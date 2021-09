“Losada, Granata y Laspina son porteños disfrazados de santafesinos”

Roy López Molina es precandidato a diputado nacional en la picante interna de Juntos por el Cambio (JxC) en Santa Fe. Hace dupla con el postulante a senador José Corral y buscan, juntos, ser la “síntesis” de la coalición opositora. En diálogo con Letra P, el concejal rosarino fustiga a los “porteños disfrazados” con quienes le toca competir y nombra, en ese sentido, a Carolina Losada, Luciano Laspina, Amalia Granata y Jorge Faurie. Para López Molina, el radical Corral es “la persona más preparada de JxC para representar a Santa Fe en el Congreso”.

-¿Cuál es la diferencia de la lista que integra con respecto a las otras nóminas de la interna?

-Con mucho orgullo me toca compartir equipo con la persona más preparada de JxC para representar a Santa Fe en el Congreso, por experiencia, formación, coherencia. Nos identificamos muy fácil con José y siempre nos encontramos en el mismo lugar. Está claro que no somos todos lo mismo en JxC y la primera gran diferencia pasa por el pertenecer y vivir en una provincia a la que conocemos porque hemos construido todo nuestro proyecto personal acá. Eso una diferencia central en un momento donde hay muchos porteños disfrazados de santafesinos buscando esconderse detrás de candidaturas por la provincia, pero que tienen todo su proyecto de vida en otro lado.

-¿Habla de Losada?

-Hablo de Losada, de Luciano Laspina, de Amalia Granata, de Jorge Faurie. Es llamativa la cantidad de presencia porteña en listas de Santa Fe. A tal punto llega que Losada y Laspina ni siquiera tuvieron el buen gusto de cambiar el domicilio, no se van a poder votar a ellos mismos. Eso es porque el año pasado ni siquiera pensaban en una candidatura. No les importaba defender a Santa Fe y de un día para otro por allí pasa su destino. Es un momento para que seamos los propios santafesinos los que pongamos el límite y elijamos personas que no se van a borrar. Con Corral vivimos acá y vamos a seguir estando acá y si, en algún momento nos equivocamos, como puede pasar, nos van a encontrar para reclamarnos o para trabajar juntos para mejorar la seguridad, el trabajo, la vivienda.

-Parece difícil ordenar la interna después del 12 de septiembre.

-Tenemos la responsabilidad y el compromiso de convocar a todos porque estamos seguros que vamos a ganar la interna. No creo que sea una cuestión de dirigentes políticos, la mayoría de ellos han intentado buscar protagonismo o notoriedad a partir de una confrontación que roza el ridículo, la vergüenza ajena. La convocatoria el día después no tiene que ser solamente a los dirigentes, va a ser a la gente que eligió a otras opciones. Los niveles de confrontación altos, la búsqueda del título caliente lo único que hacen es esconder la falta de ideas, de profundidad.

-Si bien se sacó una foto con todos los candidatos PRO, el expresidente Macri le dio su apoyo a Angelini ¿Qué reflexión le merece?

-Me quedo con lo que Macri nos dijo cuando tuvimos la oportunidad de conversar luego de haberle pedido que nos reciba: “A los candidatos de Santa Fe los tienen que elegir los rosarinos y los santafesinos”. JxC está en un proceso de discusión de liderazgo, nosotros nos sentimos los candidatos de Mauricio Macri, (Horacio) Rodríguez Larreta, de Patricia (Bullrich), de Elisa Carrió, pero los tenemos como referencia y pertenencia a un espacio mayor. No creo que sea un buen ejercicio que algunos candidatos de Santa Fe tengan que recurrir a sacarse la foto con referencias nacionales para hacer en Santa Fe lo que solos no pueden. Es importante que listas que han sido construidas y pensadas en Santa Fe, como la nuestra, sean las que al final del día terminan representando a la provincia.

-¿El ganador de la interna es un candidato a gobernador puesto del no peronismo en 2023?

-Si gana Corral, como va a ocurrir, probablemente sea uno de los grandes candidatos de este espacio en 2023. En otros casos no creo que podamos decir lo mismo, y no son cuestionamientos políticos. Hay distintos recorridos, ambiciones personales, falta de preparación, que en un contexto de dificultades probablemente no puedan sostener una candidatura a gobernador. A partir del lunes lo que también está en juego es qué JxC queremos. Y no es lo mismo que ganemos nosotros a que ganen algunos otros. Porque en una provincia donde convivimos habitualmente con la violencia que generan las mafias, no creo que en JxC todos sus dirigentes tengan la misma fortaleza para plantarse frente a esas mafias. Estamos en un proceso donde la política ha sido atravesada por una causa de juego clandestino que nos define a todos. Algunos, que no tenemos compromiso con esas mafias, le ponemos nombres y apellidos y las denunciamos. De parte de otros ha habido un silencio muy profundo. Tengo mucho temor que JxC, el día después, dependiendo de quién gane, no tenga esa fortaleza.

-¿Hay dirigentes de JxC involucrados en el juego clandestino de la provincia?

-No hablo en términos de investigación penal porque es una tarea de la justicia, pero sí, siempre hemos señalado que es un escándalo que un senador peronista como (Armando) Traferri no se presente a declarar. De parte de los otros hubo mucho silencio y en algún caso ese silencio se explica por los vínculos políticos y personales que han construido. Nosotros no ocultamos con quienes no tranzamos, no nos sentamos a almorzar y a cenar con Traferri. En otros casos, como Angelini, el propio Traferri, el 14 de diciembre de 2020, en la sede Rosario de la Legislatura, dijo ´yo almuerzo y ceno con él´. En este contexto donde la inseguridad y la violencia a todos nos pone en lugar que dar explicaciones de lo que hacemos, no es menor que haya algunos dirigentes que no hayan dicho nada. Algunos de estos acontecimientos que relato puede ser principio de la explicación de por qué el silencio.