En el Senado, el Gobierno necesita a JxC por los votos y para el cuórum

Los 202 votos que aprobaron el acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados marcaron el impulso que el oficialismo buscará darle en el Senado para transformarlo en ley cuanto antes se pueda. En el bloque del Frente de Todos, que conduce José Mayans, se preparan para una posible sesión el próximo jueves, siempre y cuando el interbloque de Juntos por el Cambio aporte los dos tercios de los presentes para tratar el texto sobre tablas, la única posibilidad para que el eventual dictamen de comisión llegue al recinto sin cumplir los siete días de espera que establece el reglamento.

La primera escala se concretará este lunes en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza el riojano Ricardo Guerra. A partir de las 15 sus integrantes escucharán las exposiciones del ministro de Economía, Martín Guzmán; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

La ausencia de obstáculos técnicos no implica que no surjan diferencias políticas. Los 28 votos negativos del FdT en Diputados anticipan una réplica en la otra parte del recinto. La negativa de la organización La Cámpora fue acompañada con un documento que fija posición respecto a la refinanciación, vuelve a criticar la gestión de la negociación por parte de Guzmán y marca una línea de intervención para los senadores y senadoras que coincidan con esas argumentaciones.

El bloque oficialista tiene 35 voluntades y está conmocionado por el ataque que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner este jueves por la tarde. Mientras sesionaba la Cámara baja, un grupo apedreó el ala sur del Congreso y, en especial, las ventanas de las oficinas que tiene la Presidencia del Senado en el primer piso. Según contó en un video viralizado desde su cuenta de twitter, CFK explicó que en ese momento estaba reunida con su hijo Máximo y con los senadores Anabel Fernández Sagasti y Oscar Parrilli.

En el bloque insistían que el incidente no afectaría el desenvolvimiento de la agenda prevista para los próximos días. Eso fue antes de la guerra de solidaridad declarada entre La Cámpora y el Gobierno por una condena con delay al hecho, a partir de un reproche público del ministro bonaerense Andrés Larroque.

Volviendo a los tiempos parlamentarios, la otra opción es sesionar el miércoles 23. Para algunas fuentes legislativas sería un día después del vencimiento del próximo pago, previsto para el 22, aunque la aprobación que ya se concretó en Diputados habilita al Ejecutivo a estirar los tiempos para evitar cualquier riesgo. Esa opción no está en el radar del Gobierno. Otros indican que una eventual sesión del 23 sería antes de un nuevo aniversario del último golpe militar.

"Todavía no hay poroteos", contestaron para relativizar cualquier cálculo previo sobre los votos que podría reunir el acuerdo en el Senado. Los más intrigantes ocurren dentro de la bancada del FdT porque no cesan las versiones sobre una decena de posibles rechazos y la alternativa de que CFK elija la libertad de acción como una forma de canalizar las diferencias internas y que no entorpezcan la acumulación de voluntades que se tejió inicialmente en Diputados. En el oficialismo no aportaron información sobre una eventual liberación de decisiones a la hora de votar, aunque en JxC estiman un respaldo superior a los 50 votos, entre los 33 apoyos de la coalición opositora, unos 25 apoyos del FdT que se incrementarían con la adhesión de bloques provinciales.