La defensa de Zabaleta: "Yo pintaba de pibe contra el FMI"

En el marco de lo que parecía un acto de unidad política del oficialista Frente de Todos (FdT), del que participaron el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el líder de La Cámpora y diputado nacional, Máximo Kirchner, y que terminó por ser una nueva muestra de las diferencias internas del Gobierno, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, aseguró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “es lo peor que le puede pasar a un país” y recordó sus épocas de juventud: “Yo pintaba de pibe contra el Fondo”.

"La noticia hoy es que todos juntos vamos a seguir trabajando para invertir en políticas sociales para los que menos tienen y para redistribuir la riqueza en Argentina”, afirmó durante la presentación del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) Bonaerense que se llevó a cabo este lunes en Florencio Varela en un acto que reunió a importantes figuras del oficialismo y que terminó por plasmar las discrepancias que todavía no se cierran entre sus filas.

Minutos antes habló su homólogo bonaerense, Andrés Larroque, quien disparó fuego amigo contra el presidente Alberto Fernández al asegurar que a la hora de gobernar “hay que representar lo que hay que representar peleándose con quienes hay que pelearse". No es la primera vez que el dirigente de La Cámpora apunta contra el jefe de Estado. Luego de los ataques contra el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del tratamiento del refinanciamiento de la deuda externa con el FMI, denunció “el silencio y la parsimonia del gobierno” ante la demora en solidarizarse con la exmandataria.

De esta manera, lo que parecía ser un acto con anuncios sociales y económicos de Kicillof terminó por ser un nuevo capítulo de la interna oficialista. Fuentes cercanas al exintendente de Hurlingham sostuvieron en diálogo con Letra P que el Ministro sabía quiénes iban a participar de la actividad, es decir, que iba a ser en territorio empantanado, pero explicaron que decidió participar igual porque “los fondos del programa los pone la Nación". “Fue, dijo lo suyo y marcó un contrapunto con el Cuervo”, afirmaron desde el entorno de Zabaleta y remarcaron que a él “nadie tiene que contarle nada porque recorre la provincia y el país”. “Se hace cargo de los problemas”, explicaron desde las oficinas ubicadas sobre la Avenida 9 de julio.

Además, el nuevo cruce se generó luego de que el jefe de Asesores de la Provincia, Carlos Bianco, manifestara en declaraciones a Letra P que su candidata para las próximas elecciones presidenciales es Cristina Kirchner, lo que generó la respuesta del propio Larroque, quien esta misma tarde consideró que “es una falta de respeto hablar de 2023”.

“Vinimos como frente político y como gobierno nacional y provincial a transformar y a generar trabajo”, afirmó Zabaleta para dejar de lado las diferencias. De todas formas, le devolvió gentilezas a La Cámpora: “A mí que no me la cuente nadie. No vinimos a ser funcionarios solamente. No vamos a titubear nunca, vamos a hacer lo que haya que hacer”.

En las disputas que existen al interior del Gobierno y ante las acusaciones del kirchnerismo más duro que le demanda al Presidente medidas más fuertes para atender la crisis social y económica que sufre el país, Zabaleta defendió el último bono anunciado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para los sectores económicos informales, las jubilaciones y las trabajadoras de casas particulares junto al impuesto a la renta inesperada. “Eso es redistribuir. Esa es la decisión que tomamos la semana pasada de reforzar los ingresos de los que menos tienen”, completó.