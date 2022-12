El acercamiento a CFK no clausura las aspiraciones del Evita

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Pese al acercamiento que tiempo atrás iniciaron el Movimiento Evita y la tropa kirchnerista y que tuvo su punto cúlmine la semana pasada con la reunión que mantuvieron la vicepresidenta, Cristina Fernández, y Emilio Pérsico, la organización social no baja las banderas y sigue avanzando en su plan de competir en una veintena de intendencias bonaerenses a través de internas en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). No obstante, con el desplazamiento que hizo en la interna, la agrupación reconoce la jefatura de CFK y los puentes están tendidos en pos de la unidad. La negociación, grande y chica, quedará para después.

Los contactos entre el Evita y la tropa que lidera la vicepresidenta comenzaron luego del intento de magnicidio. Sin embargo, las primeras charlas no terminaron de llegar a buen puerto y no se logró un acto de unidad para el 17 de octubre. En aquella fecha, la organización liderada por Pérsico mostro músculo y lanzó en un acto multitudinario en La Matanza la candidatura de la diputada bonaerense Patricia Cubría, esposa de Pérsico.

Pero las charlas continuaron: una cena con Máximo Kirchner en la casa de la pareja, la presencia del Evita en el acto por el Día del Militante en La Plata donde se renovó el clamor CFK 2023 y, finalmente, el cara a cara entre la vicepresidenta y Pérsico en el Senado, la semana pasada.

“Cristina va a tener gran importancia en el armado y si eso es garantía de unidad, tenemos que hacerlo para enfrentar al macrismo; hay que mejorar la política y empujar lo económico si queremos ganar”, aseguró un dirigente del Evita a Letra P y agregó: “Siempre fuimos claros en eso, vamos a apoyar ‘al o la’ que tenga más posibilidades de ganar. Hoy se perfila claro lo de Cristina, con el apoyo que está teniendo de distintos sectores”.

Un importante armador al tanto de la reunión entre Pérsico y CFK explicó que la charla entre ambos fue “muy amena” y que se habló “hacia adelante” y no “hacia atrás”. Estuvo en agenda la posibilidad de una competencia en las primarias. Según relatan en el Evita, la vicepresidenta no se mostró convencida de que fuera una buena idea suspenderlas y aunque no lo dijo explícitamente en la organización quedó la sensación de que la puerta a la competencia interna está abierta.

Las charlas no clausuran las aspiraciones del Evita, más bien todo lo contrario. Como contó Letra P, quiere competir por el sillón principal en una veintena de municipios de Buenos Aires, algunos del conurbano y otros del interior: La Matanza, San Martín e Ituzaingó, gobernados por el peronismo, y Lanús, donde manda el PRO. En el interior, tiene aspiraciones en Marcos Paz, Navarro, Rojas y Tandil.

“En seis o siete distritos estamos mejor que en el resto donde queremos competir. Dependerá de si se abre la competencia interna en todos lados o solo donde no gobierna el peronismo; eso será parte de una negociación futura”, ratificó una fuente del Evita a Letra P, al tiempo que marcó que hay distritos donde la competencia interna se podría “forzar”, porque en esos lugares son “muy fuertes” o porque tienen armados partidos vecinales con los cuales competir por afuera, como en San Martín, La Matanza, Marcos Paz, Navarro y Suipacha.

“En el interior es muy probable que, si no tenemos PASO, juguemos con el partido vecinal. Hay intendentes del Frente de Todos que ya lo saben. En el conurbano es más difícil, pero va a depender de los acuerdos generales que se hagan, si hay un acuerdo general interesante, seguramente se pueden ceder algunas cosas, pero si no nos dan la interna en ningún lado, será otra cosa”, avisó otro dirigente que, no obstante, ve con optimismo los puentes construidos con CFK de cara al próximo turno electoral.

Pese a que hace tiempo que se está trabajando en la conformación del Partido de los Comunes, el sello propio que el Evita pretende tener como herramienta electoral, en el espacio explican que para la próxima elección seguramente lleguen con los papeles en orden para la pelea nacional, pero no en el plano provincial debido a los tiempos burocráticos que implica.