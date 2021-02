“Agustín Rossi podría representar a todos los sectores del PJ”

Para el senador Armando Traferri, el ministro de Defensa Agustín Rossi es la opción ideal que tiene el PJ en el año electoral. Incluso, cree que el Chivo podría ser quien “articule la representación de todos los sectores del peronismo”, a diferencia del senador nacional Roberto Mirabella y su compañera de bancada María de los Ángeles Sacnun, que dejan “muchos sectores sin representación”. Por otro lado, uno de los líderes del Nuevo Espacio Santafesino (NES), aliado de la vicegobernadora Alejandra Rodenas, reiteró que no tiene “garantías” para presentarse en la investigación sobre juego clandestino que lo tiene como uno de los involucrados. “De existir fiscales que nos den garantías de imparcialidad, sin ninguna duda nos vamos a presentar”, señaló.

-Si surgen más novedades en la causa sobre juego clandestino, ¿se presenta a la justicia?

-En ningún momento descartamos presentarnos. Primeros fuimos, nos presentamos espontáneamente y no tuvimos respuesta de parte de los fiscales. Después de todas las maniobras que se dieron está claro que no tenemos garantías con estos fiscales. De existir fiscales que nos den garantías de imparcialidad, sin ninguna duda nos vamos a presentar.

-Después de todo lo que pasó, ¿hay puentes abiertos con Perotti o sus cercanos?

-No, ni el ministro de Gobierno (Roberto Sukerman) ni el de Gestión Pública (Marcos Corach), que hoy aparecen como voceros, nos han llamado a una reunión ni para hablar de la agenda legislativa.

-¿Usted y el bloque que conduce tienen interés en tener ese vínculo?

-Todo nuestro espacio político está construido sobre la búsqueda del diálogo y el consenso. Hay que mirar a los otros sectores como adversarios circunstanciales, no como enemigos. Para poder respetar las miradas distintas es necesario mucho diálogo. El desafío de hoy es buscar consensos, no la pelea y las discusiones a través de los medios. No es lo que necesita la sociedad.

-¿El Ejecutivo quiere evitar a la Legislatura?

-Es lo que vienen diciendo los legisladores de la Cámara de Diputados, no solamente de la oposición, sino también del PJ. Ellos mismos se han expresado a través de su presidente de bloque, Leandro Busatto, de la falta de diálogo. Desde todos los sectores se habla de la falta de diálogo del Ejecutivo con el Legislativo. Evidentemente o estamos todos equivocados o el equivocado es el Ejecutivo.

-Trascendió una reunión que usted mantuvo con el ministro Rossi y la vicegobernadora Rodenas, entre otros, ¿cuál fue el motivo?

-Nosotros nos reunimos con todos los sectores, incluso con Marcos Cleri, con el Frente Renovador que ha sido aliado, Roberto Meli, Cachi Martínez. Somos un gobierno de coalición que hizo un gran esfuerzo para llegar, no nos reunimos para criticar una acción de gobierno sino para analizar el rumbo de la política y ver qué es lo que podemos aportar desde nuestro lugar.

-El NES tenía con el sector que lidera Rossi un entendimiento, una cercanía, ¿continúa esa relación?

-Nosotros hicimos una experiencia que fue inédita, la unidad en la diversidad. Siempre se dijo que lo que separaba la interna no lo puede unir la general. Lo que hicimos en 2017 renovó las esperanzas en el justicialismo de que era posible alcanzar la gobernación. Al no tener un conductor, sino que son varias corrientes la que hoy representan al PJ en la provincia, había que integrar a todos en el armado. Desde el 2017 tenemos una relación distinta, que está basada en el respeto. Desde ahí tenemos una relación, Alejandra mucho más con Agustín, yo más con Luis (Rubeo), lo mismo con Alejandro (Rossi), Facundo Olivera, con Busatto hace mucho que no hablo, pero tengo mucho respeto, es un dirigente con mucho futuro y ha demostrado defender siempre los intereses del PJ.

-¿Una primaria es la receta para la elección de este año?

-Si no se logra una lista de unidad y hay sectores que quedan afuera, vos sabés lo que pasa. De mínima, no trabajan. Necesitamos a todos los integrantes de las corrientes del PJ trabajando. Si no se puede iremos a una primaria, que son saludables, lo demostramos en 2017.

-¿El NES va a armar una lista o entablar una alianza electoral con otros sectores?

-Siempre. Si hay primarias y no tenemos acuerdo, seguramente vamos a presentar candidatos.

-Pareciera que Mirabella y Sacnun arrancan por delante del resto en la carrera, ¿tienen el acompañamiento mayoritario del PJ?

-Me parece que no, quedan muchos sectores, como el Movimiento Evita, la Corriente, nosotros mismos, que no estamos representados ahí. Habría que ver la lista de Diputados, no le decimos que no a esa fórmula, pero habría que ver cómo se conforma la lista de diputados.

-¿Rossi es de las mejores opciones que tiene el PJ en la competencia por la senaduría?

-Siempre en una elección es importante ver con quiénes competís y en función del nivel que te pongan del otro lado, tenés que poner de este lado. Agustín Rossi siempre ha sido uno de los exponentes más importantes que ha tenido el justicialismo en Santa Fe. Podría ser el que articule la representación de todos los sectores. Igualmente, deberá ser producto de un diálogo.

-¿Rossi contiene más sectores que Mirabella y Sacnun?

-Creo que sí.