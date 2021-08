¿No hay futuro? En campaña, Schiaretti hace planes para 2023

El gobernador Juan Schiaretti se puso al hombro la campaña del oficialismo cordobés para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre. Impulsa a Alejandra Vigo y Natalia de la Sota a la cabeza de las listas de Hacemos por Córdoba (HxC) para el Senado y para Diputados y, a la vez, busca instalar un modelo de gestión “for export” con proyección nacional hacia 2023, cuando el mandatario ya no tenga reelección.

La estrategia electoral se centra en dos ejes fundamentales, además de llevar a dos mujeres de peso en el centro de la escena: mostrar la gestión schiarettista y evitar la disputa kirchnerismo-antikirchnerismo, desviando el discurso hacia “las desigualdades entre Buenos Aires y el interior”. “Allí es donde reside la verdadera grieta y el lema ‘Ellas por Córdoba’, lo resume a la perfección”, señalaron desde el comando de campaña del cordobesismo a Letra P.

En esta instancia proselitista, HxC no cuenta con referentes nacionales, por lo que agitar la proyección del mandatario local fuera de la provincia se convierte en una táctica con un doble objetivo: apuntalar la lista para el Congreso y comenzar a vislumbrar el rumbo que tomará Schiaretti una vez que abandone la gobernación.

También podés leer El modelo cordobesista mide al peronismo y divide aguas en JxC

Desde su entorno afirman que el mandatario provincial cuenta con más de un 70% de imagen positiva y que sin dudas esa será la base para competir en las PASO, en las legislativas y de cara a la propuesta que se construya de acá a dos años. “La imagen de Schiaretti le da un plafón a Hacemos por Córdoba, que hoy condensa una alianza que lleva más partidos políticos (suman 19 en total) que cuando Juan tuvo su elección histórica en 2019”, explicó un funcionario de la mesa chica a Letra P. Y agregó: “Si bien tiene al peronismo como eje, es una construcción con la idea de ser una fuerza progresista. Ese es el desafío”.

En el búnker del PJ cordobés saben que el equilibrio que intenta sostener el mandatario provincial, transitando por la calle del medio, se torna más complicado de sostener en plena campaña. Hacer subir las acciones de una oferta electoral local en un escenario que se polariza a medida que el calendario avanza requiere, al menos, de una proyección nacional que se trasladará al “Modelo Córdoba”, con la meta de evitar exponer directamente al gobernador en gestión.

También podés leer Riutort, el cordobesismo que eleva el peronismo en sangre del FdT

“Si en algún momento se dan las condiciones y tiene chances, y está articulado con un esquema de alianzas que además supere la grieta, es muy probable que participe. Pero no estamos en su cabeza y él lo valorará en su oportunidad. No va a tomar esa decisión si no está bien pensada”, afirmó a Letra P otro colaborador de su extrema confianza respecto de la pelea grande de 2023.

Por su parte, el legislador y coordinador de campaña, Oscar González, se paseó por distintos medios en los últimos días y fue un paso más allá en declaraciones a Canal C: “Sería un gran Presidente. Ojalá Argentina tuviera un estadista del nivel y de la seriedad partidaria para gobernar de Juan Schiaretti. Nadie imagina que Schiaretti termina su periodo y se va a su casa”.

Modelo Córdoba

En esta nueva construcción, los integrantes de la vieja guardia peronista son fundamentales en su fase arquitectónica. Pese a que González fue ungido para diseñar la estrategia de campaña, históricos como Francisco Fortuna (presidente del bloque HxC), Sergio Busso (ministro de Agricultura y Ganadería y precandidato a diputado), Eduardo Accastello (ministro de Industria y Comercio y precandidato a senador) y Carlos Massei (ministro de Desarrollo Social), están comprometidos desde diversos frentes.

"En Córdoba hemos definido un modelo de gestión, que es lo que llamamos el ‘Modelo Córdoba’, que ha demostrado ser exitoso, transformador, serio, respetuoso de las instituciones, moderado. Y me parece que un modelo de esa naturaleza, en todo el territorio nacional cambiaría la historia de nuestro país", agregó González al mismo medio.

Natalia de la Sota, Schiaretti, Vigo y González en Traslasierra (Prensa Gobernación).

La idea es hiperlocalizar la campaña haciendo foco en la gestión, reforzando la idea de Córdoba como el “centro productivo” de la Argentina, con una importante presencia en el interior provincial, y nacionalizarla a través de la grieta histórica Buenos Aires vs. Provincias, apostando a una retórica federalista.

“Esta primera etapa tiene la característica de enfocarse en la propuesta política y luego hablar de los proyectos”, afirmó un referente del Centro Cívico a este portal. Y sumó: “El electorado de HxC tiene distintas formas en composición y alineamiento nacional, pero coincide en el tradicional partido cordobés. Es decir, hay una proporción importante de votantes que funcionan a partir de su propia realidad. Allí se muestra la diferencia entre el interior y Buenos Aires. Ese desequilibrio es la grieta, que es histórica y no solo aplica a este gobierno”.

La dupla de Vigo y De la Sota no escapa a esta lógica de entramado electoral en el que el justicialismo cordobés juega una ficha en todos los espacios del tablero, ubicando a dos mujeres como protagonistas. “Alejandra suma su experiencia y comunica madurez política. Natalia viene haciendo sus primeros pasos fuertes con una herencia que tendrá que llenar. No solo por su padre José Manuel, sino por su propio abuelo, Arturo Zanichelli, gobernador radical en 1958”, advirtió una fuente del Gobierno a Letra P.

En el comando de campaña sostienen que aún no tienen cifras sobre el impacto de la lista en la ciudadanía, pero son conscientes de que estarán en una posición difícil en relación a Juntos por el Cambio, que predominó en Córdoba en las últimas elecciones nacionales, y a la pelea por los votos peronistas que tendrán que dar contra el Frente de Todos. Ambas coaliciones de la oposición provincial logran saltar la grieta en un aspecto: vienen señalando con duras críticas la participación de ambas precandidatas en la inauguración de obras públicas de la gestión provincial.