Kicillof se adelanta a la bomba y presenta una colectora de precios cuidados

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se adelanta al explosivo número de inflación que dará a conocer este miércoles el INDEC y anunciará un paquete de medidas para acceder a alimentos con mejores precios. El propio ministro de Economía de la Nación, Martín Guzman, adelantó que la inflación de marzo superó el 6% y en alimentos se habla de hasta un 9%. Se trata de un número difícil de tolerar para el peronismo que ensanchará la grieta dentro del Frente de Todos (FdT) en el marco de una situación social cada vez más delicada. En la interna oficialista, el mandatario bonaerense sigue la línea del kirchnerismo duro y apunta a la economía doméstica.

Kicillof abandonó la postura de equilibrista que lo caracterizó durante la primera etapa de la última crisis del oficialismo por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y endureció su discurso ante una situación económica y social cada vez más compleja. En diferentes actividades de gestión se ocupó de marcar el que, considera, debe ser el rumbo económico. “Los muchachos del FMI no sé si dominan el español, pero en la provincia no puede haber ajuste, lo tienen que entender”, dijo en la localidad de Arrecifes y completó: “En el conurbano y el interior, no da más la situación social”. El pasado viernes, en el marco de la presentación del plan ambiental de la provincia, sostuvo, además, que no se puede esperar que naturalmente el crecimiento se distribuya y que “la inclusión social y la distribución del ingreso es la única manera de sostener el crecimiento”.

Kicillof, que fue el último ministro de Economía de la presidencia CFK, respalda la postura económica del ala dura del kirchnerismo por sobre la albertista: por más crecimiento económico y buenos números macro que haya -los exhibe el gobierno nacional-, si no se interviene en la distribución del ingreso, si no se mejora el salario y el poder adquisitivo de la gente y si no se resuelve el problema inflacionario, especialmente, en términos alimentarios, ese crecimiento de poco sirve, sostiene. Desde la otra vereda, el ministro de Economía Martín Guzmán advirtió que gestionará con aquellos que estén alineados a su plan económico y busca, como contó Letra P, mostrarse más cerca de los problemas cotidianos, centrando ahora su agenda en la inflación y la situación energética.

En ese marco, este lunes, el gobernador reunió a las autoridades de las secretarías de Producción de los municipios de la provincia en un encuentro que se desarrolló en Ensenada, con el intendente Mario Secco como anfitrión. Kicillof abrió el encuentro acompañado por la guardia kicillofista de la primera hora: estuvieron los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y de Hacienda y Finanzas, Pablo López; la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y el director ejecutivo de Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard.

“Necesitamos seguir generando instrumentos que apoyen a los pequeños y medianos productores de todas las ramas de la actividad, porque son ellos quienes generan trabajo y arraigo en cada rincón de la provincia, dando lugar a un crecimiento para todos y todas”, dijo el gobernador en la apertura. Este fue el primer encuentro presencial del año y reunió a las cabezas de las áreas de Producción de los municipios en 11 mesas distribuidas por región geográfica y complementariedad productiva.

Por su parte, en línea con la nueva estrategia de Kicillof de trabajar más articuladamente con los municipios, Secco aseguró: “Creemos en un Estado presente y en municipios que se hagan cargo de los problemas y jueguen un rol de articulación con la Provincia y la Nación para lograr los objetivos”. “Estamos saliendo adelante y somos conscientes de que los municipios son una base importante para que la provincia crezca: si todos remamos juntos, vamos a salir con políticas públicas que beneficien a nuestros vecinos”, dijo.

A partir de este encuentro, este martes, Kicillof hará los anuncios también desde Ensenada. Será a las 16 en un acto que encabezará en el Mercado Municipal. Si bien hay fuerte hermetismo en el gobierno bonaerense, fuentes consultadas por Letra P señalaron que los anuncios estarán vinculados al programa Mercados Bonaerenses, que ya se implementa en la provincia y apunta a generar una oferta de alimentos a precios más accesibles en una articulación con productores de la provincia. Los ministerios que intervienen en el programa son los de Producción, Asuntos Agrarios y Desarrollo de la Comunidad. El programa Mercados bonaerenses trabaja sobre el fortalecimiento de las ferias, la promoción del consumo de alimentos bonaerenses y la asistencia a productores, pymes y cooperativas. "Es un paquete de medidas que intenta aportar algunas herramientas para acceder a más productos y con mejores precios, mercados permanentes, ferias itinerantes, descuentos con Cuenta DNI y reelevamientos de precios acordados", explicó a este medio una fuente del ejecutivo boanerense.

En la misma línea, para contener la situación social, el gobierno provincial trabaja sobre el programa MESA, que posiblemente sea lanzado en las próximas semanas, aunque sin fecha confirmada, pese a que ya se está implementando. El programa que anunció el gobernador en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura consta de sostener la entrega de bolsones de alimentos en las escuelas que se hizo durante la pandemia mientras los comedores escolares estuvieron cerrados, pese a que estos ya están en normal funcionamiento, dando así una doble asistencia ante la crisis alimentaria.

Tanto Kicillof como las autroridades municipales de la provincia consideran que la inflación en alimentos es hoy uno de los principales problemas de la gente en suelo bonaerense y que el gobierno nacional no está dando las respuestas que se esperan. Según estimaciones privadas, la inflación de marzo se ubicaría entre un 5,5% y un 6%, por lo que, de ser así, acumularía alrededor del 14% en el primer trimestre del año. El Índice Estadístico de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) estimó números aún peores: una inflación de marzo del 6,8% empujada por los precios de los alimentos, que crecieron hasta 9% durante ese mes.