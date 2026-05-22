EL REPARTO DE PODER

Legislatura bonaerense: Diputados acordó sus comisiones y fijó sesión para el 28

La lista de presidentes ya circula, con nombres del Movimiento Derecho al Futuro, el massismo y la oposición. El Senado aguarda el decreto.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
La Cámara de Diputados bonaerense ya definió sus comisiones

La Cámara de Diputados bonaerense ya definió sus comisiones

La Cámara de Diputados bonaerense cerró el acuerdo para distribuir las presidencias de sus comisiones parlamentarias y convocó a su primera sesión ordinaria del año para el jueves 28 de mayo a las 14. En el Senado, el pacto político también está sellado, pero el decreto de la vicegobernadora Verónica Magario no llega.

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La definición en la cámara baja, presidida por Alejandro Dichiara, pone fin a meses de parálisis, traccionada en buena medida por la interna en el Senado, donde la pelea a tres bandas entre kicillofistas, massistas y camporistas por las comisiones más codiciadas frenó el arranque legislativo del año. Resuelta esa pulseada, Diputados movió sus fichas.

Acuerdo en la Legislatura bonaerense

Las tres comisiones más relevantes del cuerpo quedan en manos del peronismo. La de Asuntos Constitucionales y Justicia irá para Lucía Iañez, legisladora de la Octava sección y referenciada en el Movimiento Derecho al Futuro del gobernador Axel Kicillof. Presupuesto e Impuestos continuará con Juan Pablo De Jesús, y Legislación General seguirá bajo la conducción del massista Rubén Eslaiman.

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La comisión de Reforma Política y del Estado, donde se debatirán el desdoblamiento electoral, la Boleta Única de Papel y la reelección indefinida de intendentes, quedó para Ana Luz Balor. La lista completa se dará a conocer el miércoles 27, cuando también se terminaría de definir la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía -creada en febrero-, que aún no tiene presidencia resuelta. Ese mismo día se conocerá la integración definitiva de los 47 cuerpos parlamentarios.

Lo que falta en el Senado

En el Senado, el acuerdo político se cerró la semana pasada entre Magario y la senadora del Frente Renovador Malena Galmarini: la massista resignó la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que volvió al kirchnerismo con Emmanuel González Santalla, y quedó acordado que Galmarini presida la de Reforma Política y Régimen Electoral. Sin embargo, el decreto complementario que debe oficializar ese último movimiento todavía no se publicó, a pesar de que desde la Legislatura anticiparon que su salida era "inminente".

La demora tiene consecuencias prácticas. Con el lunes feriado por el 25 de Mayo y el martes reservado para el Día del Empleado Legislativo, el tiempo se acorta para que el Senado pueda convocar a sesión la misma semana que Diputados. El reglamento exige 72 horas hábiles de anticipación, lo que deja a la Cámara alta con una ventana muy estrecha para acompañar a la baja en el recinto el jueves 28.

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