cegetistas Gerardo Martínez (UOCRA), Pablo Moyano (Camioneros), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) y Omar Plaini (Canillitas) forman parte del coro que demanda, a viva voz y sin desentonar, una movilización contra los formadores de precios. Por lo bajo, piden una mayor energía por parte del Ejecutivo para controlar la inflación y no querían compartir foto, como en mayo pasado auspiciado por el gremio de la construcción en explícito apoyo al Presidente. Allí hubo elogios al rumbo del Frente de Todos pero con un asterisco: el llamado a controlar los precios.

Por eso, con el objetivo de evitar mayor ruido interno generando una foto sin todos los principales actores cegetistas, el martes por la noche una fuente sindical de peso confirmó que el acto no se iba a producir mientras la Casa Rosada insistía en que no había problemas con la convocatoria. Con el correr de los minutos, también se supo problemas de comunicación: Presidencia cursó invitaciones particulares y no al secretariado general, lo que confundió a varios dirigentes. El propio Plaini, por el canal de TV América, se mostró sorprendido por la inusual procedimiento. A esa hora también se sabía que Cristina Kirchner había pasado del viernes al sábado su acto en recuerdo de Perón para evitar superponerlo con el del Presidente.

También podés leer Fernández, de regreso: ni una palabra de CFK y alarma por la guerra sin fin

Al final, como reconoció un miembro del consejo directivo de la CGT ante Letra P, primó la necesidad de no generarle mayores traspiés al Gobierno en medio del terremoto financiero y el paro del campo convocado por el faltante de gasoil. “Somos peronistas, con la baja del acto ya se generó demasiado”, expresó este dirigente, ubicado del lado de los independientes, que cree que ahora es momento de bajar tensiones, luego de enviar el mensaje.