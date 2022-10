Pérsico, contra el (mini) bono: “El progresismo siempre quiere subsidios”

El secretario de Economía Socia y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, cuestionó la forma en que se implementará el bono de $45.000 que anunció este jueves el ministro de Economía, Sergio Massa, evaluó que "la política social hay que hacerla en el campo y no desde una oficina" y consideró que la medida se trata de un subsidio impulsado por "progresistas".

“Es más fácil pensar subsidios y creer que así se termina la pobreza. Todos los progresistas quieren sacar un subsidio cuando llegan al Estado”, sostuvo Pérsico en declaraciones a Futurock, en otra demostración del opoficialismo que atraviesa a buena parte de la dirigencia del Frente de Todos, que cuestiona las medidas del gobierno del que forma parte en un escenario de fragmentación a cielo abierto.

En esa línea, el dirigente relató que hubo diálogo con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, respecto de la instrumentación de la iniciativa, que se abonará en dos pagos de $22.500, y remarcó que "es difícil en la Argentina, con la mitad de la economía en negro, encontrar a los compañeros indigentes en una planilla de Excel".

“No estamos en contra, pero no es el camino para salir de esta situación. Hay que resolver el tema de la inflación. La realidad es muy compleja”, enfatizó.

"Hay que aprovechar ese beneficio, porque es lo único que te da el Estado”, opinó, pero insistió en que "no es el camino para resolver la pobreza ni la indigencia" frente a la escalda inflacionaria. "¿Cuánto tarda la inflación en comerte esto? ¿Cuatro o cinco días?", se preguntó en referencia al bono.

Más allá de este anuncio en particular, el referente social se refirió también a la tensión por los planes sociales y responsabilizó a la dirigencia por el crecimiento de estos programas. “A nosotros nos dicen los planeros, pero nosotros no inventamos ningún plan. Los planes los pone la política. Tenemos una política planera, todos los gobiernos lo hicieron. Cada gobierno creó una infinidad de planes que no resuelven la pobreza”, analizó.