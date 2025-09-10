ELECCIONES | BUENOS AIRES

Los ocho intendentes del peronismo que salvaron la ropa en la Sexta sección

Aunque ganó Bahía Blanca, el triunfo de La Libertad Avanza en la región fue ajustado. Una clave: la buena performance de Fuerza Patria en distritos más chicos.

Letra P | María Eugenia Suárez
Por María Eugenia Suárez
Los intendentes del peronismo que ganaron sus pagos
Más peronismo en Benito Juárez, Daireaux, Guaminí y Laprida

En Benito Juárez, el intendente Julio César Marini logró que la lista que respaldó consiguiera el 44,40% de los votos, y relegó al segundo lugar a la propuesta libertaria que obtuvo el 23,48%, unos pasos delante de la vecinalista Juárez Renace que se quedó con el 20,68% de los sufragios.

También estuvo de festejo Alejandro Acervo, en el municipio de Daireaux, donde los candidatos de Fuerza Patria obtuvieron 4.112 votos, mientras que el acuerdo que selló el PRO con LLA logró 2.252 y Somos Buenos Aires 1.535 votos.

En Guaminí, el intendente José Augusto Nobre Ferreira logró que la nómina oficialista lograra un 45,10% de respaldo. En segundo lugar, quedaron los libertarios con el 26,66% y la alianza del centro con 19,41%.

El intendente de Laprida, Alfredo Fisher, cosechó para Fuerza Patria 2.798 votos, 718 más que los respaldos alcanzados por los mileístas. Terceros quedaron los representantes de Somos Buenos Aires con 1.100 votos.


Los triunfos en Monte Hermoso, Salliqueló, Tornquist y Tres Arroyos

En Monte Hermoso, Hernán Arranz, también celebró la jornada electoral local al alcanzar el 58,91% de respaldo, frente al 21,94% de LLA y el 19,13% de los radicales.

En Salliqueló, el jefe comunal Ariel Succurro lideró el domingo con la nómina de candidatos a concejales propuestos por Fuerza Patria. El oficialismo consiguió el apoyo de 2.493 vecinos, mientras que Somos Buenos Aires fue respaldado por 1.350 y los libertarios por 907.
Sergio Bordoni de Tornquist logró que la propuesta del municipio cosechara el respaldo del 44,99% del electorado. En segundo lugar apareció LLA con el 35,84% y tercero Somos con 15,71%.

Finalmente, el massista Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos, también terminó con una jornada de celebración. La boleta local de Fuerza Patria logró 12.235 votos, mientras que los libertarios alcanzaron 6.983 y el Movimiento Vecinal volvió a ubicarse tercero con 4.673 votos.

