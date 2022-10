Juntos va por Avellaneda: el candidato es la ola

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Cuatro candidatos de Propuesta Republicana (PRO) y uno en construcción de la Unión Cívica Radical (UCR). Con esa armada, la oposición cree tener chances de poner fin a los trece años consecutivos de hegemonía de Jorge Ferraresi en Avellaneda, el dirigente del Partido Justicialista (PJ) que se vio obligado a anunciar su renuncia anticipada al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para intentar retener el control de su distrito. Juntos no confía tanto en sus candidatos como en la ola amarilla que -confían- se avecina; se ilusiona con que la crisis nacional repercuta en este territorio que limita con la Ciudad de Buenos Aires. Como sea, los dirigentes de la oposición están desde hace meses inmersos en una campaña de bajo perfil con sello propio.

Distintas fuentes avellanedenses coincidieron en el análisis: el ministro decidió regresar a la intendencia para volver a presentarse nuevamente como candidato en 2023, atento al riesgo de no poder transferir su caudal electoral a otras personas, como el actual jefe comunal interino, Alejo Chornobroff, o su esposa, la jefa de Gabinete y exsenadora Magdalena Sierra. “Vuelve porque sabe que pierde el distrito en 2023 si no lo hace; aun así, no tiene nada asegurado”, indicó uno de los dirigentes del partido amarillo con intenciones de competir por su sucesión.

Los dos principales anotados del partido amarillo son Maximiliano Gallucci, presidente de un bloque de ocho bancas en el Concejo Deliberante; y Sebastián Vinagre, un exconcejal que ya se probó como cabeza de lista en 2017. A ambos les falta instalación de sus nombres en la población y el respaldo necesario como para enfrentar a un dirigente peronista con el peso de Ferraresi, pero, de todos modos, tienen apoyos explícitos de los principales líderes de JxC: a Gallucci lo acompaña en su estrategia el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que, incluso, lo suma a algunas de las recorridas que el candidato a gobernador Diego Santilli hace en el conurbano; a Vinagre lo respalda la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien estuvo presente junto a toda su tropa en un local suyo a principios de junio.

En el espacio amarillo cuentan también a Orlando Machado, un concejal que pasó por el Frente Renovador y hoy es parte del armado del jefe comunal Néstor Grindetti; y Lucas Yacob, titular de un monobloque en el Concejo Deliberante y parte del armado del presidente de la bancada PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo. De los cuatro candidatos de este sector, Yacob es al que miran con mayor escepticismo, no sólo porque suele ser permeable a acompañar los proyectos del oficialismo en el ámbito legislativo, sino también porque su padre controla una empresa privada que tiene a cargo cerca del 70% de la obra pública del distrito.

En tanto, en el radicalismo reconocieron que no tienen un candidato o candidata, sobre todo después del fallido intento que hicieron con Luis Otero, el periodista que abandonó la UCR por “diferencias esenciales e inaceptables con las altas autoridades del partido” en la provincia y denunció una “rosca” y “conspiración permanente”; todo eso, en el marco de una advertencia de iniciar acciones legales contra quienes difundieran su texto de renuncia. “Todavía no tenemos un candidato, hay que ver si después de esta renovación de autoridades partidarias alguno empieza a perfilarse”, confió a este medio una figura relevante del espacio centenario.

“Si esta elección fuera un mano a mano de nosotros contra Ferraresi, sería como ver un partido del Barcelona de Lionel Messi contra un equipo del Nacional B, pero no se trata de una elección local, sino nacional, y, en eso, Ferraresi está desgastado por el desastre que es la gestión nacional. Está muy pegado a eso y no le va alcanzar con una campaña de corte de boleta”, se entusiasmó otra fuente del PRO.