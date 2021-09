"Juez es parte de JxC, el 13 de septiembre nos encontrará unidos"

Gustavo Santos, el alfil de Mauricio Macri en Córdoba, se muestra conciliador en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) -donde su lista competirá contra la boleta de Luis Juez y Rodrigo De Loredo- y asegura que "el 13 de septiembre" estarán todos "unidos" de cara a las elecciones de noviembre y con el objetivo de "ponerle límites" al kirchnerismo en el Congreso. Asimismo, destaca la bendición del expresidente a su candidatura y habla de sus propuestas en el caso de acceder a una banca en la Cámara de Diputados.

"Las primarias son para disputar una opción interna y la sociedad va a elegir a la mejor. Juez es parte de nuestro espacio político. Él entiende que es una opción, pero con Mario tenemos una propuesta superior", afirma el precandidato a diputado nacional, quien había cerrado filas con Juez con el visto bueno del expresidente pero meses después esa sociedad se disolvió y terminó postulándose junto al presidente del Interbloque de Cambiemos en Diputados.

En diálogo con Letra P, el exsecretario de Turismo de la Nación sostiene que son “todos parte de un mismo espacio político”, dice que los une disputar “la visión autoritaria del kirchnerismo” y destaca que Macri es el único referente nacional con capacidad de inclinar la balanza hacia una fórmula u otra ya que “es el más cordobés de los presidentes”.

Mario Negri y Gustavo Santos

- ¿Cómo evalúa el desarrollo de la campaña?

-En los últimos días, la sociedad empezó a ver qué es lo que se está jugando en este momento en la Argentina: poner límites legislativos al oficialismo para evitar que las mayorías automáticas avancen sobre la Justicia y que pongan en crisis el sistema de equilibrio de poderes. Córdoba es una provincia que ama su libertad.

- ¿Qué aportes haría en el Congreso en el caso de ganar una banca?

-Con su experiencia legislativa, Mario Negri es garantía de capacidad, conocimiento y convicciones para dar la pelea en el Senado, donde está el centro del kirchnerismo duro con la vicepresidenta. Allí se debaten dos modelos de Argentina muy diferentes: el republican y el autocrático. Mario es la persona más indicada para dar esa pelea junto a una emergente de la magnitud como Soher El Sukaria. Experiencia y juventud. Yo soy un hombre de gestión, que se pasó la vida trabajando en distintos ámbitos y voy a llevar esa visión al Congreso para que la Justicia no sea avasallada. También quiero llevar temas vinculados a la creación del empleo privado y proyectos para atacar la maraña de impuestos y regulaciones que evitan que la gente pueda desarrollarse. Haremos foco es en la emergencia educativa por la falta de presencialidad, en las inequidades en los subsidios como la energía o el transporte, y en el campo. Hay que recuperar el HUB aéreo de Córdoba, que es tan importante como el puerto para Rosario.

- Según las encuestas, hay una paridad entre las dos opciones más competitivas de JxC ¿Qué los diferencia de la lista de Juez – De Loredo?

-Son adversarios circunstanciales. Nuestra estructura es la más preparada, la que tiene más experiencia y más contenido. Mario es uno de los fundadores de JxC, su intervención fue central en Gualeguaychú para que el radicalismo se uniera con el PRO y la Coalición Cívica. Ese es nuestro diferencial, mucha capacidad de trabajo probada, mucha experiencia, sumando juventud.

- Usted había empezado a trabajar con Juez, ¿qué sucedió para que esa relación se rompiera?

-No dejamos de tener relación, ambos somos parte del mismo espacio político. Las primarias son para disputar una opción interna y la sociedad va a elegir a la mejor opción. Juez es parte de nuestro espacio político. Él entiende que es una opción, pero con Mario tenemos una propuesta superior. Eso no quiere decir que yo piense mal de Luis, ni mucho menos.

- ¿No se ha roto esa relación pese a la campaña?

-No, ni mucho menos. Juez es parte de JxC, el 13 de septiembre nos va a encontrar unidos.

- ¿Cómo imagina que se vaya a reconfigurar el espacio en Córdoba después de las PASO?

-Vamos a estar juntos pase lo que pase. Va a primar la inteligencia de ver a dónde está el problema fundamental de la Argentina, que es la visión autoritaria del kirchnerismo, un modelo autocrático populista que conduce al país al fracaso. Hay que recuperar la normalidad en el país. El desafío está ahí. El triunfo del kirchnerismo en la Argentina es el fracaso absoluto del país.

- ¿Cómo evalúa la irrupción de las figuras nacionales en la campaña local?, ¿cree que tendrán algún peso sobre el electorado?

-En algunos casos sí y en otros no. Córdoba tiene un principio de autonomía muy fuerte, pero hay casos especiales, el de Mauricio es uno de ellos. Mauricio fue el presidente más cordobés que tuvo la Argentina. Él ama Córdoba, se siente cordobés. Los cordobeses lo sienten como propio. Pero no en todos los casos es significativo porque los cordobeses somos muy autonómicos.

-Entonces, ¿no cree que el desembarco de referentes nacionales pueda inclinar la balanza?

-Mauricio sí porque tiene el valor de ser casi un cordobés. A muchos otros les va a costar tener influencia. Córdoba es la contradicción al kirchnerismo, porque somos lo opuesto en términos fácticos, no queremos planes, queremos trabajo, no queremos sometimiento, queremos libertad.

- Su figura ha recibido críticas por el desconocimiento de la gente y por haber sido parte del gobierno de Juan Schiaretti y antes de la UCR.

-Tengo una larga trayectoria en la gestión pública. He servido a mi provincia en donde estuve y a mi país, como ministro de Turismo de la Nación. Batimos todos los récords, fuimos la mejor gestión que hubo. Los resultados están a la vista servimos siempre al país. Es cierto que tenía un grado de desconocimiento, pero ahora tengo un 60% de conocimiento, con un componente de imagen positiva muy superior a la negativa. Lo voy a dar todo por Córdoba, esto para mí es una misión.