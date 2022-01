Bullrich retoma lazos con Milei y la Coalición Cívica pone el grito en el cielo

En el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara de Diputados hay más coincidencias en plantearle exigencias al Gobierno respecto a la negociación con el FMI, que en ordenar la convivencia interna. La nueva composición que tiene el espacio opositor no sólo está redefiniendo los equilibrios, sino también los límites y acercamientos a la ultraderecha. La demostración la lanzó el diputado Maximiliano Ferraro, que salió al cruce de los dos primeros proyectos que firmaron miembros del PRO y del bloque de Javier Milei, a quien la Coalición Cívica considera "un comediante violento". El chispazo fue poco advertido dado que la atención, en la últimas horas, estuvo puesta en la decisión de los cuatro mandatarios opositores de que no asistirán a la reunión que este miércoles tendrá el ministro de Economía, Martín Guzmán, con las provincias.

"Sería bueno que algunos colegas de Juntos por el Cambio dejen de hacer demagogia y populismo a la inversa. Seamos serios, entre todos estamos construyendo una alternativa para volver a gobernar la Argentina", escribió el titular del partido de la Coalición Cívica para rechazar, sin mencionarlos, a los diputados y las diputadas, liderados por el macrista Gerardo Millman, que presentaron dos proyectos para bajar impuestos. El primero plantea bajar el IVA, del 21% al 18%. El segundo deroga dos artículos del Código Aduanero Argentino y sus normas complementarias para que el Congreso recupere las facultades que había delegado en el Ejecutivo y reducir las retenciones a las exportaciones agrarias.

Según explicaron cerca de Ferraro, el mensaje no fue a titulo personal, sino que representa la posición del partido. "Estamos a favor de bajar impuestos, pero no podemos dejar de ver el déficit fiscal, el gasto publico y la emisión. Podemos entender la voluntad y lo gestual, pero debemos ser responsables. JxC quiere volver a ser gobierno y por eso lo dijimos", explicaron a Letra P cerca del titular de la CC.

El señalamiento va más allá de las cuestiones fiscales. La iniciativa que impulsó Millman tiene el respaldo de la titular del PRO, Patricia Bullrich y sumó a casi veinte legisladores y legisladoras macristas, además de Milei y Victoria Villarruel. Se trata de integrantes del bloque que se autodefinen como los "duros" del bloque del partido amarrillo: Omar De Marchi, Hernán Lombardi, Waldo Wolff, Laura Rodríguez Machado, Fernando Iglesias, Marilú Quiroz, Pablo Torello, Virginia Cornejo, Héctor Stefani, Aníbal Tortoriello, Sabrina Ajmechet, Matías Tacceti, Alberto Asseff, Gabriel Chumpitaz, Ingrid Jetter, Francisco Sánchez, Adrián Ruarte, Pablo Tonelli.

Es la primera demostración de fuerza que concretan los liderados por Bullrich, una de las dirigentes del PRO que mantiene vínculos cada vez más estrechos con Milei. Los contactos se profundizaron antes de las elecciones, luego fueron virtualmente ocultados y ahora vuelven a la superficie. Esta vez, con acciones concretas que buscarán retomar las coincidencias que habían quedado en el tintero en julio del año pasado y que ahora también cuentan con el auspicio del expresidente Mauricio Macri.

Las diferencias con el sector más duro se diluyen velozmente a la hora de posicionarse frente al Gobierno, pero persisten puertas adentro del interbloque de JxC. De hecho, la CC no tienen reparos en la decisión que tomaron el porteño Horacio Rodríguez Larreta (PRO), el mendocino Rodolfo Suárez, el correntino Gustavo Valdés y el jujeño Gerardo Morales de pegar el faltazo a la reunión de este miércoles con Guzmán. Los tres radicales enviarán representantes al encuentro y la semana próxima garantizarán su presencia en una reunión con el jefe del Palacio de Hacienda.

Así como la tropa de Elisa Carrió no quería el naufragio del tratamiento del Presupuesto 2022, se especuló que no coincidían con al faltazo que decidieron los gobernadores. Ante las consultas de este medio, negaron que hubiera diferencias. Recordaron que en septiembre de 2020 fue Lilita quien redactó uno de los puntos del pronunciamiento que publicaron en ese momento. El punto ocho dice: "Asimismo, Juntos por el Cambio reafirma que el ámbito para acuerdos en materia institucional es el Congreso de la Nación. El Parlamento es el único ámbito adecuado ya que el principio republicano de división de poderes establece que es el Poder Ejecutivo quien tiene que recurrir al Congreso, y no a la inversa. Nuestros gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tratarán con el gobierno nacional cuestiones de gestión que hacen a las políticas de sus respectivos distritos", detallaba el texto.