Schiaretti quiere un PJ libre de kirchnerismo en Córdoba

El gobierno de Córdoba ya no oculta las diferencias con la Casa Rosada y las tensiones se acrecientan día tras día. De cara a las elecciones internas, previstas para el 27 de marzo, el gobernador Juan Schiaretti comenzó a dar los pasos necesarios para convertirse en el presidente del Partido Justicialista (PJ) con dos objetivos claro: dejar al kirchnerismo afuera de la estructura del peronismo provincial y llegar con el partido ordenado a 2023.

En 2020, el escenario político cambió de manera radical. Hasta ese momento, el gobierno nacional aún tenía la esperanza de coordinar movimientos con el peronismo provincial. Incluso, hubo sectores cordobeses que entendieron que esa posibilidad podía servir para allanar el camino a la gestión nacional y, de esa forma, sumar beneficios a favor de la provincia. La pandemia, que cambió todo el panorama político en Argentina, también arrasó con esas expectativas.

La ruptura de relaciones se puso de manifiesto durante el armado de las lista para las elecciones legislativas. El fuego creció durante la campaña y continuó con votaciones cruzadas tanto en el Congreso Nacional como en la Legislatura provincial. De hecho, el bloque cordobés votó en contra del Presupuesto 2022 y los legisladores provinciales más cercanos a la FdT difirieron del oficialismo durante el debate del juego online.

El discurso de Schiaretti durante la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura sirvió para sentenciar la ruptura. Incluso, abrió la puerta a que funcionarios nacionales salieran a la encrucijada de los dichos cordobeses. Esta semana, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti , se quejó de la falta de acompañamiento del gobernador en las iniciativas de control de precios. “No tiene idea de lo que dice”, le cruzaron desde provincia.

“No tenemos nada que ver con el kirchnerismo” es la frase que se repite, como un mantra, en el peronismo cordobés. Ese es el principal argumento en el que se basan las decisiones tácticas y estratégicas del partido mediterráneo. Entre ellos, las fuerzas armadas internas.

En el kirchnerismo, los sectores más cautelosos no están dispuestos a terminar volando los puentes. Hay quienes eligen el silencio y dejan que el juego se desarrolle con la mirada fija en el horizonte. “Es muy difícil pelear con la pluma, aunque hay algunos compañeros que lo van a intentar. La verdadera discusión en el peronismo cordobés no es ahora sino en el 2023”, dijo una dirigente del FdT. Asimismo, advirtió que la discusión para las elecciones de 2023 ofrecerá una oportunidad de acercamiento o, como lo llama, "una verdadera lucha en la que entren en juego diferentes puntos de vista sin la presión del aparato".

Si no se media una decisión estratégica con un acuerdo nacional, algo que parece improbable a menos de 20 días del cierre de listas, es posible que el mayor peso de la decisión recaiga en los alcaldes. Salvo contadas excepciones, los actuales dirigentes peronistas llegaron a sus cargos por la papeleta del Hacemos por Córdoba (HxC) cuando, en mayo de 2019, se esperaban un gesto de las máximas referencias al kirchnerismo para seducir a Schiaretti.

A pesar de los cargos públicos, que muchas veces combinaron posiciones encontradas entre los líderes comunales y sus estructuras locales, el anhelo de unidad partidaria de Schiaretti terminará imponiéndose el 27 de marzo. Silbando bajo para no ser señalados, quienes se pusieron la camiseta de la FdT durante las legislativas vuelven (al menos temporalmente) al baile cordobés y esperan tiempos mejores. “La intención de la unidad siempre está presente. No es que nos guste la unidad cuando tenemos ganas de ganar y no nos guste cuando estamos en desventaja”, dijo un alcalde cercano y de buena reputación con la Casa Rosada a Letra P, sabiendo que mientras “todo es negociable, la cabeza de cada uno de los circuitos estará en manos de los hombres del gobernador.

El plazo de las listas vencerá el 28 de febrero y comenzarán a despejarse las dudas respecto a los departamentos que podrían presentar conflictos internos a finales de marzo. A excepción de Punilla y General San Martín, territorios de Carlos Caserio y Martín Gill , respectivamente, todas las posibles disputas están protagonizadas por referentes de las distintas orientaciones internas del cordobesismo.

Uno de los departamentos que rompe esa regla es Río Cuarto, donde referentes del FdT se unieron con peronistas que estaban “fuera” de la estructura oficial para presentar una alternativa el 27 de marzo. “Hace más de diez años que no hay internas. Generacionalmente estamos pensando en otras cosas y ya no queremos que se tipifiquen candidatos”, dijo uno de los alcaldes que propone al intendente de Bulnes, Martín Toselli , para enfrentar a la lista oficial, que encabezaría Juan Manuel Llamosas .

También se podría dar una compulsa interna en el departamento de Calamuchita. El intendente Claudio Chavero se lanzó como candidato a la presidencia del PJ departamental y habrá que ver si el legislador provincial Carlos Alessandri presenta su propia lista. Su hijo, Federico, actual presidente del PJ calamuchitano, es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que dirige Juan Zabaleta.

Otra interrogante gira en torno al papel que jugarán los líderes cercanos al massismo, la tercera pata de la FdT y la más cercana a los líderes cordobeses. Como adelantó Letra P, desde el Frente Renovador ya comenzaron el operativo de seducción hacia algunos sectores del peronismo cordobés , aunque, por el momento, descartan involucrarse en la compulsa interna. Lo que no descartan es la posibilidad de abrir el diálogo y “apoyar” algunas de las orientaciones al interior del partido que buscan unificar posiciones de cara a un 2023 crucial para la historia de Córdoba.