Contradicciones estratégicas

¿Habrá efecto político si la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fuera condenada este martes 6 de diciembre? Efectos políticos siempre hay. El punto es cuánto efecto y en qué aspectos. En este caso creemos que la lectura es más política que legal, ya que nada de lo que se anuncie en el juzgado cambiará el tablero político, ¿Por qué?

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Primero, porque ya se da por hecho el final. Todos los comentarios de radio pasillo del tribunal confirman que Cristina será condenada. Luego se verá si en todas las figuras penales solicitadas por el fiscal o no, y cuántos años indica cada una, sobre todo la tan temida “asociación ilícita”. Por supuesto, no se hace en esta columna ningún juicio de valor.

Segundo, la película no termina el martes. La vicepresidenta apelará y luego presentará recursos ante la Corte. De modo que nada es definitivo.

También podés leer CFK aguanta la respiración y apuesta a una revancha en las urnas

Tercero, la gran mayoría de la sociedad la considera culpable. Esté equivocado o no, siete de cada diez electores no tienen duda sobre su responsabilidad legal, más allá de lo que finalmente falle este tribunal.

Cuarto, los tiempos judiciales hacen que nada le impida ser candidata a algo el año que viene. Si ella apela, pasará a la Cámara de Casación, la cual difícilmente emita un fallo durante el año electoral. Pero, además, si Cristina se presentara como candidata a algún cargo el año que viene, ese solo hecho le otorga fueros hasta que se definan los resultados de los comicios.

Por lo tanto, el efecto será más mediático que político, con la incógnita sobre si habrá movilización popular sustantiva. A diferencia de otras situaciones, los principales actores aparecieron hasta ahora un tanto cautos respecto al barullo, más allá del alegato final de la acusada refiriéndose a “un pelotón de fusilamiento”.

Ahora, los actores filo cristinistas seguramente van a activarse en distintos ámbitos –como, por ejemplo, el Congreso- porque su situación judicial es prioritaria. Sin embargo, esto genera una complicación estratégica. En la medida que ella desee continuar con la línea iniciada en el acto en La Plata -la de extender los brazos para contener a todo el Frente y empezar a recuperar desencantados- va a entrar en contradicción con su necesidad de confrontar por sus causas.

También podés leer CFK en el espejo de la región: por qué Lula pudo volver

Ese relevante detalle sí tendrá efectos sobre las decisiones estratégicas de la mayoría de los actores del Frente de Todos. La gran mayoría de los gobernadores oficialistas no cambiarán su decisión de adelantar elecciones y no pegarse a la presidencial. Obvio porque creen que se pierde, pero también porque no ven en Cristina alguna idea mágica que de vuelta un pronóstico negativo. Otro salvador como Alberto Fernández 2019 no suena probable. Lo mismo aplica mayormente a los intendentes de la provincia de Buenos Aires.

La CGT es claramente el actor más alejado, que ni siquiera fue convocada al acto de La Plata. Al tener su propia agenda política de hacer crecer su peso en el Congreso, además de las paritarias permanentes empujadas por la inflación del 100%, no van a jugar nada de su capital debido a los intereses y necesidades personales de la vicepresidenta. Veamos si emiten alguna declaración cuando se conozca el fallo de primera instancia.

También podés leer CFK en el espejo de la región: por qué Correa no pudo volver

Finalmente están los movimientos sociales oficialistas que hacen su propio juego para mantener el beneficio de la tercerización de los planes sociales. A partir de eso construyen su estrategia. Da la impresión que se pactó una tregua con el cristinismo en el marco de la nueva fase estratégica. La revisión de los planes mal otorgados quedó para más adelante. Paz social ante todo. La jefa desistió de sus cuestionamientos. Seguro los piqueteros deben haber prometido aislar más al presidente.

Si se concreta alguna condena a Cristina, para la mayoría social se producirá el sesgo de confirmación, sellará el techo electoral de la vicepresidenta y los actores relevantes no jugarán fichas fuertes por un destino ajeno. Salvo que suceda un milagro económico y la opinión pública relativice la importancia de los temas que se tramitan en tribunales.