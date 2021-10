“Después de las PASO tengo un diálogo más intenso con Cristina y Alberto”

A tres semanas de las PASO, el exministro de Defensa Agustín Rossi no se da por vencido ni aún vencido. Se sacude el polvo después de batallar y perder contra el gobernador Omar Perotti en las PASO y vuelve a la escena pública con críticas a la táctica electoral que desplegó el Frente de Todos a nivel nacional. En diálogo con Letra P, niega rencores con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández a pesar de que le negaron el apoyo: “tenemos miradas distintas sobre lo que pasa en Santa Fe pero voy a seguir trabajando para fortalecer el Frente de Todos y el liderazgo de ambos”, dice.

-¿Qué evaluación hace de las elecciones?

-En Santa Fe perdimos por 10 puntos contra JxC y creo que si nosotros no impulsábamos la primaria e íbamos con el proyecto original del gobernador Perotti que era con Roberto Mirabella de candidato senador, seguramente hubiésemos sacado menos votos que los 30 puntos que logramos. Ahora habrá que trabajar mucho para tratar de revertir esa situación el 14 de noviembre. Y a nivel nacional, que creo que influye también en Santa Fe, está claro que para un gobierno peronista ir a un proceso electoral sin una mejora en la calidad de vida de los argentinos resulta muy difícil y la gente nos dio una advertencia. Hay que hacer un mayor esfuerzo para mejorar esas condiciones y las decisiones que está tomando el gobierno nacional van en ese sentido. El resultado generó una crisis en la coalición y esa crisis se traslada al gobierno.

-¿Fue un error de estrategia electoral la consigna de unificar las listas en todo el país?

-Sí, en ningún lugar del mundo las coaliciones se resuelven con listas únicas. Acá las listas únicas se plantearon como un objetivo y no como una táctica. Y quienes decidimos participar igual, recibimos una mirada condenatoria. Como resultado, en 17 de los 24 distritos electorales que existen en Argentina, ganaron los frentes que tuvieron internas, que incluso es un sistema que impulsamos y defendimos nosotros y lo terminan usando otros partidos. No estoy diciendo que hay que alentar que haya internas en todas las provincias, pero sí que en aquellos lugares en donde no se puedan sintetizar las opciones, es razonable que se permita sin dramatismos. No estábamos desafiando nada, es un error que una coalición como la nuestra no tenga válvulas de escape para aceptar a alguien que disiente.

-Roberto Sukerman opinó que la Nación podría haber armonizado las tensiones para evitar la interna en Santa Fe. ¿Faltaron esos esfuerzos?

-Lo que hizo el gobierno nacional fue tratar de que haya una lista única en la provincia. Eso me lo dejó en claro el Presidente a mí, y yo hice los esfuerzos también para que haya una lista única aunque no estaba de acuerdo. Lo que pasó fue que todas las propuestas que hicimos no tuvieron receptividad en la lista que pensaba el gobernador.

-Usted cosechó un tercio de los votos del Frente de Todos en Santa Fe. Después de los resultados de las PASO, ¿siguen siendo una alternativa?

-Nos planteamos como objetivos mostrar a la sociedad santafesina que en el peronismo no había una única mirada. Hay una mirada, que hoy es mayoritaria y que es la del gobernador Omar Perotti, y otra que construimos nosotros y que va a seguir existiendo en Santa Fe. Con las PASO no se terminó nada. Después, la política tiene coyunturas, circunstancias y veremos cómo se expresan, pero sin duda nuestro espacio político va a seguir participando de la vida política santafesina y de la vida política interna de nuestro movimiento.

-¿Se imagina candidato nuevamente?

-A tres semanas de una elección es imposible imaginarse de esa manera pero tampoco me imaginaba candidato en esta elección. No se puede pronosticar y tampoco es conveniente hacer política en base a candidaturas. Uno de cada tres santafesinos que votaron al Frente de Todos acompañaron nuestras propuestas, y en las circunstancias y en cómo se dieron las elecciones es un respaldo que yo considero satisfactorio y me alienta a seguir trabajando en el mismo sentido. Cuando llegue el momento veremos cómo se expresa.

-¿Retomó el diálogo con Alberto y Cristina?

-Sí. Después de las PASO tengo un diálogo más intenso. Yo estoy cumpliendo con mi palabra. Dije que independientemente de mi mirada en la provincia de Santa Fe, que es distinta a la que ellos expresaban, terminadas las internas iba a estar en el mismo lugar, tratando de fortalecer el Frente de Todos y el liderazgo de ambos.

-¿Surgió su nombre entre los cambios de gabinete nacional? ¿Estuvo cerca de volver a ser funcionario nacional?

-No, para nada. Sí mantengo diálogo con el Presidente, con la vicepresidenta, tengo compañeros, amigos que son funcionarios del Gobierno nacional. Soy un dirigente político del Frente de Todos, pero no me imagino en ningún lugar. Me parece que los cambios que hizo el Presidente estuvieron bien orientados, son dirigentes políticos con trayectoria, con densidad política, que conocen la gestión.

- ¿Dónde se ve enfocado en los próximos meses?

-Lo que estoy haciendo ahora es mantener mi dialogo con mis compañeros y militantes que me acompañaron en esta elección provincial. Estoy profundamente agradecido con ellos y estoy recorriendo la provincia para reflexionar sobre nuestras elecciones, dentro de la interna y sobre todo lo que está pasando a nivel nacional. Seguramente voy a estar abocado a esa tarea en los próximos meses.