Con la interna recalentada, JxC se reúne para reivindicar a Bullrich en un seminario

Su realización estaba prevista desde principios de año, como parte del debate que tendrá Juntos por el Cambio (JxC) para definir un programa de gobierno. Sin embargo, el seminario de lucha contra el narcotráfico se llevará a cabo este martes en Parque Norte y en medio de los cruces internos entre los socios de la alianza opositora. El encuentro entre las máximas autoridades de cada partido también coincide con las dos reuniones fallidas de la Mesa Nacional.

Detrás de esa demora, crecieron las críticas cruzadas dentro del PRO y entre los sectores que conviven en la UCR. Estallaron luego de la reaparición pública del expresidente Mauricio Macri en un raid mediático, donde le habló a su electorado mas duro, reinvidicó al gobierno de Carlos Menem y buscó mostrarse todavía en carrera. El seminario de este miércoles mostrará, desde las 15, a todos los miembros de JxC unidos para repasar la política de seguridad de la era Macri, con la presencia de integrantes de los bloques parlamentarios de JxC, aunque el titular de la UCR en la Cámara baja, Mario Negrib no será de la partida porque en ese horario tiene que participar de una ceremonia para condecorar al dos veces diputado radical Hipólito Solari Yrigoyen.

Al seminario sobre narcotráfico también asistirán los bloques de la alianza en la Legislatura bonaerense. Ante las consultas de este portal, en JxC admiten que el evento, sin proponérselo, terminará reivindicando a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad del gobierno de Macri.

Será toda una definición programática que respaldará a la actual titular del partido amarillo en un momento particular. La sombra de Macri debilita sus chances electorales porque comparte el mismo público. Viene de reconocer que el vínculo con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se enfrió y que ahora sólo lo ve en las reuniones de la Mesa Nacional de JxC.

El ruido interno del radicalismo aumentó en las últimas horas. El titular de la UCR, Gerardo Morales, cuestionó, sin nombrarlo, al diputado Alejandro Cacace, autor de un proyecto para dolarizar la economía. El economista puntano forma parte de Evolución Radical, el sector que armó un bloque propio, liderado por el senador Martín Lousteau y se separó de la bancada que conduce Negri. El texto de Cacace es coincidente con la prédica del sector más duro del PRO y de su colega de ultraderecha Javier Milei.

"Rechazo terminantemente el payasesco proyecto presentado por un diputado de Evolución. Hay que ser irresponsable e ingenuo, por no decir otra cosa, para plantear que la dolarización es la salida. La dolarización es peor que la convertibilidad", disparó Morales desde su cuenta de Twitter. "Esto ya nos generó daños irreparables en el pasado, destruyendo el aparato productivo del país. Creer que con siete artículos de un proyecto de ley se van a resolver los problemas de la economía y la inflación en el país es una gran estupidez", remarcó en un tiro por elevación a Lousteau.

Las críticas cosecharon respuestas públicas de la mayoría de los integrantes del bloque aludido. También del macrismo de paladar negro. "Te falta un poco de humildad, Gerardo. No tenés mucha intención de voto ni gran imagen nacional, por qué adoptar aires tan soberbios de superioridad sin sustento? El país, si te importa, necesita más realismo", le contestó el filósofo Alejandro Rozitchner, exégeta de Macri y Bullrich.

El jujeño puede padecer algunas debilidades de marketing político pero viene de lanzar una certeza radical y una posibilidad para JxC. "Puede haber fórmulas cruzadas, pero habrá un candidato a presidente radical”, dijo este domingo en una entrevista concedida a Radio Rivadavia, donde se metió en la interna del PRO. “ Bullrich en sus declaraciones habla de Horacio. Yo tengo un gran respeto por ella, en muchas cuestiones tenemos miradas diferentes, pero son formas. Lo que vi es un mensaje hacia adentro del PRO, que tiene un tema de liderazgo, pero el jefe del PRO es Mauricio, no hay otro. No es el de Juntos por el Cambio”, dijo Morales.

“Yo veo a Mauricio lanzado y en estado puro con un pensamiento explícito, todo lo que le sale de su convicción lo dice sin tapujos. Siendo parte importante de JxC es un líder indiscutible de JxC, más allá de que no es el jefe de la UCR, es una voz importantísima", cintureó el jujeño. "Por eso cuando hay algunas de sus expresiones con las que desde la UCR no estamos de acuerdo -como su reivindicación a Menem y a la política neoliberal de la década del 90- nuestra obligación es aclarar y propiciar el debate interno sobre cuestiones que no son graves, pero que hay que resolverlas en el marco de un plan de gobierno", redondeó.

Sobre Rodríguez Larreta dijo que "es un dirigente del PRO que tiene una posición bastante racional". "Comparto su pensamiento en algunas cuestiones más allá de que hemos tenido cruces. Hay más ruido en todo caso en el PRO respecto de ese tema, porque ellos creen que el próximo presidente va a ser del PRO, y cuando desde el radicalismo decimos no, puede haber un candidato de origen radical, también hay tensión, que es normal porque estamos parados de otra manera”, apuntó.

La jefa del PRO recibirá una reivindicación involuntaria, porque el encuentro fue organizado con distintos panelistas para comparar la política de persecución del narcotráfico de la actualidad con la impulsada por Cambiemos. En términos políticos buscarán demostrar que esa política es un tema excluyente para los cuatro partidos que integran la mesa de la alianza. En el evento estarán sus máximas autoridades: Bullrich por el PRO, Morales por la UCR, el diputado nacional Maximiliano Ferraro por la Coalición Cívica y el exsenador Miguel Pichetto, por Encuentro Republicano Federal. El excompañero de fórmula de Macri lidera un pequeño espacio de peronismo dentro de JxC. No se inmiscuye en la interna del radicalismo, pero se metió de lleno en la interna bonaerense del PRO para 2023.

Pichetto fue invitado este viernes al ´campamento´ que realizó la Juventud del PRO, en La Plata. Lo estaban esperando tres posibles competidores para la gobernación el año próximo: el intendente Julio Garro y los diputados nacionales Diego Santilli y Cristian Ritondo. “Hay que defender los liderazgos. El triunfo en la provincia fue histórico”, dijo el exsenador y después fue al grano: "Por eso en este acto, pido que trabajemos todos por Diego gobernador" lanzó Pichetto ante un Santilli agradecido. Ambos ignoraron los gestos adustos de Garro y Ritondo.

Con la densidad de los mensajes políticos que cruzaron a la alianza en los últimos días, el cierre del seminario estará hegemonizado por las internas, aunque los socios partidarios buscarán demoler la política de seguridad del Gobierno. Quieren mostrarse detrás de una política criminal contra el narcotráfico más dura, sea quien sea el próximo candidato de JxC.