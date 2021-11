Milei for export: la agenda del caos, una mudanza y el tabú del Congreso

Los "chicos" de Javier Milei son cinco perros mastín inglés. El padre, Conan, y sus hijos Milton, Murray, Lucas y Robert, llevan nombres de economistas liberales. Poco después de iniciada la pandemia, los ingresó en una guardería canina pero ahora, que ya pasaron las elecciones y el aislamiento, el diputado electo por la Ciudad de Buenos Aires se mudará de la vivienda paterna en Vicente López (donde se instaló por los problemas de salud de su padre) a una casa donde pueda convivir con sus mascotas. No es el único cambio después de sus 17 puntos en la Capital en las elecciones legislativas. A Milei le costó explicar en el debate de TN por qué no se había vacunado y este último feriado tuvo que repetir sus argumentos para validar su cambio de opinión. Es simple, repitió: el 1° de diciembre dará una conferencia en Uruguay y el trimestre siguiente llevará su tour a Chile, Colombia, Ecuador, México y varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Miami, Nueva York y Washington DC, adonde viajará después de su asunción en diciembre.

Con 52 años, Milei se demoró unos meses en pedir turno, pero finalmente se dio dos dosis de Sinopharm. La primera, en la mezquita de la avenida Bullrich y la segunda, en el estadio de Vélez Sarsfield. Alguien lo fotografió y viralizó esa imagen que se convirtió en "la" noticia del fin de semana largo. Sin carnet de vacunación, no podría ingresar a varios de los países que visitará. Letra P le preguntó si todos esos compromisos le impedirán asistir a su trabajo como diputado nacional. Respondió que irá al Congreso, pero que sus planes son viajar durante el verano y que es su manera de ganarse la vida. Ahora, con su exposición política y su verba anti-Estado y anticasta, es aún más requerido. Beneficios colaterales de criticar al sistema al que ingresa.

El caos en la agenda de Milei lo ordena su hermana Karina. Ella es quien se ocupa de la organización. A veces, las reuniones de Milei son en plena actividad. Con Ramiro Marra, legislador electo de la Ciudad por La Libertad Avanza, delineó algunos temas en el vuelo de ida y vuelta a Formosa la semana pasada. Aunque contó que se sacó decenas de selfies, organizó el viaje vía Corrientes y, de paso, evitó algún malestar que su presencia pudiera ocasionar en el aeropuerto formoseño.

En los planes del economista, además de las charlas rentadas, está su debut como figura nacional. En la previa al 14 de noviembre, después de su cierre con una maratón online y un acto en Parque Lezama, viajó a La Rioja para acompañar a su amigo Martín Menem, sobrino del expresidente que fue electo diputado provincial. Menem es el único autorizado en todo el país para usar el sello La Libertad Avanza. Juntos reivindicaron al expresidente Carlos Menem y su política económica y el vuelco hacia una gestión liberal. En Formosa, tras los comicios, acompañó a un joven influencer libertario, Agustín Rojas, que denunció apremios policiales, fue detenido y acusado por intimidación pública, atentado contra la autoridad, lesiones y daños por su participación en la protesta contra la cuarentena que tuvo lugar el 5 de marzo. En la puerta del juzgado adonde acompañó a Rojas, Milei armó un acto improvisado. La agenda nacional se completa con una clase abierta en Rosario el próximo 13 de diciembre. También será al aire libre, convocada por redes sociales y con el mismo estilo que le imprimió a su performance electoral porteña. Como toda la dirigencia, sigue en campaña, aunque tiene la excusa de sus charlas sobre economía. En los viajes al exterior, intentará además algún diálogo político y concretar en persona vínculos que hasta ahora mantiene en redes sociales con figuras liberales de la región. Si se da esa posibilidad, Marra se sumará al equipo.

En diciembre, sin embargo, Milei debería completar formalidades y protocolos para ser uno de los 257 representantes de la Cámara de Diputados. Jura que sorteará su dieta, porque no puede renunciar a ella. Para sostenerse, tiene un plan: convocar a cada votante a donar $10 por mes. La recaudación que calcula alcanzaría unos tres millones de pesos mensuales, una cifra muy superior al haber parlamentario. Letra P le consultó cómo hará con su planta de personal legislativo. Ese es un problema que todavía no sabe cómo va a resolver para que encaje en su discurso contra los gastos del Estado. Cinco personas integrarían el equipo de asesores que sumaría en un despacho, una oficina que sostiene el Estado y una plantilla a la que el Estado paga sus haberes, y que para cumplir un trabajo deben estar formalizados, aunque no pertenezcan a la planta permanente. En la Legislatura porteña, su fuerza ocupará cinco bancas, pero en el partido ya aclaran que quienes trabajen en esos despachos cobrarán como cualquier otra persona empleada por el parlamento capitalino.

A pesar de las críticas por el rol del Estado, Milei no puede estar al margen de todo. El aspecto que más le cuestionaron sobre su vacunación fue que haya puesto el brazo para inmunizarse en el marco del plan del Gobierno y de la gestión de la Ciudad que comanda Horacio Rodríguez Larreta, a quien cuestiona casi a diario aunque no le diga "tirano" como al presidente Alberto Fernández. Varias veces por semana se hisopa junto a su hermana. Se hace llevar a donde esté varios test rápidos, similares a los que se usan en algunos programas de televisión. Son test de laboratorios privados, no del Estado.

En el plano estrictamente político, Milei todavía no prepara su desembarco en el Congreso. "Falta mucho para el 10 de diciembre", asegura, mientras se concentra en aprovechar el impulso del 14N y sumar horas de televisión. Este lunes feriado estuvo con Joaquín Morales Solá en TN. En el primer primer bloque del mismo programa, participó Patricia Bullrich. Apenas se saludaron en los pasillos, porque la dinámica del programa no les permitió más que eso. Sin embargo, habían hablado días atrás, cuando la presidenta del PRO lo llamó para saludarlo. Bullrich también felicitó a José Luis Espert. No avanzaron más, pero ella dijo públicamente que hay que ampliar la base de Juntos por el Cambio. También quiere obligar a los bloques legislativos a endurecer sus discursos y ya le pidió a Gerardo Milman, también diputado electo, que convoque a una reunión de legisladores y legisladoras de perfil duro integran el PRO.

Milei vuela más a la derecha que los halcones amarillos. Hay quienes están convencidos de que debe quedarse con su bloque de dos escaños, junto a Victoria Villarruel. Sin embargo, Milei tiene pendiente una charla con su amigo Espert, que llega al Congreso con Carolina Píparo después de que Florencio Randazzo se quedara con la banca bonaerense número 35 y dejara afuera al presidente de la UCEDE, Hugo Bontempo.