Verónica Magario arrasó en el duelo de la Tercera sección con Bondarenko y prepara la vuelta a La Matanza

La victoria de Verónica Magario al frente de la boleta de Fuerza Patria en la Tercera sección electoral en la elección de Buenos Aires fue arrasadora. Le sacó 25 puntos de diferencia a la segunda fuerza, La Libertad Avanza , que con la candidatura del excomisario Maximiliano Bondarenko no llegó ni a los treinta puntos.

La vicegobernadora fue candidata testimonial, por lo que los próximos dos años seguirá al frente del Senado , un ámbito que le será más amigable ya que gracias al contundente triunfo en la provincia el peronismo tendrá cuórum propio . Con todo, ya mira su vuelta a la intendencia de La Matanza en 2027. Mientras tanto, el candidato libertario se encuentra en el ojo de la tormenta en medio de la interna de la Casa Rosada.

La vicegobernadora ganó por todos lados. Sacó el 53,97% de los votos en la Tercera (son 1.615.657 votos según el escrutinio provisorio) frente al 28,43% de Bondarenko y fue la que más votos aportó a la elección de la provincia desde La Matanza.

En ese distrito Fuerza Patria repite el número de la sección: con 360.913 votos también obtuvo el 53%. Y es ahí hacia donde mira Magario de cara al 2027, cuando el intendente Fernando Espinoza no pueda competir por otra reelección en el distrito y ella no pueda integrar nuevamente la fórmula para la gobernación.

Consultada sobre su futuro en el próximo turno electoral, días antes de los comicios, en una entrevista con el sitio La Tecla la vicegobernadora respondió sin rodeos: “Posiblemente vuelva a ser intendenta de La Matanza”. Ya ocupoó ese cargo entre 2015 y 2019, cuando en la provincia gobernaba María Eugenia Vidal y en la nación Mauricio Macri.

Maximiliano Bondarenko en el centro de la tormenta

Bondarenko no solo debe arrastrar por estos días la fuerte derrota que sufrió en la elección, sino que además cayeron sobre él las esquirlas de la interna del gobierno entre Las Fuerzas del Cielo que reportan a Santiago Caputo y la tropa de Karina Milei que incluye a Sebastián Pareja, el armador de LLA que eligió al excomisario para encabezar la tira de la Tercera.

A menos de 24 horas de conocerse la derrota electoral, Bondarenko reconoció en una entrevista que su madre, jubilada, no llega a fin de mes. Eso le valió una catarata de críticas por parte de los twiteros libertarios, especialmente de Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Titanfdc/status/1965458669480599965&partner=&hide_thread=false Bondarenko, que un día después de ganar las elecciones le soltó la mano a Milei, está entrando a Casa Rosada en estos momentos.



Están durmiendo con el enemigo, muchachos. pic.twitter.com/RWwL8D7XCd — Titán (@Titanfdc) September 9, 2025

“El flamante diputado electo por la Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina un día después de la elección. Estas son las consecuencias de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, que no cree en el Presidente Milei”, publicó en la red social Twitter.

Horas después, el propio Pareja salió a contestarle. Dijo que “se sacan cosas de contexto”, que no “apunta contra el gobierno” y que es una persona “muy loable, muy leal y está contento con el lugar que le ha dado el Presidente". Este martes, Bondarenko fue convocado a la Casa Rosada para participar de la mesa bonaerense que se conformó tras la derrota electoral.

Los números de la Tercera sección

Fuerza Patria se impuso con el 53,86% de los votos. Veinticinco puntos atrás quedó La Libertad Avanza, que apenas llegaba al 28,56%. En el tercer lugar quedó el Frente de Izquierda, con el 5,69%. Esas son las tres fuerzas que superaron el piso del 5,5% y podrán ingresar representantes a la Cámara de Diputados. El cuarto lugar fue para Nuevos Aires, que llegó al 3,23% de los votos, superando al sector que se posicionaba como la tercera vía, Somos Buenos Aires, que apenas obtuvo el 2,86%.

Con estos resultados, Fuerza Patria logrará ingresar diez representantes cuando ponía en juego ocho. Con Magario como candidata testimonial, ingresarán las figuras de la lista hasta el puesto once. Desde el 10 de diciembre, estarán en la cámara baja Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Ayelén Rasquetti, Luis Vivona, María Eva Limone, José Renaldo Galván, Romina Barreiro, Roberto Vázquez y María Nardini.

Por La Libertad Avanza ingresarán seis representantes: Bondarenko, María Sotolano, Luis Ontiveros, Florencia Retamoso y Nahuel Sotelo. Por último, si se mantienen en el recuento definitivo por arriba del 5,5%, ingresarán por el Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Mónica Schlotthauer. No obstante, como Del Caño también lidera la lista de postulantes a Diputados del Congreso, se espera que asuma ese cargo y que en su lugar en la legislatura ingrese el tercero de la lista, Christian Castillo.