“A Vidal la veo descolocada”, dice el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco. El funcionario mano derecha del gobernador Axel Kicillof afirma que la exgobernadora busca ganar visibilidad política, pero “no puede sostener ni un minuto lo que dice” debido a “su paupérrima gestión”. Y afirma que aquello de halcones y palomas “es una pantomima” de la oposición, que se endureció por orden del expresidente Mauricio Macri. “Quedó claro que la jefatura la tiene Macri”, afirma sentado en su despacho durante una entrevista con Letra P. Dice que el “quiebre” en la relación se dio con las últimas medidas de restricción que tomó el oficialismo y pone a salvo a algunos intendentes de Juntos por el Cambio. Analiza el proceso electoral y afirma que depende de tres cosas que la gente vote al Frente de Todos: minimizar la cantidad de contagios y muertes, avanzar con la vacunación y poner plata en el bolsillo de la gente. Lograr la mayoría en el Senado sigue siendo la obsesión electoral, por lo que -dice- ajustan la militancia en las cuatro secciones donde se libra la batalla por esas bancas.

BIO. Quilmeño, 45 años de edad. Con 18 años, en 1994, comenzó a trabajar de camionero. Durante el día trabajaba con un volcador Ford 600 modelo 1962 y durante la noche estudiaba Comercio Exterior en la UNQ. Casi dos décadas después, asumía como subsecretario Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. En diciembre de 2019 fue nombrado jefe de Gabinete de ministros. Es la mano derecha de Kicillof.

-¿No hay halcones y palomas en la oposición?

-Axel señaló cómo funciona súper estructuralmente la oposición. Fue una pantomima lo que habían presentado como una parte blanda y otra dura. Lo que pasó en los últimos 15 días fue por instrucción directa de Macri. Hubo un quiebre y Larreta se terminó de alinear. Si es que alguna vez hubo halcones y palomas, quedó claro que la jefatura la tiene Mauricio Macri.

-¿Dice que Larreta endureció su postura por orden de Macri?

-Absolutamente. Quedó claro, pero eso no es tan lineal ni tan visible en la provincia de Buenos Aires.

« Vidal quiere volver a tener visibilidad política, pero apenas asoma la cabeza la realidad la deja en off-side. »

-¿Cómo es con los intendentes de Juntos por el Cambio?

-Hay algunos que no están acatando la bajada de línea del expresidente Macri. Nosotros somos muy flexibles en nuestro sistema de fases, que es un marco, y nunca dejamos de dialogar. Ejemplos: el intendente de General Villegas nos pidió pasar a fase 2 con suspensión de presencialidad en las escuelas; el intendente radical de Chacabuco me llamó para establecer restricciones más duras a las que establecimos nosotros en fase 3.

-¿Qué pasa con intendentes como Jorge Macri, quien presentó un amparo ante la justicia, o Diego Valenzuela, que dijo que lo presiona?

-No hay ninguna presión. Presión fue lo que hizo el macrismo durante cuatro años, de persecución y presión política con la justicia, con la oposición, con los sindicatos. Solo le dije que me parece que habilitar espacios símil educativos va contra las medidas que hay que respetar.

También podés leer Carlos Bianco, el polifuncional

-¿Con qué postura ve a Vidal, quien acaba de reaparecer públicamente?

-A Vidal la veo descolocada de la situación. El problema que tiene, después de una paupérrima gestión, es que no puede sostener lo que dice ni un minuto. En un año y con pandemia, hicimos muchísimo más de lo que hizo ella. Vidal quiere volver a tener visibilidad política, pero apenas asoma la cabeza la realidad la deja en off-side.

-¿Cómo se encara la campaña y la elección en este contexto?

-Que la gente no vote o no dependerá de que seamos capaces de tres cosas: minimizar la cantidad de contagios y de muertes, avanzar sostenidamente en el plan de vacunación y ponerle un maguito en el bolsillo a la gente. Si no somos capaces de hacerlo, la gente no nos va a apoyar. Tenemos que dedicarnos a eso junto al gobierno nacional.

« Fue una pantomima lo que presentaron como una parte blanda y otra dura. Quedó claro que la jefatura la tiene Mauricio Macri. »

-¿Cuáles son las prioridades en la estrategia electoral del Frente de Todos?

-Es clave es lograr la mayoría en el Senado. Por eso estamos reforzando nuestro trabajo militante en las secciones donde se eligen senadores. Probablemente tengamos que pensar en una estrategia más fina en esas secciones electorales. La prioridad uno es ganar la elección, la prioridad dos es obtener la mayoría en el Senado.

-¿Cuánto cambió la gestión de ministro que imaginaba cuando asumió respecto de la que lleva adelante?

-Cambió mucho la dinámica de gestión respecto de los primeros tres meses. Si bien mantenemos las prioridades y no dejamos de hacer muchas cosas que nos habíamos planteado, los cañones empezaron a apuntar al sistema sanitario. Toda la gestión fue trastocada por esta situación y todos los ministerios hemos tenido que reorientar nuestro trabajo.