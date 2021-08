"Hacemos por Córdoba es mucho más que peronismo"

Natalia de la Sota encarna la generación que heredará el “cordobesismo” en la provincia luego de que Juan Schiaretti termine su mandato en 2023, es la primera precandidata de la lista para la Cámara de Diputados de Hacemos por Córdoba (HxC) y no oculta su aspiración de ocupar cargos ejecutivos, aunque afirma que "paso a paso y con tranquilidad" su nombre ya suena como uno de los posibles para disputar la intendencia de Córdoba. Pese a ello, dice que cumplirá el mandato si llega al Congreso nacional.

Heredera de un apellido de peso, Natalia, de 46 años, cuenta que la política corre por su ADN y que ella misma es la encarnación de la “antigrieta”, ya que su abuelo fue el gobernador radical Arturo Zanichelli (1958-1960) y su padre, el fallecido mandatario cordobés José Manuel de la Sota, que desde 1999 alternó el poder con Schiaretti, su socio político.

La legisladora lamenta “la grieta que divide a la sociedad”, pero afirma que tiene el objetivo de ir a Buenos Aires a “defender a Córdoba”, alejándose de esa señal de unidad que mostró en 2019, cuando se reunió con el ahora presidente Alberto Fernández, aunque reconoce que la relación con el gobierno nacional ha mejorado. Además, lamenta el escándalo del cumple-gate en la Quinta de Olivos y pide “más empatía” a la dirigencia política.

–Es la primera vez que HxC lleva a dos candidatas mujeres encabezando las listas. ¿Qué peso tiene para usted?

-Es histórico que encabecen mujeres, por lo menos en estas fuerzas tan tradicionales. Es el resultado de muchísimos años de trabajo de nuestra fuerza y de las mujeres, que ahora lo vemos reflejado en esta lista con Alejandra (Vigo). Es un logro importante, un cambio de paradigma.

–¿Cómo evalúa la campaña hasta el momento?

-Lamentanblemente, está atravesada por la grieta y HxC no quiere ni va a ser parte de esto. La grieta daña a la sociedad. En la campaña aún se ven malos tratos, golpes bajos, agravios al que está del otro lado, que se transforma en un enemigo y no en un adversario político, como debería ser. HxC quiere representar a Córdoba en el Congreso para defender y cuidar todo lo logrado en estos años. Hay que hacer una campaña muy clara, muy concisa, porque estamos pasando malos momentos. La pandemia fue muy dura y triste para todos.

–¿Por qué hablan de defender a Córdoba? ¿Qué implica y de quién deberían defenderla?

-Se trata de cuidar los intereses de Córdoba, ir a Buenos Aires a plantear que los recursos para Córdoba sean los que se merece. La provincia aporta muchísimo al gobierno nacional. Sólo en materia de retenciones, cuatro mil millones de dólares que no vuelven todos para Córdoba. Hay que defender los recursos y los derechos de los cordobeses. En el reparto de subsidios, por ejemplo, Córdoba recibe un 4% en materia de energía, mientras que el AMBA se lleva el 41%. Eso qué significa que pagamos tarifas más caras que un ciudadano bonaerense que vive en Nordelta.

–En el último tiempo, dicho por funcionarios provinciales, se zanjaron muchas diferencias con el gobierno nacional respecto a peleas históricas por la equidad en el reparto de fondos y obras.

-El Gobierno está cumpliendo con lo que le corresponde y está muy bien que así sea. Debemos avanzar sobre las diferencias que hay entre el interior y Buenos Aires.

–¿Qué sucedió con el acercamiento que tuvo usted con Alberto Fernández, retomando esa idea de su padre de tender “puentes”?

-El propósito de mi papá era amigar a la sociedad argentina, que una pueda sentarse con todas las fuerzas políticas a pensar en un proyecto para la Argentina; dejar las diferencias de lado y buscar las coincidencias. Esto es lo que corresponde y es hacia donde tiene que ir la dirigencia política. Esto es lo que hice en su momento con quien hoy es presidente y fue una buena instancia, pero lo hago con todas las fuerzas políticas.

Natalia de la Sota y Alberto Fernández en 2019 (Archivo).

–¿Quién tiene la representación del peronismo en Córdoba, HxC o el Frente de Todos?

-Hacemos por Córdoba es peronismo de Córdoba, pero es mucho más que peronismo. Tiene una identidad muy clara y definida que empezó a construirse en 1998 con José Manuel de la Sota y luego con Juan Schiaeretti. Es peronismo, pero es independiente: hoy nos acompañan 19 fuerzas con las que formamos esta alianza con identidad propia. Entrar en esa discusión no creo que sirva.

« Nosotros somos peronismo de Córdoba, pero somos mucho más que peronismo »

–¿Qué opinión le merece el cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos?

-A todos nos dolió. La política tiene que ser ejemplificadora y los dirigentes tenemos que pensar una política mucho más empática. Si bien todos podemos equivocarnos, rápidamente hay que pedir disculpas.

–¿Lleva el apellido como un peso o como una herencia?

-Cuando recorro la provincia, lo primero que me encuentro es con una huella de mi papá y luego me llega un cariño y un respeto tan enormes que me hacen muy bien al alma y siento un orgullo que no me entra en el cuerpo. Jamás me pesaría mi apellido. He heredado ese cariño que ahora tengo que validar. Heredé cariño y también antipatías, no todo son rosas. Soy la antigrieta en mí misma, con un abuelo que fue gobernador radical en 1958 y un padre peronista, también gobernador. La política está en mi ADN, me corre por las venas. No es un peso. Una va poniendo su impronta. No pretendo ser mi abuelo ni mi padre, pretendo ser yo, Natalia, y hacer lo mejor que pueda, ser útil en este tiempo histórico.

–Su nombre suena para la intendencia. ¿Se ve ocupando algún cargo ejecutivo?

-Todos los que estamos en política tenemos siempre las ganas de ocupar lugares donde podamos tomar decisiones, aportar y dar soluciones. Esas ganas siempre están, pero paso a paso y con tranquilidad.

Alejandra Vigo y Natalia de la Sota encabezan las listas de Hacemos por Córdoba. (Prensa de Gobierno)

–¿Cumplirá el mandato?

-Si, por supuesto. Las circunstancias cambian a veces, pero la idea siempre es esa.

–Hay muchas críticas por su participación y la de Alejandra Vigo en los actos de gobierno.

-Es parte del trabajo de un equipo.