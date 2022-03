Morales: "Hay gente del PRO que habla más que yo con Fernández y Massa"

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, valoró la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Cámara de Diputados y desechó las críticas que recibe por parte de los sectores más duros de Juntos por el Cambio (JxC), que lo acusan de ser una de las líneas de diálogo con el Gobierno. “Hay gente del PRO que habla más que yo con (el presidente) Alberto Fernández y (el presidente de la Cámara baja) Sergio Massa; son unos hipócritas”, disparó.

“Hay algunos que creían que cuanto peor, mejor, así explotaba todo”, reconoció el líder radical que desde hace meses mantiene diferencias con el ala más dura de la alianza opositora, especialmente los sectores del PRO alineados detrás de su presidenta, Patricia Bullrich. “Algunos del PRO decían que querían abstenerse o votar en contra durante los días previos a la sesión”, recordó en una entrevista con el diario La Nación.

En este sentido, valoró su decisión de liderar las conversaciones con el Frente de Todos (FdT) para que el refinanciamiento de la deuda externa tomada en 2018 por el expresidente Mauricio Macri sea aprobado sin sobresaltos en el Congreso. “Desde diciembre vengo planteando que nos teníamos que sentar a dialogar porque nosotros habíamos tomado el préstamo”, relató y aseguró que durante ese tiempo “los halcones” le “dieron para que tenga”. “El ala dura del PRO tiene que reflexionar sobre las acciones de arrebate”, profundizó y les recomendó “bajar un cambio y tomarse un té de tilo o de coca”.

Asimismo, ante el tratamiento que recibirá el acuerdo esta semana en el Senado, Morales sostuvo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “tendrá que resolver” su aprobación “para que el país no entre el default”. “El Ejecutivo y el FdT tienen la responsabilidad de gobernar y atender los intereses del país”, agregó y profundizó: “No deben entrar en el juego de Máximo (Kirchner) y Cristina, que no han dicho nada en particular de la ley y lo único que hacen es cuestionar el tema de la deuda”.

Además, Morales, que busca ser candidato a presidente en las elecciones de 2023, sostuvo que la oposición debe “tender puentes de diálogo con sectores del peronismo que no están en el Gobierno” y “grupos racionales del FdT”. “Si nos toca gobernar, habrá que tener diálogo para impulsar las leyes que necesitamos para sacar adelante el país. El concepto es que hay que salir de la grieta”, detalló.

También se refirió a la actualidad partidaria de la UCR, que se encuentra dividida en el Congreso con un sector que responde al senador Martín Lousteau, al adelantar que van a “trabajar esta semana para unificar el bloque”. “Espero que vuelvan a la bancada, eso le hará bien a la UCR. Si a alguno se le ocurre hacer un partido dentro del partido, no lo comparto. Creo que hay que fortalecer al radicalismo, porque esa fractura le hace daño”, ahondó.