“Lo que Macri haga o deje de hacer me tiene sin cuidado”

Hace dos meses, Luis Juez había dejado de lado las diferencias sobre el schiarettismo que mantenía con Gustavo Santos para conformar un tándem que tenía la bendición de Mauricio Macri y se preparaba para enfrentar a la UCR en la interna de Juntos por el Cambio en Córdoba. Pero pasaron cosas. Ahora, con Santos en la vereda de enfrente y a dos semanas de las primarias, el referente del Frente Cívico y precandidato a senador minimiza el apoyo del expresidente a la boleta que tiene al frente al radical Mario Negri, y asegura que al electorado cordobés "no le gusta" que los porteños le digan a quién votar.

En diálogo con Letra P, habla del rol de los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio en la interna cordobesa y se diferencia de la boleta que encabeza la dupla Negri - Santos: "Nosotros queremos ir al Senado a ser la verdadera oposición que el país necesita para ponerle un límite al kirchnerismo".

Además, confía en ganar de manera "cómoda" la interna de la alianza opositora y analiza cómo será el futuro de JxC tras las primarias del 12 de septiembre. "Esto es política, no somos todos iguales", reconoce y, en este punto, hace una clara diferenciación entre los referentes radicales que forman parte de la contienda: "No es lo mismo enfrentar la corrupción con Ramón Mestre que con Rodrigo de Loredo".

-¿Hay un escenario de paridad entre las dos listas principales de JxC?

-No. Nosotros ganamos cómodos, estamos entre cinco y seis puntos más arriba.

-Patricia Bullrich salió a respaldar a su lista y Macri, a la boleta de Negri. ¿Cómo ve el escenario local con la intervención nacional?

-Siempre me manejé con absoluta autonomía. En nuestro espacio hay dirigentes del PRO y del radicalismo, que tienen sus referentes nacionales. Lo de Macri me parece injusto porque ningún otro dirigente de Cambiemos tuvo la centralidad política que tuvo él. Además, me parece raro que Macri banque a Negri y a Mestre. Es difícil no ver una contradicción.

-¿Cree que la figura de Macri tiene peso en Córdoba para influir en el electorado de JxC?

-De ninguna manera. No sé cómo caerá en el radicalismo que Macri venga hacer campaña por Negri cuando, en definitiva, fue el objeto de todos sus últimos fastidios. Lo que Macri haga o deje de hacer me tiene sin cuidado. A los cordobeses no le gusta que los porteños vengan a decirles a quién votar. Molesta mucho que vengan a aparatear.

-Ustedes también recibieron apoyos nacionales: Maximiliano Guerra, Martín Lousteau, Martín Tetaz...

-En nuestra lista están la senadora Laura Rodríguez Machado y el senador Héctor Baldassi, ambos del PRO, el vicepresidente del partido y la conducción completa de la juventud. Además, está Rodrigo de Loredo, que tiene una construcción política con Martín Lousteau.

-¿Qué los diferencia de la lista encabezada por Negri y Santos?

-Nosotros queremos ir al Senado a ser la verdadera oposición que el país necesita para ponerle un límite al kirchnerismo. No quiero ir al Senado a jubilarme.

-¿Por qué lo dice?

-Tenemos un altísimo concepto de la responsabilidad. Nos quejamos de que el kirchnerismo avanza, atropella, pero nosotros cometemos errores y se la hacemos muy fácil. Negri es el presidente del interbloque en el Congreso y ocupa el lugar más importante de toda la oposición. En su momento, me planteó que su responsabilidad política lo obligaba a pensar en el conjunto. Luego, no sé por qué tomó la decisión de ser candidato.

-¿Cuáles son las propuestas que llevarán al Congreso?

-Con Lousteau y Tetaz, elaboramos un proyecto sobre la autonomía del Banco Central, otro para eliminar la presión tributaria a los comercios y pymes. También es necesario plantear la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública y trabajar un proyecto de ley para establecer la regalía agropecuaria.

-¿Cómo ve el futuro de JxC en Córdoba tras las primarias?

-Esto es política, no somos todos iguales. No es lo mismo enfrentar la corrupción con Mestre que con De Loredo. No es lo mismo hacer discursos encendidos a las 5 de la mañana imitándolo a Alfonsín que pararse con contundencia a frenar la corrupción y hablar de los problemas de los cordobeses. Yo no soy igual a todos.

-Pero comparten el mismo espacio político…

-Así se construyen las alianzas políticas, si no seríamos todos del PRO, todos radicales, todos del Frente Cívico y no lo somos.

-Por eso le pregunto, cómo cree que seguirá esta alianza luego de las primarias.

-Cada uno seguirá pensando lo que piensa y concordaremos en un núcleo de coincidencias básicas que nos permita seguir avanzando. Es más positivo que la gente elija la lista votando a que la arme alguien con la lapicera desde Buenos Aires. Yo pude haber sido el candidato de la lapicera. De hecho, durante 60 días lo fui hasta que dije "no, así no". A mí no me van a venir a imponer a Ramón Mestre en la lista, no lo voy a aceptar.

- ¿Cuál es el plan para 2023?, ¿va a cumplir el mandato en el caso de ganar estas elecciones?

-Estamos pensando en el 12 de septiembre solamente, la escalera hay que subirla por peldaños. Vamos a buscar consolidar el triunfo que hoy nos marcan las encuestas en las urnas. Tenemos que ser muy inteligentes, porque estamos desafiando un estado de situación en Córdoba, cuando decimos que somos la versión más fuerte de Cambiemos es por quién enfrentamos.

-Hace unos días se conoció que su compañera de lista al Senado, Carmen Álvarez Rodríguez, despidió al gobernador de facto en Córdoba en un obituario.

-Es la mamá de Carmen y tiene el derecho una persona de más de 85 años de pensar como quiera, pero es la madre. Mi hijo no tiene que responder por mi inconducta ni yo por la de mis padres, me parece una locura.