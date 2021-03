Se mueve JxC en Santa Fe: el radical Galdeano se lanzó para el Senado

Juntos por el Cambio (JxC) tiene otro jinete en la pista santafesina. El diputado provincial radical Julián Galdeano se lanzó como candidato a senador nacional en el marco de una carrera que ya tiene otros competidores. El diputado nacional PRO Federico Angelini y el excandidato a gobernador por Cambiemos José Corral tienen ganas de cambiar de cámara, en el caso del primero, y de ingresar al Congreso, en el caso del segundo. En diálogo con Letra P, el jefe del bloque de JxC en la Legislatura de Santa Fe dijo que apuesta a “conformar una opción competitiva” dentro de una PASO “donde cada uno aporte lo que cree que tiene para aportar”. Por otro lado, el ucerreísta admitió que el armado de un frente no peronista en el 2021 “está cada vez más difícil”.

También podés leer Juntos por el Cambio enciende fuego interno para ordenarse en Rosario

-¿Por qué decidió lanzarse como candidato a senador?

-Hemos tenido una serie de encuentros con dirigentes del radicalismo y hay una apuesta fuerte a protagonizar, dentro de Juntos por el Cambio, la elección que viene, de ser candidato a senador nacional. Somos plenamente conscientes que se trata de un proceso que va a ser muy trascendente para el futuro de la Argentina, donde no solamente está en juego el equilibrio de poderes en el Congreso, sino también qué podemos hacer dirigentes políticos para defender los intereses de Santa Fe y el federalismo. Esos son los puntos que están en juego en esta elección. Nosotros vamos a buscar conformar una opción competitiva dentro del radicalismo que siempre estuvo en Cambiemos y que siempre acompañó la estrategia nacional de la UCR.

-Angelini y Corral tiene intenciones de competir en la misma categoría, ¿hay lugar para tantos?

-Esto recién comienza, obviamente que la definición final va a tener que ser conversada entre todos. No está mal que haya distintos matices y que la oferta dentro de la coalición sea lo más amplia posible y que, en definitiva, se conforme una PASO donde cada uno aporte lo que cree que tiene para aportar. El espacio nuestro siempre buscó constructivamente no hacer política desde el personalismo, tenemos una mirada respecto de lo que JxC tiene que expresar en Santa Fe. Entre ello, mayor apertura, una mirada global, pero firme sobre los posicionamientos políticos sobre lo que el kirchnerismo y el peronismo hacen y deshacen en la provincia y la Nación. Ese es un activo que podemos exhibir, tenemos buen diálogo con todos los sectores políticos, y eso no implica que tengamos posiciones dudosas o que dudemos a la hora de defender lo que la coalición viene planteando.

También podés leer Los suplentes de Lifschitz

-Ya que Corral es radical, ¿no hay chance de un acuerdo entre ambos?

-Tenemos puntos en común. Con Angelini, hace mucho tiempo, compartimos algunas miradas, con Corral otras. Nosotros creemos que podemos darle a JxC un perfil propio, que tiene que ver con no cerrarnos, no pensar en nosotros mismos, en los nombres propios, sino en de qué manera, el dia después que se gana una elección se gobierna, se construye, se sigue caminando por la calle, dialogando con todos los sectores políticos, sociales, económicos. No solamente cómo se conforma una buena opción electoral que después fracasa a la hora de ejercer los gobiernos. Corral tuvo un objetivo que era ser candidato a gobernador, ahora quizás tenga como objetivo personal ser candidato a senador, pero en el medio no vertebra una construcción política sustentable de cara al futuro, ni de la provincia ni de la propia coalición. Como si el fin justificara los medios, y eso no es lo que nos ha caracterizado a nosotros.

-¿La jugada del frente de frentes está abortada?

-Siempre seguimos intentándolo, cuanto más sectores políticos y fuerzas democráticas podamos confluir, mayor será la posibilidad, primero, de detener el avance del kirchnerismo populista y, segundo, construir una alternativa de gobierno seria. Obviamente que eso está atravesado por la ideología de los partidos y a veces pasa a ser una limitante. Por eso no es sencillo de materializar un entendimiento con partidos que ponen sobre la mesa más las diferencias que las coincidencias. Uno ve muy difícil cómo materializarlo en esta elección de 2021, pero no implica que el proceso no se siga intentando.