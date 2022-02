Universidades: el pase sanitario produce ruido entre los rectores

El pedido de pase sanitario a estudiantes y a trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas nacionales generó ruido en un sector que suele funcionar de manera conjunta y uniforme. Algunos rectores adelantaron que pedirán el esquema de vacunación completo para la cursada, mientras que la gran mayoría todavía no lo definió o espera el tratamiento del tema en el Consejo Federal de Educación y en el Consejo Interuniversitario Nacional.

“El consenso es que docentes, no docentes y estudiantes se vacunen”, aseguró a Letra P el secretario de Políticas Universitarias Oscar Alpa bajando el tono a la exigencia del pase y haciendo hincapié en que “el objetivo es que todo el mundo este vacunado”. “Pareciera que si no tienen el pase sanitario no pueden ingresar a la universidad y hay distintas opciones, pueden presentar PCR negativo, una declaración jurada”, explicó.

Alpa es rector en uso de licencia de la Universidad Nacional de La Pampa (Unlpam) donde no se pedirá el esquema de vacunación completo para iniciar la cursada. “Entendemos que no hay legislación respaldatoria para solicitar de manera obligatoria el pase sanitario. Es importante destacar que las distintas unidades académicas están trabajando para organizar y establecer aspectos concernientes al cuidado sanitario específico en cada caso”, dijo Verónica Moreno, rectora a cargo de la universidad pampeana.

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, es rector en uso de licencia de otra casa de altos estudios donde tampoco se pedirá pase sanitario. En la Universidad Nacional de Hurlingham (Unahur) hacen hincapié en la campaña de vacunación. De hecho, se pide a todos los miembros de esa comunidad educativa que tengan el esquema de vacunación completo y a quienes tengan que completarlo se les recomienda hacerlo en el vacunatorio que funciona en el hall central de la entrada de la institución.

Las autoridades universitarias suelen funcionar de manera conjunta y uniforme. Más allá de las identidades políticas o partidarias y su organización en el CIN, demuestra que los dos bloques (el peronista y el radical) tienen un pacto de convivencia que marca el pulso consensuado de su funcionamiento. Siempre con una conducción que se compone de un integrante de cada bloque, como presidente o vice, el CIN logra mostrar articulación a la hora de tomar decisiones. Por eso, las diferentes postura que tomaron los rectores sobre el pase sanitario sorprendieron al mundo académico.

Desde la Universidad de La Plata explicaron que la decisión de pedir pase sanitario se basa en las recomendaciones sanitarias de septiembre de 2021, cuando se acordó solicitarle al alumnado y al personal la primera dosis de la vacuna para concurrir a la universidad.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), otra de las instituciones de educación superior que iban a pedir certificado de vacunación, presenta una diferencia entre sus sedes, ya que se trató de resoluciones adoptadas en Tucumán y Haedo, pero no será implementado en el resto de sus 30 sedes.

En el caso de la sede de Tucumán, se trató de una decisión que iba en concordancia con un decreto de la provincia y se plegó la UTN para tomar los exámenes finales presenciales; mientras que en Haedo se decidió implementar este requerimiento en los turnos de exámenes presenciales.

El rector de la UTN, Rubén Soro, quien asumió en diciembre en un acto con presencia del presidente Alberto Fernández, fue uno de los que planteó lo complejo de la medida: “Así como la vacuna no es obligatoria y la educación tampoco lo es, pedir el pase va a generar un debate en el órgano máximo de gobierno de la universidad que tendremos el 18 de febrero”.

La Universidad Nacional de La Matanza, mediante su portal digital de noticias oficial, anunció el 29 de diciembre y luego ratificó el 11 de enero que solicitará constancia de esquema de vacunación completo y se evaluarán las excepciones para realizar actividades en la institución. Otra de las que sostiene la medida es la Universidad Nacional de Formosa que comenzará a solicitar pase para las clases presenciales, siguiendo las políticas sanitarias de la provincia de Formosa, anunció el rector Augusto Parmetler.

La Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), que tiene previsto comenzar las clases en marzo, informó que seguirá la normativa que dispongan las autoridades sanitarias de Nación y Ciudad de Buenos Aires; mientras que la Universidad Nacional de Mar del Plata, la del Litoral o la Universidad Nacional de las Artes son algunas de las que todavía no definieron si pedirán el certificado.

La semana próxima se reunirá el comité ejecutivo del CIN y además habrá reunión de los Consejos Federales de Educación y Salud. Si bien se espera que haya definiciones sobre el comienzo de clases en todos los niveles, en el superior parece que primará la campaña de vacunación pero no parece haber una postura unánime ante el pedido de pase sanitario.