En el PJ de Santa Fe quieren manotearle la lapicera a Perotti

Los vientos de rosca soplan cada vez más fuerte en el peronismo santafesino. Las elecciones de medio término borraron de la hoja de ruta cualquier tema no relacionado a las PASO o a las candidaturas. Dos semanas después de la asunción de las nuevas autoridades del PJ provincial, a la que se llegó a través una lista de unidad y con paridad de géneros, más de un sector tiene la intención de marcar la cancha y fijar una postura: las internas se deben realizar y hay que discutir cómo se abordarán los comicios. Mientras la Casa Gris mira de reojo con la ambición de manejar la lapicera, un integrante del Consejo Ejecutivo justicialista le aseguró a Letra P que la estrategia electoral deberá discutirse puertas adentro en la próxima reunión partidaria. “La ropa sucia la lavamos en casa”, aseguró.

Existe concordancia entre los distintos espacios del PJ que no pertenecen al perottismo acerca de que las elecciones PASO deben realizarse, a contramano de lo que cree el gobernador Omar Perotti. Curiosamente, coinciden con el planteo del presidente de la Cámara de Diputados santafesina, Miguel Lifschitz, que en rueda de prensa se mostró a favor de las primarias. “No vemos dificultad que, con recaudos y protocolos, puedan llevarse adelante", lanzó el líder del Frente Progresista días atrás.

Si bien en el PJ cada sector tiene distintos intereses en juego y todos expresan que hay que ser cautos con la cuestión sanitaria, desde el Movimiento Evita, por ejemplo, fueron claros: tiene que haber internas y deben realizarse en conjunto con las elecciones provinciales. “En todo caso, hay que analizar si no es necesario aplazar la fecha por cuestiones de salud”, le indicó a Letra P una dirigente de dicho espacio.

Por otro lado, en el Nuevo Espacio Santafesino (NES), que tiene como referentes a la vicegobernadora Alejandra Rodenas y al senador provincial Armando Traferri, creen que ya no hay margen para cancelar las primarias, aunque entienden que la decisión que tome el PJ a nivel nacional será la que marque el rumbo en Santa Fe. Por su parte, desde la Corriente, la tribu que lidera el ministro Agustín Rossi, le aseguraron a este medio que son “defensores de las PASO”, a menos que la cuestión sanitaria lo impida.

A su vez, hay distintos legisladores y dirigentes no íntegramente ligados a los grandes espacios que piensan que hay que llevar adelante las primarias. “Una interna peronista sería altamente saludable”, confió un diputado provincial. En el gobierno no se apuran y, si bien esperan definiciones de Nación, no rechazan de plano las internas.

Una postura que una a todo el justicialismo santafesino deberá discutirse de manera interna y eso ocurrirá en el Consejo Ejecutivo partidario que está previsto para los esta semana. Allí, algunos sectores no perottistas, como el que integra el diputado provincial Luis Rubeo, presionaron para convocar a un Congreso Partidario y llevar el tema a una escala mayor. Según pudo averiguar Letra P, esa alternativa cuenta con muy pocas probabilidades.

El Consejo Ejecutivo está integrado por representantes de distintos espacios que llegaron a la alta esfera partidaria a través de una lista de unidad. El presidente es Ricardo Olivera, quien a pesar de no ser del riñón de Perotti tiene muy buena relación con el gobernador y ha sido su pivote político en más de una ocasión. La vicepresidenta es Norma López, del espacio de Rossi; el vicepresidente 1° es Rubén Pirola, del NES, sector que actualmente se encuentra enfrentado con el perottismo; y la vicepresidenta 2° es Silvina Frana, que representa al grupo político comandado por María Eugenia Bielsa.

Si bien aún no hay un temario definido, el tire y afloje por las internas se dará en la mesa más reducida del Consejo, donde también se colará la elaboración de una estrategia para la elección y la rosca por los nombres de los candidatos. Un legislador provincial que lleva a cuestas varios mandatos le aseguró a Letra P que hay distintos espacios del PJ que quieren que el mandatario y la Casa Gris se involucren más en las cuestiones partidarias. “Como dijo la vicegobernadora en la asunción de autoridades, Perotti le tiene que poner la banda a otro peronista en 2023. Claro que para que eso suceda hay que hacer cosas, no es solamente una cuestión espontánea”, concluyó.