Las encuestas pronostican una pelea voto a voto entre Negri y Juez

A pocos días de las PASO, las fuerzas políticas de Córdoba refuerzan sus campañas, siguiendo estratégicamente los resultados que marcan encuestas. Los estudios que difundieron tres consultoras revelan que Juntos por el Cambio (JxC), en la sumatoria de sus cuatro listas, sigue siendo la fuerza con mayor peso en la provincia y pronostican un escenario de absoluta paridad en la interna que disputarán las duplas Mario Negri - Gustavo Santos y Luis Juez - Rodrigo de Loredo. Las mediciones arrojan resultados dispares: dos sondeos dan la victoria a la boleta del líder del Frente Cívico y el tercero vaticina el triunfo de la nómina que encabeza el dirigente radical, pero en todos los casos dentro de un margen muy exiguo de diferencia

Si bien algunos datos varían de acuerdo a la medición de cada consultora, en el segundo distrito electoral del país la principal alianza opositora nacional hoy ronda el 40%, seguida por Hacemos por Córdoba (HxC), que supera el 20%, y el Frente de Todos (FdT), que mide alrededor de unos nueve puntos. Los datos analizados corresponden al mes de agosto y todos los trabajos fueron realizados en modalidad online en todo el territorio provincial.

Los datos difundidos por CB Consultora, relevados entre el 17 y el 23 de agosto en base a 1037 casos, indican que JxC lidera la intención de votos con un 37,2% y que la lista de Luis Juez y Rodrigo de Loredo (Cambiando Juntos) alcanza los 20,9%, superando el 16,3% de la opción Mario Negri y Gustavo Santos (Juntos por Córdoba). Es decir, la diferencia entre ambas nóminas es de 4,6 puntos porcentuales. Pero si se tiene en cuenta el margen de error (+/-3%) la brecha es mínima.

También podés leer Los halcones de JxC ponen huevos en las dos canastas en Córdoba

La segunda boleta con mayor apoyo es la de Hacemos por Córdoba (HxC), encabezada por Alejandra Vigo y Natalia de la Sota, con un 18,4%, mientras que el Frente de Todos (FdT), que postula la fórmula Carlos Caserio y Martín Gill, queda en cuarto lugar con un 9,1%..

Con datos similares, la consultora Tres Roques Dorados también le da un triunfo a JxC con el 40,48% de los sufragios y en la interna anticipa una pelea voto a voto: Juez - De Loredo suman 19,95% y Negri – Santos, el 17,83%. En este caso, la diferencia se acorta a 2,2 puntos porcentuales con un margen de error de +/-1,93.

En tanto, en la contienda peronista se impone la nómina de Vigo - De la Sota con 19,62% ante la lista que patrocina el gobierno nacional, que obtiene el 9,58% de adhesiones. A pesar de ser gobernada por el peronismo, Córdoba es una de las provincias más antikirchneristas del país.

Por su parte, la consultora SrtInfo dio a conocer un trabajo, elaborado en base a 1.000 casos, que revela que la alianza de JxC tiene un 43,14% de intención de votos, y que la dupla Negri-Santos, que apoya el expresidente Mauricio Macri, alcanza el 23,72% de los sufragios, mientras que el binomio Juez-De Loredo, que impulsa Patricia Bullrich, llega al 19,42%. El error de estimación de esta medición es del 5% y su nivel de confianza del 95,45%.

Negri y Juez llegarán como protagonistas principales a la pulseada electoral de JxC en Córdoba. Ambos competirán con listas separadas, producto de la ruptura de pactos que no superaron el cierre de listas y también de las internas que tensan referentes nacionales del PRO y a la UCR.

Campañas proselitistas, en la mira

En diálogo con Letra P, especialistas en opinión pública coinciden en que en las PASO no habrá lo que se denomina como “voto bronca”, pero sí que el electorado hará sentir en las urnas el alejamiento del discurso político proselitista de la sociedad.

“No veo un voto bronca, sí veo que la indiferencia de la gente se va a expresar en la ausencia del voto o voto en blanco, que rondará entre los 8 y 10 puntos. El voto no será en contra de alguien en particular sino en contra de toda la clase política”, señala Cristian Buttie, director de CB Consultora. Asimismo, cree que el hecho de que Juez, que no cuenta el apoyo de Mauricio Macri, encabece la intención de votos es "un mensaje hacia adentro" de JxC.

Gustavo Córdoba, de la consultora Zuban Córdoba, reafirma ese “divorcio” entre la dirigencia política y la ciudadanía y sostiene que “no habrá voto bronca ni apatía porque la gente irá a votar”. No obstante, advierte que "sí puede haber una desafección a todo lo que significa lo político”. “Antes las campañas electorales eran un anticipo de las políticas públicas en el Parlamento. Hoy no, se vaciaron de contenido, por eso la gente se aleja emocionalmente de lo político”, evalúa.

A su entender, las campañas electorales "han perdido eficacia y su profesionalidad está siendo cuestionada”. “Siguen un manual prescrito y no se corren de eso, como si no hubiera una pandemia. Es fundamental comunicar teniendo en cuenta el contexto, lo demás es marketing político. El contexto es determinante y dinámico. Si no lo analizas, ¿cómo tomás decisiones en políticas públicas? Es un cambio de época total para la política”, agrega.

Por su parte, el analista Norman Berra destaca que se trata de la primera campaña en pandemia y cree que “no habrá un voto blanco importante porque la oferta electoral es muy amplia". "El votante seguramente exprese su bronca en forma de abstención, lo que será un fenómeno para ser analizado por sociólogos”, anticipa.