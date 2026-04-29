Accor construirá en Santa Fe un hotel premium y refuerza su expansión en Argentina

Accor apuesta por Argentina: construirá un hotel corporativo de alta gama en Santa Fe

Accor anunció una nueva inversión en Argentina con la construcción de un hotel en Rosario, Santa Fe , orientado al mercado corporativo y al turismo. El proyecto se desarrollará en el distrito Pasea, sobre el corredor hacia Funes, y amplía la presencia del grupo francés en una plaza clave para los negocios del interior.

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El establecimiento operará bajo la marca Ibis Styles y estará ubicado en una zona de fuerte expansión urbana, sobre el corredor metropolitano que conecta Rosario con Funes.

El complejo tendrá 90 habitaciones, restaurante, salas de eventos y espacios comunes pensados para distintos perfiles de huéspedes. La apertura está prevista para comienzos de 2029.

El hotel formará parte de Pasea, un desarrollo de usos mixtos de 57.000 metros cuadrados. El emprendimiento incluirá un centro comercial a cielo abierto, tres bloques de oficinas corporativas, un espacio para eventos y convenciones, universidad, centro médico, gimnasio, complejo de cines y propuesta gastronómica.

La ubicación sobre la calle Jorge Newbery, a metros del Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”, aparece como uno de los principales activos del proyecto . La zona concentra nuevas inversiones inmobiliarias y una creciente actividad comercial vinculada al oeste metropolitano.

Accor apuesta por Argentina con un nuevo hotel corporativo Accor apuesta por Argentina: construirá hotel corporativo de alta gama en Rosario.

Con esta incorporación, Accor profundiza su plan de crecimiento en el mercado local, basado en marcas consolidadas y modelos de operación flexibles. La compañía ya tiene presencia en la provincia con Mercure Rosario e Ibis Puerto San Martín.

Impacto económico y desarrollo regional

El vicepresidente de Desarrollo de Accor para América Hispánica y Caribe, Luis Mirabelli, afirmó: “Rosario se ha consolidado como un destino estratégico por su crecimiento en turismo corporativo, deportivo y Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE)”.

“Este nuevo hotel refuerza nuestra presencia en la provincia y continúa ampliando nuestra oferta para acompañar el dinamismo económico y urbano de la región”, agregó.

Según informó la empresa, el proyecto prevé la generación de 30 empleos directos y más de 1000 puestos vinculados a la obra, con impacto en la economía local.

Accor tiene presencia en más de 110 países y continúa expandiendo su cartera en Argentina, donde suma 18 hoteles y más de 2.000 habitaciones. En el país opera marcas como Pullman, Mercure, Novotel e Ibis, con foco en fortalecer su posicionamiento regional.