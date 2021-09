Teléfono rojo: los llamados a Losada para subirse a su tren

No paró de sonar el teléfono de Carolina Losada desde la victoria del domingo en la interna santafesina de Juntos por el Cambio (JxC). Gran parte del no peronismo no quiere quedar afuera de su tren reluciente y sin abolladuras. Ni el PRO, que corría con el caballo del comisario en la provincia, ni el peronismo residual que nunca jugó en el Frente de El socialismo también activó contactos para, en la previa al 14 de noviembre, golpear por encima del cinturón.

Horacio Rodríguez Larreta habló con Losada y con cabeza de lista en Diputados, Mario Barletta. Mauricio Macri, que tuvo hace unos días un duro cruce telefónico con la ganadora, prefirió marcar el número de la PRO Germana Figueroa Casas, que se coló cuarta en la nómina para la Cámara Baja. La presidenta amarilla Patricia Bullrich llamó a la periodista el mismo domingo.

Pese a haber jugado para Federico Angelini, el par de halcones y la paloma amarilla rápidamente se subieron al tren de Losada. Nadie quiere perder el tiempo en la carrera a las generales y el PRO, apresurado por no perder la manija de JxC, sabe que ahora corre de atrás. Losada es radical y el segundo de la contienda, Maximiliano Pullaro, también es boinablanca.

Pero la voz en el teléfono no solo provino del PRO. Los propios también llamaron, desde el presidente del partido centenario, Alfredo Cornejo, hasta el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pasando por el senador nacional Martín Lousteau.

Ahora, noviembre

Losada tiene de armador político al diputado provincial Julián Galdeano. Desde el domingo tampoco para de sonar su celular. Él pispea desde su smartwatch para ver si atiende. Pese a la ventaja que sacó su lista, el legislador quiere evitar sorpresas y ya trabaja en el plan rosquero de la elección.

Habló en buenos términos con Pullaro, aunque le reprochó que insista con revisar el conteo definitivo que arranca este miércoles. Por parte de Angelini, entró en contacto con el presidente del PRO en la provincia, Cristian Cunha, y también habló con su correligionario José Corral, cuarto en la interna.

Todo ordenadito y sin sorpresas, es el objetivo y deseo. Si no hay inconvenientes en el recuento del Tribunal Electoral, el lunes aparecerá una foto del cuaterno que protagonizó la interna. Con Losada en el centro y el compromiso de aportar para el triunfo.

Pero la idea de Galdeano es incorporar a dirigentes, sobre todo del PRO, que quedaron fuera del angelinismo. “Ahora se horizontaliza mucho”, avisa el legislador. A la hora de enumerar habla de Roy López Molina, Ricardo Schlieper, Lucas Incicco y Alejandro Rossello. También de Miguel Del Sel, que en plena campaña se comunicó con Losada. De concretar los movimientos, sería todo un mensaje de cara al futuro de la coalición en Santa Fe.

Los llamados también llegaron desde el socialismo. Y este martes, Galdeano se reunió -en Santa Fe- con el presidente de la Cámara de Diputados, el socialista Pablo Farías. A Losada le tocará enfrentar al peronista Marcelo Lewandowski y a la socialista Clara García. Con un frente de frentes, que integre a la UCR, el PS y el PRO, que seguramente volverá al centro del debate en un tiempo prudencial, se buscará que el progresismo no se pase de la raya. “Nada que nos impida juntarnos el día después”, resume Galdeano.