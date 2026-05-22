Universidad de Córdoba: Jhon Boretto retuvo los centros de estudiantes clave y la oposición golpeó en Lenguas

Tras dos jornadas electorales, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) le dio un espaldarazo clave a la continuidad de Jhon Boretto . La Franja Morada conservó seis de siete centros de estudiantes, cuatro de ellos de facultades masivas. Las otras dos multitudinarias triunfaron aliados del oficialismo.

Las conducciones de los centros de estudiantes de las 15 facultades, donde se juega la micro-política estudiantil y el poroteo de los consejeros, tuvo sorpresas: Lenguas fue arrebatada. Muchas, ganadas por el espacio del opositor Pedro Pérez .

Desde el búnker oficialista admitieron a Letra P que hay enclaves donde la Franja Morada juega de memoria y retiene históricamente, pero la clave de esta elección estuvo en los territorios más fluctuantes.

La gran victoria del oficialismo se apoyó en una tendencia contundente, ya que Franja Morada se quedó con 6 de las 15 facultades, logrando retener o conquistar cuatro de los centros más masivos y determinantes de la UNC.

De esta manera, el brazo estudiantil del rector reelecto le puso un escudo territorial a la gestión central, empezando por la Facultad de Derecho . El histórico bastión de la rosca radical demostró, una vez más, cómo retener el centro de estudiantes. En sintonía, la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) aportó lo suyo; al ser la cuna política y académica del propio Boretto, la Franja controló el territorio sin atenuantes y sirvió como el primer grito de festejo de la noche para apuntalar el triunfo mayor.

Embed - Franja Morada Derecho Cordoba on Instagram: "¡Somos lo que viene! Ganamos el Centro de Estudiantes, 3 consejeros y Jhon Boretto es Rector de la UNC. Gracias de corazón por todo su apoyo, renovamos el compromiso de seguir transformando nuestra amada @fderechounc y el compromiso con cada uno de nuestros compañeros porque somos sueños hechos gestión." View this post on Instagram

El avance morado se consolidó con fuerza en la Facultad de Psicología, un logro largamente festejado en el búnker oficialista debido a que el borettismo lo considera históricamente como uno de los territorios estudiantiles más fluctuantes y esquivos, por lo que la victoria allí significó un golpe estratégico clave.

A este lote de gigantes se sumó la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD), casa de la vicerrectora, Mariela Marchisio, otro espacio con enorme volumen de alumnos donde el reformismo pisó fuerte y retuvo la conducción de manera holgada para consolidar el bloque.

Finalmente, la cosecha radical se completó en los sectores científicos y técnicos: en la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) se impuso un perfil marcadamente productivista en sintonía con los lazos que el oficialismo teje con el cordobesismo agroindustrial, mientras que en la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) la Franja garantizó el control territorial para el equilibrio del Consejo Superior.

Aliados del oficialismo y batacazo de Lenguas

Los centros de las otras dos facultades masivas fueron ganados por aliados del oficialismo universitario.

Por un lado, en la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) el centro quedó en manos de Sumar, una expresión del peronismo aliado al decano Rogelio Pizzi que articula la estructura del REM con otras agrupaciones de las escuelas de la salud, dándole un fuerte perfil corporativo y de gestión institucional.

Por otro, el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) quedó en manos del histórico Movimiento Nacional Reformista (MNR), el brazo universitario del socialismo que retuvo la conducción de los ingenieros, una de los espacios con el que Franja Morada formó alianza para el Consejo Superior.

703032072_18468786481099189_4520776254273968134_n Centro de Estudiantes de Lenguas de a Universidad Nacional de Córdoba

El único cambio de signo político en la conducción de toda la universidad sacudió a la Facultad de Lenguas (FL), un territorio que venía siendo conducido por el oficialismo y que dirige la decana Graciela Ferrero. Tras ocho años de conducción ininterrumpida de Franja Morada, la agrupación AIEL, perteneciente a La Mella y enmarcada en el frente Patria Grande de Juan Grabois, metió un batacazo histórico al quedarse con el centro desplazando al radicalismo.

Natalia de la Sota, peronismo y La Bisagra: resistencia en Córdoba

Por su parte, la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) quedó para la agrupación Sean Eternos, un espacio de peronismo kirchnerista que en el tablero provincial reporta de forma directa al esquema de la diputada nacional Natalia de la Sota.

En la Facultad de Odontología (FO), fiel a su tradición no partidaria, retuvo el centro la agrupación EIO (Estudiantes Independientes de Odontología), consolidando un espacio identificado con el "PJ no K" enfocado estrictamente en la gestión interna.

Frente al avance radical, la principal fuerza de oposición estudiantil, La Bisagra -identificada localmente como un espacio independiente de centroizquierda alineado al peronismo-, logró defender sus trincheras históricas y retener la mayoría de sus territorios, apelando en algunos casos a la ingeniería de alianzas para frenar a la izquierda dura.

Hubo un fuerte suspiro de alivio en el arco opositor cuando se confirmó que la fuerza retuvo la conducción de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH), el emblemático bastión del progresismo universitario, relegando al segundo lugar a la agrupación kirchnerista Sean Eternos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2057874949059101079&partner=&hide_thread=false La reelección de Jhon Boretto en la UNC dejó algo más que continuidad en el rectorado: el oficialismo conservará el control del Consejo Superior mientras el kirchnerismo universitario volvió a ganar peso político



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En la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC), a través de su brazo local La Arcilla, firmó una de las ventajas más amplias de la jornada al retener el centro de estudiantes, dejando muy atrás a la propuesta de Franja Morada.

Más ajustada fue la historia en la Facultad de Artes (FA), donde se vivió una elección de infarto. Allí, La Bisagra retuvo la conducción por un puñado de votos de diferencia gracias a una alianza clave con La Duarte, logrando imponerse frente a la coalición de izquierda que responde a nivel nacional a Myriam Bregman.

El mapa de este espacio se terminó de ordenar en Facultad de Astronomía, Matemática, Física y Computación (FAMAF), donde la agrupación Guri, también ligada al esquema de La Arcilla, retuvo la conducción sin sobresaltos para revalidar el alineamiento político de esa unidad académica, comandada institucionalmente por el decano Pedro Pérez, un cuadro propio del espacio Vamos y referenciado en La Bisagra.

La resistencia exitosa de La Bisagra en Humanidades, Artes, Comunicación y el enclave institucional de FAMAF, sumada al batacazo de Patria Grande en Lenguas, trazan una frontera clara. Boretto gobernará el Rectorado con espaldas anchas y legitimidad política, pero la oposición estudiantil retiene el control de los claustros más combativos para asegurar el debate y el contrapeso político en la Docta.