“El peronismo necesita menos espacios internos en Santa Fe”

El diputado provincial y jefe de bloque justicialista en la Cámara baja santafesina, Leandro Busatto, dialogó con Letra P y opinó sobre las discusiones que deben darse en el peronismo en Santa Fe. En este sentido, consideró que se necesitan “menos espacios internos” y “construir una solución conjunta”, y negó un salto del rossismo al espacio del gobernador Omar Perotti: “No hay una situación que me permita pensar que tenga que salir de un lado para ir a otro”.

-¿Su posición política está cerca del perottismo?

-Soy parte de un espacio político que se referencia en Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández) y es la Corriente Nacional de la Militancia que condujo históricamente Agustín Rossi en Santa Fe. No tengo ningún motivo para pensar que ese espacio no sigue vigente y que no sigue con una expresión contundente en términos provinciales. No hay una situación que me permita pensar que tenga que salir de ese espacio para ir a otro.

-¿Cómo está el peronismo santafesino actualmente?

-Necesita menos espacios internos en Santa Fe. Debe construir una solución conjunta que nos nuclee y nos permita ser parte de algo a todos y todas. Es momento de pensar cómo entre todos ponemos de pie al PJ que está en una situación realmente difícil, pero con una expectativa de recuperar terreno en el 2023.

-¿Por qué es necesario que haya menos espacios internos?

-El gobernador es la referencia institucional más importante del peronismo, debería estar por encima de las líneas internas. Perotti llegó a ser gobernador con el aporte de todos los sectores del peronismo. Eso exige que contemple visiones de otros actores. No es momento para pensar en un PJ que se construye a imagen y semejanza de un solo dirigente en la provincia.

-¿Cómo es la relación entre el Ejecutivo y el bloque del PJ?

-Como jefe de bloque voy a defender todas las políticas del gobierno provincial porque es lo mejor para el peronismo. Con los senadores hay una necesidad enorme de acortar distancias entre un pasillo y otro. Es lo que demandamos apenas asumió la gestión, tener una mesa política e institucional que coordine los esfuerzos en la Legislatura para que el gobierno tenga la certeza de quiénes somos los que estamos defendiendo la política y tenga interlocutores y defensores.

-¿Existe esa mesa de diálogo?

-Está hoy en vigencia. Esa instancia atravesó distintas etapas. Tras el fallecimiento de Miguel Lifschitz y la ruptura del Frente, se nos volvió a abrir el camino para tener una mejor interlocución. Lo hablamos con (el exministro de Gobierno) Esteban Borgonovo en su momento, con Roberto Sukerman después, con Marcos Corach y Oscar Urruty. A todos le valoramos el intento, no siempre se pudo pero me parece que hoy está más despejado el panorama, probablemente el clima político es más dinámico y todo está más aceitado.

-¿Qué se puede mejorar para traccionar votos en Diputados y que salgan las leyes del Ejecutivo?

-Construir una mayoría circunstancial tema por tema. Para eso hay que escuchar mucho y hay que hablar. Para escuchar, hay que tener la posibilidad de tener gente en el Ejecutivo que esté decidida a hacerlo. Tengo la enorme sensación de que el gobierno lo está haciendo.

-¿Qué análisis hace del resultado de las elecciones?

-No logramos dejar de hablarle a nuestro núcleo duro. Tampoco es conveniente que yo juzgue la estrategia, pero queda como aprendizaje que, aunque haya momentos de dificultad de un gobierno nacional, no tiene que ser mala palabra. Los que nacionalizaron en esta etapa fueron los que levantaron y ganaron. El peronismo gobierna Santa Fe porque logró generar expectativa en la sociedad y hacer que todos los sectores de la vida interna participen activamente. Hay que salir adelante con más participación, con más vida interna, sin tantas valoraciones sobre los compañeros o compañeras que participan.

-¿A qué se refiere con mayor participación?

-El presidente del partido puede convocar tranquilamente al peronismo a dar su opinión sobre algunos temas. En las decisiones políticas hay que avanzar entre todos y consensuando, llamándonos más, queriéndonos un poquito más. Los peronistas tenemos que abrazarnos mucho en esta etapa, limar asperezas y salir hacia adelante.

-¿El gobernador o su espacio no podría decir que no es eso lo que se decidió con las PASO?

-El peronismo tiene que ganar las generales, no se puede vivir de la interna. No tenemos que dramatizar las PASO. Se pone demasiado libido ahí y después se pone poco énfasis en las generales. Cómo se explica que hayamos sacado 39.000 o 40.000 votos en las primarias de concejales en Santa Fe y perdimos 7.000 votos en las generales, y la campaña de Jora (la concejala santafesina Jorgelina Mudallel) fue mucho más fuerte en las PASO que en las generales, la campaña publicitaria, política, el movimiento que había alrededor... hay que replantearse esas cosas hacia adelante.

-Se vienen cambios en el gabinete. ¿Cómo cree que deberían ser?

-Depende los ministerios. Hay ministros más políticos, hay ministerios más técnicos. Los ministros son colaboradores del gobernador por lo cual tienen que tener un perfil acorde a lo que se esté demandando. Lo que sí está claro es que en esta etapa el gobierno tiene que aprovechar la salida de la pandemia para relanzar su gestión y relanzar políticamente el peronismo.