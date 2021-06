Nafta radical para la hoguera de Juntos por el Cambio en Rosario 

El desorden nacional del PRO se trasladó a la elección en el Concejo municipal de Rosario y, como si fuera poco, le suma una discusión interna con el radicalismo que complejiza aún más el armado de Juntos por el Cambio (JxC) en la ciudad. La rosca está que arde, con pases de facturas y la nostalgia de los años en que se ordenaba todo con un grito.

Descartada una lista oficial y, por lo tanto, confirmado un camino directo a internas para renovar seis de nueve concejales y concejalas, todos del PRO, las definiciones empezaron a darse recién esta semana, a 20 días del cierre de listas. Habrá en carrera entre cuatro y cinco listas que prometen una competencia intensa y variada, entre moderados y perfiles más extremos.

En un primer momento se dio libertad de acción en el macrismo local: todos los que quieran competir tendrían su lugar en la disputa. Más aún en un clima beligerante interno que deja entrever que la armonía del espacio que reinaba en tiempos del macrismo en el poder quedó en el pasado.

Desde que comenzó el clima electoral no se habló de una lista oficial, pero el sector del diputado nacional y vicepresidente del PRO, Federico Angelini, apostaba subterráneamente a un candidato nuevo que tenga tracción de votos y que no deje dudas de ser quien encabece una de las listas; convirtiéndose así en una suerte de candidato oficial. Se habló con el periodista deportivo Miguel Tessandori, pero hasta ahora no hubo acuerdo.

A la par se lanzaba con lista propia Renata Ghilotti, actual concejala que articula con el manual extremo de Patricia Bullrich; Agapito Blanco, del sector del concejal y, en principio, precandidato a diputado, Roy López Molina, y el radical y ex candidato a gobernador, José Corral. También Ana Laura “Anita” Martínez, que apuesta a una suerte de renacimiento después de haber tenido altibajos en su trayectoria en el PRO.

En esa llanura sin definiciones, lejos de aquellos años en que bajaba una orden desde Casa Rosada y todo quedaba finiquitado, el radicalismo del sector de Mario Barletta y el diputado provincial Julián Galdeano, metió la cola como nunca en la discusión local y dio un paso adelante convenciendo a Anita Martínez de ser la candidata número uno de una lista dentro de JxC.

Este miércoles oficializaron con una foto junto a Barletta, que será el precandidato a diputado nacional por ese espacio, y a la periodista, Carolina Losada, la apuesta al Senado. Por esta razón es que deslizan que serán las listas de precandidatos nacionales las que decidirán las locales. Es decir, un nombre en Rosario sin ensamble nacional queda desprotegido, y viceversa.

Ahora bien, la pregunta es qué pasos dará el angelinismo con esta jugada del radicalismo. Por lo bajo se dice que la candidata del sector para encabezar es Martínez por ser ADN PRO, algo que choca con la foto de esta tarde. A su vez está Carlos Cardozo para renovar y, algo suelta, se suma Germana Figueroa Casas. “Está todo abierto, y todos hablando con todos”, explicaron a Letra P desde el sector. Lo cierto es que nadie quiere quedar a contramano y mal parado.

A modo de ejemplo, Ghilotti, que tiene en mano un discurso antikirchnerista más que vehemente, ha sido contactada por Angelini y parte del radicalismo. El tema es ver quién se anima a ese tenor de confrontación. Martínez ya dio un paso y ahora puede sentarse a escuchar, pero con un condicionante para el que se acerque: ya tiene candidato al Senado y a la Cámara de Diputados y Diputadas.