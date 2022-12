Sentencia a CFK en puerta: Kicillof y los intendentes, a la espera de una señal

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) A diferencia de la postura que ya tomaron gremios kirchneristas y organizaciones piqueteras, que ya avisaron que saldrán a la calle si la Justicia condena a la vicepresidenta Cristina Fernández en la causa denominada Vialidad, el peronismo bonaerense encarnado en los intendentes del conurbano y La Cámpora aguardan expectantes una señal de CFK o del diputado Máximo Kirchner. En la gobernación de Buenos Aires avisan que estarán “bancando” a La Jefa y esperan una decisión orgánica del Partido Justicialista sobre qué hacer. A la sentencia, que se dará a conocer el martes 6 próximo, se llega en medio de un clima áspero que se recalentó en las últimas horas con la escandalosa sesión en la Cámara de Diputados.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sección Capital que lidera Daniel Catalano picó en punta: dijo que si condenan a CFK va al paro. El piquetero Luis D’Elía llamó a los delegados de la Federación de Tierra y Vivienda y del partido MILES a realizar cortes en todo el país por tiempo indeterminado hasta que “cese la persecución a Cristina” y el juez Juan Ramos Padilla echó leña al fuego: “Si luego de conocerse el veredicto, no hacemos una pueblada en Comodoro Py, no solo no habremos defendido a la mejor, también habremos dejado pasar un momento histórico”.

Para el grueso del peronismo condensado en el Frente de Todos (FdT), la causa es, como dijo la acusada, “un pelotón de fusilamiento”. Sin embargo, orgánicamente no hay nada decidido aún. Así lo confirmó a Letra P alguien cercano al presidente del PJ de Buenos Aires: “Por ahora no hay nada previsto”. Otra fuente cercana al diputado aclaró que solo falta “un golpe de teléfono de Cristina para que La Cámpora empieza a mover”.

En La Plata tampoco había novedades al cierre de esta nota. Fuentes de gobernación aclararon que el gobernador Axel Kicillof va a estar “bancando a Cristina” y reconocieron que están a la espera de una definición por parte del PJ –“nacional y/o provincial” – y que van a acompañar lo que allí se decida: “Lo que sea que se haga, tiene que ser una decisión del partido”.

En la misma línea, los intendentes e intendentas bonaerenses están a la expectativa tanto respecto del fallo como de si surge algún tipo de movilización para la que tendrán que activar su tropa, especialmente en el conurbano. Dirigentes distritales con los que habló este medio dijeron que por el momento “nadie pidió nada”.

El martes, la vicepresidenta hizo su última exposición frente al Tribunal Oral Federal N°2, al que describió como un “pelotón de fusilamiento”. Volvió a denunciar lawfare, apuntó contra el expresidente Mauricio Macri y enumeró las “20 mentiras” que, a su entender, tiene la causa.

En esa sintonía, consideró que “el Poder Judicial cumple el rol de condicionar y obturar posibilidades de expresión y estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina” y señaló que en el proceso judicial que la tiene como protagonista “la sentencia está escrita”.