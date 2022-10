A un paso del recinto, se tensan las negociaciones y hay dudas por el Presupuesto

El intenso trámite legislativo del Presupuesto 2023, que consumió un mes de trabajo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, podría diluirse en una nebulosa de desacuerdos y desconfianzas cruzadas que se dispararon este lunes, sobre el fin de una larga jornada. El avispero comenzó a agitarse cuando el cuerpo que preside Carlos Heller concluyó el debate el jueves pasado, con un dictamen de mayoría que será llevado al recinto este martes al mediodía. En el camino se cruzó una nota presentada el viernes a última hora por los representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMJN), que pidieron ser escuchados para exponer sus argumentos en contra de la inclusión de un artículo que obligará a todos los jueces a pagar el Impuesto a las Ganancias. Al cierre de esta nota, el PRO seguía reunido para la postura que tomará en la sesión.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

La ofensiva de lobby que resolvieron los magistrados fue en tiempo récord. Según dijo Heller cuando abrió la comisión, surgió por un pedido que recibió a este "viernes a las 19.52", cuando ya estaba impresa la Orden del Día 376, con el dictamen listo para llevarlo al recinto este martes. La decisión de incluir a último momento la propuesta que impulsó el entrerriano Marcelo Casaretto (FdT) restringió el margen de presión que podían desplegar los jueces y luezas para frenar su impulso. Fueron recibidos este lunes con una celeridad directamente proporcional al interés que tiene el oficialismo de llevar el tema al recinto, aunque la oposición dude en acompañar la movida.

Los representantes gremiales de los jueces continuarán con sus planteos en el Senado este miércoles, cuando los reciba la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La escudería judicial estuvo integrada por algunos pesos pesados del fuero federal, como el titular de la AMJN Marcelo Gallo Tagle, los camaristas Nora Monella y Mariano Llorens, junto a los jueces de primera instancia Paula Castro y Juan Manuel Culotta, que también es consejero de la magistratura por su estamento. Los cinco expresaron sus posiciones ante las principales autoridades de la Comisión de Presupuesto: Heller, el vice primero Luciano Laspina (PRO-JxC), el vice segundo Sergio Palazzo (FdT), el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, y los secretarios Paula Olivetto (CC-JxC), Marcelo Casaretto (FdT), Víctor Hugo Romero (UCR) e Itai Hagman.

También podés leer El FdT opera para que una huelga no le bloquee el camino al Presupuesto

La reunión se extendió por dos horas y concentró uno de los momentos más interesantes del tratamiento del Presupuesto 2023, porque se registró un debate en tiempo real entre las certezas jurídicas que exhibieron los jueces para impedir la iniciativa y el interés que demostraron los diputados oficialistas para poner en discusión esas interpretaciones y revertirlas mediante la sanción de una nueva ley, dentro o fuera del Presupuesto. Los representantes judiciales plantearon que estaban dispuestos a abrir una instancia de diálogo, pero siempre y cuando se respete el artículo 110 de la Constitución Nacional. Allí se establece que los jueces "conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones".

Los invitados fueron directos en sus advertencias y quizás por eso recibieron una elegante pero firme respuesta. "No estamos diciendo que 'ningún juez no quiere pagar ganancias', lo que queremos es que se respete la Constitución, la intangibilidad salarial y buscar vías de diálogo”, dijo Gallo Tagle, mientras que Llorens sostuvo que "la intangibilidad del sueldo no pasa solo por pagar impuestos a las Ganancias, sino que es una garantía que tienen los jueces de tranquilidad, es un impuesto que los jueces estamos dispuestos a pagar porque estamos designados para hacer cumplir la ley y cumplir la ley", aseguró el poderoso titular Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

La iniciativa, según plantearon, no sólo vulnera la Constitución. También puede derivar en una ola de litigios en contra que tendrán jurisprudencia de la Corte que data de 1930, aunque el máximo tribunal podría volver a expedirse al respecto. En la reunión, los magistrados pidieron tiempo para explorar consensos, pero cuando concluyó, uno de los invitados le anticipó a Letra P que, si no hay un freno en Diputados, "habrá una tormenta de litigios". "Hay que ver qué es lo que pasa en el Senado, pero si prospera, habrá respuestas judiciales", vaticinó el magistrado cuando terminaron las exposiciones.

La reunión en Presupuesto fue el prólogo de las reuniones internas que se concretaban esta noche en Juntos por el Cambio. Una parte del PRO fue a La Rural para participar de la presentación del libro Para qué, que tiene al expresidente Mauricio Macri como autor. Eso originó que el bloque de diputados y diputadas que preside Cristian Ritondo comenzara su reunión poco antes de las 22. La UCR había empezado la suya una hora antes, pero en ninguno de los dos bloques mayoritarios de JxC hubo un acuerdo concreto, al cierre de esta nota.

También podés leer Con minialbertismo, el FdT busca blindar el Presupuesto de la interna

El principal interbloque opositor tiene 116 bancas, repartidas en 10 bloques. El PRO tiene 53 escaños y el sector más duro, que se referencia en la titular del partido, Patricia Bullrich, seguía en su negativa de acompañar para "no quedar pegados al kirchnerismo y permitir que otros saquen ventajas electorales". En la UCR existía la intención de dar cuórum y acompañar en general el proyecto, con algunos rechazos en la votación particular, especialmente en lo que tiene que ver con las facultades delegadas al Ejecutivo para que pueda modificar las retenciones al agro por cinco años.

El planteo de los jueces puso en crisis esos acuerdos previos. Al cierre de esta nota estaban concentrados en forzar que el oficialismo saque la iniciativa para que los jueces paguen Ganancias. En el interbloque Federal, donde conviven lavagnistas, socialistas santafesinos y cordobesistas, deslizaron que no darán cuórum hasta que las dos principales fuerzas del recinto decidan hacerlo. En ese duelo de tahúres, la aritmética que hasta el viernes parecía posibilitar una aprobación del plan de cuentas nacionales, parecía desvanecerse al calor de tensas negociaciones de último momento. Las resistencias que exudaron este lunes por la noche macristas y radicales orgánicos, no se repetían en el bloque Evolución Radical, el cuarto socio en importancia del conglomerado, que tiene 12 escaños, uno más que los 11 de la Coalición Cívica, cuya fundadora, Elisa Carrió, ya definió que se abstendrán.