Clamor en Olivos, Cristina navideña, el doblete de Losada y los tickets de Milei

Una diputada del PRO de Salta tenía una infección en una muela. Pensó en volver a su provincia para hacerse ver por su odontólogo habitual, pero la mandaron a una guardia y, a fuerza de medicamentos, le bajó el dolor. Javier Milei tenía vendidas entradas por 50 y 150 dólares (más impuestos) para una conferencia el domingo 19 en el Flamingo Theater Bar de Miami, pero lo sorprendió un colega de otra bancada que lo increpó el jueves 16: "¿Es cierto que te vas a las 20? Mirá que si perdemos la votación por un voto puede ser tu culpa". "No me voy, reprogramé", contestó tranquilo el diputado de La libertad avanza, a quien habían criticado por no estar en la reunión de la comisión de Presupuesto (de la que no es parte) que coincidió con una charla en Rosario. Votó en contra del Presupuesto y el miércoles 21 rechazó Bienes Personales. La conferencia en Miami la pasó para el 19 de enero.

Ricardo López Murphy cumplió su palabra y no dio cuórum para el Presupuesto, a contramano de la estrategia de la alianza que integra. Así fue como la oposición ganó el 16 su primera votación y emplazó a la comisión de Presupuesto a tratar la media sanción de Bienes Personales remitida por el Senado. En el tablero no figuró el voto de Facundo Manes, que llegó unas horas después desde Rosario. Zafó porque ese día sobraron votos, a diferencia del martes siguiente.

Aunque ya pasó casi una semana, es casi de lo único que se habla en la oposición. Están quienes recuerdan que habían alertado sobre los riesgos. Al porteño Alvaro González también le hicieron marca personal, pero no pudieron convencerlo de que se quedara. Conocedor del Congreso, estaba seguro de que terminaban las sesiones después del debate por el Presupuesto. Menos experimentada, la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, bajo el comando de su coterráneo Rodrigo De Loredo de UCR Evolución, estuvo el viernes en su banca en Diputados cuando Silvia Lospennato se acercaba uno por uno a los jefes de bancadas opositoras pidiéndoles la firma para convocar a sesión especial por Bienes Personales. Aún así, la exconcejal jura que pensó que el viernes por la mañana había terminado el año legislativo cuando ella misma votó el pase a comisión de la media sanción del Senado para su urgente tratamiento. "No debió haber pasado y no puede volver a pasar", repetían enojados varios diputados mientras Bullrich pergeñaba un plan para sancionarlos. No culpan solo a quienes estuvieron ausentes, sino también al entusiasmo de Lospennato. De todos modos, en varios casos creen que no todos están "a la altura de las circunstancias. Este es un momento histórico y no todos están preparados. No hay familia, casamiento ni viaje a Disney: todos deben quedarse y estar para la sesión", repetían aún enojados este fin de semana. Sobre todo un legislador de la troupe de halcones que se fue en taxi y, apenas subió, el conductor le recriminó: "Aprendan a contar".

Del yerro en la sesión por Bienes Personales se habló obsesivamente entre limonadas y cervezas en la plaza Houssay, corazón de la zona de facultades donde se forjó el espacio radical que lideran Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau. El brindis de Evolución UCR fue a la romana. Cada cual pagó lo que consumió. No hubo asistencia perfecta, pero sí estuvieron las principales figuras, entre ellas el cordobés De Loredo. Su jefatura de bancada, todo parece indicar, tiene fecha de vencimiento el 1 de marzo. En la UCR le prometieron la jefatura del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC), pero el PRO no cederá ese lugar. En el patio de comidas se oyeron reproches a Mario Negri, a quien responsabilizaron por el escrache en redes sociales a Brouwer de Koening. Ella pidió disculpas desde Disney. Sus pares de Evolución coincidieron en que debió terminarse la partida el día del rechazo al Presupuesto y no envalentonarse. Coinciden varios en el PRO, donde reprochan haberle dejado la mesa servida para el gol a Máximo Kirchner y a Sergio Massa y que modificaran Bienes Personales a gusto del oficialismo. El otro tema del que se habló fue el planteo que haría al día siguiente, en contra de esa ley, el propio Lousteau, que fue el más duro en la comisión de Presupuesto del Senado.

Capítulo aparte mereció en otras charlas el Covid positivo de la senadora radical Carolina Losada. La santafesina se contagió por segunda vez en siete meses. No está vacunada y compartió el cierre del año en un acto con incontables contactos estrechos. Habrá marca personal para ella, teniendo en cuenta el antecedente de la diputada Camila Crescimbeni, que si no hubiera tenido que aislarse hubiera sido el voto 127 de la oposición y hubiera empatado con el Frente de Todos. Para tranquilidad de JxC, si sigue evolucionando bien podrá estar en la sesión del miércoles 29 en la que se tratará justamente Bienes Personales. Luis Naidenoff, jefe del bloque UCR, ya la cuenta a favor, aunque en su tropa hay quienes están molestos porque la senadora no se aplicó ninguna vacuna.

También hubo brindis en Olivos. El lunes, el presidente Alberto Fernández convocó a diputados y diputadas del Frente de Todos tras el rechazo al Presupuesto. José Luis Gioja, patriarca de la unidad, pidió la palabra. "He leído Presidente unas declaraciones suyas, he visto que pretende ser reelecto. Eso quiere decir que estamos dispuestos a hacer el mejor gobierno para la gente. Si eso es así, cuente conmigo", celebró y picó en punta con el operativo clamor. Dicen que hubo fuertes aplausos, aunque también hubo quejas por la falta de encuentros de este tipo y la falta de información y diálogo con muchos funcionarios nacionales. Máximo Kirchner no opinó ni a favor ni en contra de la reelección, mientras que en el Ministerio del Interior el equipo de Eduardo de Pedro saludó con una tarjeta virtual con la imagen solo de la vicepresidenta y un simple: "Merry Cris más". Eduardo Valdés, devoto de la unidad, hizo pegatina de afiches de Él y Ella.

Gioja, promotor de la conformación de Todos, no es profeta en su tierra. Su sucesor, el gobernador Sergio Uñac, impulsó en la Legislatura la eliminación de las PASO provinciales y el diputado nacional le salió al cruce en Twitter. Tres diputados provinciales, su hermano Juan Carlos Gioja y su sobrino Leonardo Gioja presentaron una demanda por inconstitucionalidad ante la Corte provincial. Después, junto a la diputada Graciela Seva, se plantaron y faltaron a la última reunión del bloque en la Legislatura sanjuanina.

La guerra llegó al recinto: aunque Seva y Leonardo Gioja votaron a favor de la refinanciación de una deuda entre la Nación y la provincia, Juan Carlos Gioja pegó el faltazo. Uñac no se calló y les reprochó judicializar una discusión política.