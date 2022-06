Fernández defendió a las organizaciones sociales pese a "las picardías" de algunas

El presidente Alberto Fernández ratificó su buena relación con las organizaciones sociales y, en clara alusión a las críticas de su vice Cristina Fernández de Kirchner, consideró que “no es bueno es generalizar”. En este sentido, les agradeció por el trabajo realizado desde que asumió al frente del Gobierno, pese a "las picardías" de algunas de ellas.

"Le quiero agradecer a las organizaciones que estuvieron al lado nuestro, que nos ayudaron sostener llevando compromiso adonde no existía, quiero agradecérselos aunque algunas hagan picardías que no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar, no esperen que generalice", sostuvo el mandatario en un acto en el Museo del Bicentenario donde encabezó el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023.

Sin hacer mención a los dichos de la expresidenta, quien este lunes cuestionó duramente la distribución de los planes sociales y pidió que sea el Estado quien los maneje, el mandatario destacó el trabajo realizado por los movimientos sociales y reafirmó su acompañamiento hacia ese sector.

"Las organizaciones sociales estuvieron acompañándonos, estuvieron al lado de los más vulnerables, no se llevaron la plata de los más vulnerables. Se asociaron en la gestión del Estado en todo eso. A todos ellos, gracias", insistió.

En ese contexto, pidió una vez más por la unidad y aseguró que se tomarán "las medidas que haya que tomar para que el crecimiento no se detenga, para ordenar lo que haya que ordenar y para acompañar ese crecimiento".

"Les pido que no cedamos, que sigamos firmes en nuestras convicciones. Que estemos muy unidos, que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas a veces injustas y que estamos unidos", remarcó.