“En el Congreso no veo consenso mayoritario para suspender las PASO”

Para el senador nacional Roberto Mirabella, en el Congreso no hay un “consenso mayoritario” para suspender las PASO. El ladero del gobernador de Santa Fe Omar Perotti no rechazó un proceso de internas, pero puso el foco en la cuestión sanitaria, tal como lo planteó días atrás el jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados Máximo Kirchner. “No podemos tirar por la borda todo el esfuerzo que se hizo en todo este tiempo”, remarcó en ese sentido. Por otro lado, admitió que las primarias son un buen elemento para dirimir la interna del peronismo santafesino. “Es un mecanismo de selección de candidatos válido, no lo objeto como tal”, señaló, en una entrevista con Letra P.

-Asumieron las nuevas autoridades del PJ de Santa Fe, ¿se abre una nueva etapa en el partido?

-Se consolida un proceso político que se venía trabajando desde hace años, cuando logramos en 2016 armar un acuerdo entre todos los sectores del partido, con Ricardo Olivera como presidente. A partir de ahí hubo distintos procesos electorales, programas y construcción de proyectos, y ganamos la provincia. Todo ese proceso se consolidó con el triunfo de Omar Perotti y en esta etapa se volvió a generar un acuerdo para que siga presidiendo Olivera, que lo había hecho muy bien.

-La “unidad en la diversidad” de la que se habla en el PJ, ¿incluye a todos?

-Nosotros expresamos siempre que muchos sectores políticos del peronismo se habían ido del partido, habían participado en otros espacios, habían competido contra el peronismo, y pudimos encontrar un punto de acuerdo para construir un proyecto todos juntos. Creemos también que tenemos que trascender los límites partidarios. Somos, además, parte de un frente donde participan otros partidos. Hay muchas expresiones sociales, individuales, que no están referenciadas en un partido y que esperamos, como frente político, poder contener.

-En el debate por la eventual suspensión de las PASO, ¿cuál es su postura?

-Hay que tener mucho cuidado con la coyuntura sanitaria, no podemos tirar por la borda todo el esfuerzo que se hizo en todo este tiempo. Todas las decisiones que se tomaron fueron epidemiológicas, la decisión de no volver a clases fue sanitaria, no educativa. Ahora se vuelve a la presencialidad, gracias a dios, con todos los protocolos y cuidados. El día de los comicios, donde se aglomera muchísima gente en los centros de votación, va a tener que tener todos los cuidados posibles. En el Congreso no veo un consenso mayoritario para suspenderlas. De hecho, un sector del radicalismo presentó un proyecto para postergar un mes las elecciones, que se realicen en septiembre y que el plazo entre las PASO y las generales sea más corto. Otros plantean que se suspenda por única vez, el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés dijo que había que suspenderlas porque no servían para nada. Muchas opiniones diversas, tampoco es bueno cambiar las reglas de juego en una coyuntura que debería tener previsibilidad.

-¿Hacer las PASO beneficia al conjunto del PJ santafesino, en función de su actualidad?

-Sí, este mecanismo a nivel provincial está desde 2005 y a nivel nacional comenzó a regir en 2011. Hay muchas coyunturas electorales donde este sistema también permitió que los partidos puedan seleccionar sus candidatos. Fue una herramienta útil, nosotros participamos de procesos electorales con PASO, sin PASO, es un mecanismo de selección de candidatos válido, no lo objeto como tal.