La Plata siempre fue radical: ráfaga de manesmanía en el bastión PRO

Acentuando su paso de campaña por los grandes conglomerados urbanos bonaerenses, Facundo Manes desembarcó por segunda vez en La Plata como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lo hizo en compañía de quien secunda a María Eugenia Vidal en la lista porteña de Juntos, Martín Tetaz, economista oriundo de la ciudad de las diagonales y que reporta a las filas de Evolución. Un tramo del centro comercial de calle 8 se vio ganado por un nutrido grupo de vecinos y militantes que fueron acompañando el ingreso del neurólogo a algunos locales.

Autógrafos estampados en libros que le acercaban, selfis por doquier y brazos en alto con puño cerrado ante cada bocinazo de apoyo o grito alusivo a “Dar el Paso” fueron las imágenes que predominaron la recorrida del neurólogo en la tierra de Ricardo Balbín y Federico Storani, hoy bajo el gobierno del PRO, donde las arengas radicales se entremezclaban con la publicidad rodante de su contrincante interno, Diego Santilli (en un vehículo con parlantes y carteles del postulante amarillo que pasó en más de una ocasión).

También se mechaban, uno frente a otro, los puestos de militantes que entregaban volantes de campaña. En un momento, al llegar a la intersección con calle 48, la aglomeración hizo que la guardia urbana decidiera cortar parte de la arteria de circulación vehicular. Enseguida, los militantes radicales que estaban agolpados en la vereda, se hicieron de la calle saltando un banner de Santilli.

Una vez en plena esquina, comenzaron con la liturgia radical a pleno, con Manes en el medio: “Volveremos a ser gobierno como el 83”, fue el primer cántico con los tres dedos en alto y mirando a 2023. El track siguiente fue la marcha radical. Luego, desde el puesto de entrega de volantes de su espacio, Manes tomó un micrófono para hablarles a los presentes.

Antes, se tomó una serie de fotos con carteles de campaña que fueron destrozados: “Le pido al intendente Julio Garro que ayude a buscar a los responsables de esto. No nos van a parar. No nos van a meter miedo”, marcó el neurólogo. En esa línea, el precandidato a diputado provincial por Dar El Paso Claudio Frangul dijo que, al momento, la Municipalidad no brindó respuestas al pedido de acceso a las cámaras de seguridad para determinar quiénes son los responsables de la destrucción de la cartelería.

Por otro lado, en declaraciones a la prensa, Manes volvió a poner énfasis en el aspecto educativo. Así, aseguró que “fue una tragedia el manejo de la educación en la provincia de Buenos Aires. Un año y medio sin clases presenciales que va a tener un impacto en la salud mental de los chicos, educativo y económico de décadas”.

En tanto, mirando hacia su contrincante interno, insistió con el pedido de debate: “No se puede ganar solamente con aparatos políticos o con marketing, debemos debatir y todavía estamos a tiempo. Nosotros tenemos la obligación de ganarle al kirchnerismo este año y en el 23, y la única manera de ganarle es con una coalición que dé un salto cualitativo que engorde la coalición”.