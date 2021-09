Horacio, el constructor: libertad y Bulldog para evitar fugas en noviembre

Aunque los motores del equipo electoral que conduce volverán ponerse en marcha la semana que viene, el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta no detiene su plan de campaña. Con traje de presidenciable, tiene un objetivo inmediato en las elecciones generales del 14 de noviembre que trasciende esa fecha y alcanza a su horizonte 2023. El desafío es mantener unido y sin fugas al heterogéneo conglomerado de fuerzas que componen el armado de Juntos por el Cambio (JxC) que pergeñó como un orfebre. Por eso, horas después de la victoria en las PASO de este domingo, retomó el tono discursivo de la campaña para marcar el pulso por venir.

También podés leer El triunfo menos pensado apaga las internas y cambia el mapa electoral

“Ayer hubo una voz muy clara, una voz de los argentinos que le dijo al Gobierno basta de este rumbo, basta de querer avanzar sobre las instituciones, basta de no tener un plan, basta de promover que los chicos no estén en las aulas, de no tener una decisión política clara para luchar contra el narcotráfico y la seguridad", arengó este lunes en referencia a los comicios el alcalde desde un vacunatorio porteño donde hizo un repaso simbólico de los ejes que mantendrá la campaña para los próximos dos meses: educación, trabajo y "libertad".

"Queremos un país con libertad, donde se promueva la libertad del trabajo, un país con los chicos en las aulas donde podamos salir con tranquilidad a la calle. Eso es lo que los argentinos queremos y votamos ayer”, sostuvo Rodríguez Larreta para confirmar que seguirá interviniendo en la campaña como lo hizo desde que empezó. Con la victoria de Vidal, la lista que ahora encabeza como candidata a diputada nacional entrará en otra etapa más ofensiva. La escudería ahora incluye en cuarto lugar al exministro de la Alianza, Ricardo López Murphy y Sandra Pitta en el noveno. Implica la inclusión de Republicanos Unidos a una estrategia de marketing político unificado que ahora deberá reportar al larretismo, cuyos funcionarios y funcionarias ahora coordinarán una mesa que incluirá al PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Republicanos Unidos.

También podés leer Quiénes ganan y quiénes pierden en el nuevo mapa político del país

En la sede porteña evalúan que fue un acierto insistir con la apertura de las escuelas durante la pandemia y que la confirmación vino de las urnas. Esa problemática educativa y la atención del sistema sanitario, serán dos carriles por los que se deslizará el alcalde para abrazarse a la gestión como la mejor forma de comunicar en la etapa que viene de la campaña. Los y las postulantes se respaldarán en la gestión, pero apuntarán a profundizar la polarización con el peronismo, especialmente con el Gobierno, como una apuesta de nacionalizar más la proyección de la contienda que ganaron en primarias. Ese frente puede servir para seguir conteniendo al electorado de López Murphy, especialmente quienes votaron al "bulldog" por su rechazo a Vidal. El alcalde sabe que una parte de ese voto puede migrar si no hay mensajes claros para fidelizarlo con la oferta segmentada de JxC.

María Eugenia Vidal volverá a la pasarela proselitista en los próximos días. Hasta entonces, en el entorno de la exgobernadora aguardarán la respuesta del Frente de Todos para escudriñar cómo buscarán remontar la derrota del domingo. A partir de la semana entrante, retomará las 23 propuestas legislativas que lanzó hace tres semanas, cuando endureció su discurso ante la disputa con Milei. Ahora llegó el momento de desarrollar cada uno de los puntos, pero en boca de una lista unificada que compromete a todas las fuerzas porteñas y solo dejó afuera a Adelante Ciudad, la lista de radicales rebeldes encabezada por el exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein.

También podés leer La lista de JxC en la Ciudad

Sobre los elencos se espera el mismo despliegue: una exposición de quienes ocuparon los primeros cuatro lugares en las boletas para a Diputados y a la Legislatura porteña. Esa premisa podría repetir un recaudo aplicado desde Uspallata: ubicar en segundo plano al diputado nacional Fernando Iglesias, que busca su reelección y pasó del cuarto lugar en la lista al sexto. En la lista para la Legislatura, la composición proporcional de las primarias puso a Darío Nieto, el secretario de Mauricio Macri, en el puesto once. Hasta ahora su presencia ha sido notoria solo cuando el expresidente decidió fotografiarse con él, pero seguirán los cuidados para evitar que la campaña quede enredada con su vinculación con la causa judicial que investiga una red de espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos.

La insistencia sobre "la libertad" que ahora repetirán Rodríguez Larreta, Vidal y el resto de la lista de aspirantes es parte de la batería de recursos que manejarán en la disputa con el economista ultraliberal, Javier Milei, que este domingo arañó los 15 puntos y corporizó una parte de la fuga de votos por derecha que Rodríguez Larreta buscó cauterizar con la inclusión de López Murphy. En el campamento larretista creen que el bulldog podrá contener a sus votantes aún conviviendo con Vidal en la misma lista. Bajo esa premisa, especulan que el candidato a diputado de "La Libertad Avanza" ha llegado a su techo y que las chances de que sume más adherentes son muy limitadas. Esa premisa está por verse en los próximos dos meses y cada vez que evalúan la estrella del nuevo candidato de ultraderecha aclaran que no lo subestiman, pero recuerdan que ya hubo otros casos de emergentes fugaces provenientes de la izquierda que tuvieron una evolución similar.

Desde este domingo esa fuga quedó delimitada al territorio porteño. En la provincia de Buenos Aires, el candidato José Luis Espert, que fue socio de Milei en 2019, quedó en cuarto lugar detrás de JxC, el FdT y el Frente de Izquierda Unidad (FITU). El dato confirma que el potencial escape en espejo con la capital no ocurrió y el alcance de Milei se restringe a la capital y solo se nacionaliza a partir de la atención que le otorgan los medios.