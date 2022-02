Con pases de facturas, recrudece la interna de JxC por el acuerdo con el FMI

El anuncio del entendimiento con el FMI por la deuda de 57 mil millones de dólares contraída durante el gobierno de Mauricio Macri trastocó los tiempos de Juntos por el Cambio (JxC). El viernes, dos horas después del mensaje de Alberto Fernández, la Mesa Nacional de JxC tuvo que reunirse de urgencia. Después del encuentro hubo un escuetísimo respaldo. Este miércoles, referentes de la alianza volvieron a verse las caras y reeditaron la escasez de palabras para decir casi lo mismo. Aunque el objetivo era unificar una postura para reformar el Consejo de la Magistratura, también asistieron empujados por otra novedad: la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del FdT en Diputados. Según pudo reconstruir Letra P, las diferencias internas del espacio opositor recrudecieron de cara al tratamiento parlamentario del acuerdo con el Fondo. Los contrapuntos continuarán hasta que el texto sea tratado en el Congreso, pero no pondrán en peligro su aprobación.

El encuentro fue virtual y combinó los dos frentes abiertos. La semana pasada los socios de la coalición opositora estaban enfrascados en repudiar la marcha contra la Corte Suprema y unificar una línea común respecto a la reforma del Consejo de la Magistratura. Así como el viernes participaron tres economistas que expusieron sus puntos de vista sobre el entendimiento, este miércoles fueron convocados distintos juristas, como el exjuez Ricardo Gil Lavedra, el extitular del Consejo, Miguel Piedecasas y el exministro Germán Garavano.

También se conectó a la reunión el diputado Pablo Tonelli. Según supo este portal, acordaron presentar un proyecto unificado para reformar la composición del Consejo de la Magistratura. Tendrá nueve puntos y será el despacho unificado de los legisladores y las legisladoras de JxC. Hasta ahora hay tres textos presentados. Llevan la firma del macrista Tonelli, del titular del bloque de la UCR, Mario Negri y de su correligionario formoseño Fernando Carbajal.

Donde no hubo coincidencias fue cuando hablaron sobre la posición respecto al acuerdo con el FMI. La brevísima extensión del comunicado del viernes generó todo tipo de especulaciones ante el silencio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su hijo. Con la renuncia de Kirchner, las conjeturas se multiplicaron. Entre el mutismo y las internas del oficialismo, los más duros de la alianza le dieron rienda suelta a las pocas expectativas que tienen por el pacto. Liderados por el titular de la UCR, el gobernador jujeño Gerardo Morales, los principales dirigentes del radicalismo plantearon su respaldo al avance de la negociación. En cambio, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dejó la cautela acordada y lanzó una oferta muy áspera para el oficialismo: que derogue la ley que obliga el tratamiento en el Congreso del endeudamiento soberano y lo apruebe por decreto.

El tema saltó en la reunión virtual de este miércoles. A diferencia del viernes, las fuentes consultadas por Letra P confiaron que esta vez el expresidente Mauricio Macri opinó. Dijo lo que piensa desde que conoció la existencia del entendimiento. Consideró que JxC no tiene que acompañar nada porque no hay información creíble.

La Coalición Cívica fue la encargada de pararle el carro. Cuentan que su titular, Maximiliano Ferraro, le retrucó al PRO que no tienen que estar pendiente de lo que hace Cristina y le reclamó responsabilidad política. Es la posición del partido y de su fundadora Elisa Carrió.

Cuando habló Morales, le salió al cruce de Bullrich. Le espetó que ella “no es la dueña de JxC” y la criticó por salir con declaraciones rupturistas cuando no habían sido discutidas por la Mesa Nacional que integra. La exministra de Seguridad escuchó las críticas desde la butaca de un avión porque está de viaje. No participó todo el tiempo del encuentro pero los dardos radicales le llegaron mientras estuvo on line.

El encuentro arrancó después del mediodía y duró dos horas, pero el pronunciamiento fue publicado después de las 19. Fue menos escueto que el anterior y ratificó la cautela hasta que se conozca la letra chica. "Como se señaló en la última reunión de esta Mesa, JxC estudiará los detalles de la solución alcanzada una vez que se haya conocido una carta de intención entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, y se evaluará en el Congreso, como lo establece la ley", indicó el texto. "Son momentos en los que se requiere la máxima responsabilidad por parte de todos los actores, en especial de aquellos que pertenecen a la alianza a cargo del Gobierno", señalaron los miembros de la alianza que en 2018 contrajo la megadeuda con el Fondo.

En la coalición opositora advierten que no hay ninguna definición concreta y que la pelota ahora está en la cancha del oficialismo. “Todavía falta analizar la letra chica y escuchar a Guzmán explicando esos detalles que no conocemos. Ahora es un tema del oficialismo”, aseguraron desde JxC. Detrás de los recaudos dentro del espacio ya comenzaron a hacer cálculos sobre una futura votación.

La foto en Diputados podría repetir el comportamiento que no alcanzó a plasmarse en el fallido tratamiento del Presupuesto 2022. Así como la CC estuvo dispuesta a dar cuórum y abstenerse en esa oportunidad, ahora podría hacer lo mismo. Con ese anticipo es posible que JxC tenga dos posiciones en el recinto: una abstención del espacio de Carrió y macristas junto a la aprobación del radicalismo. Si esos cálculos se confirman, se sumarían al respaldo mayoritario que le daría el oficialismo para aprobar el pacto. Hasta que eso suceda la coalición opositora continuará con sus tironeos, sin quitarle atención a la interna del FdT.