EFECTO PALIZA

La Pampa: Sergio Ziliotto rechazó "el diálogo vacío" y dijo que la mesa de Javier Milei representa "el ajuste"

El gobernador advirtió que si el Presidente veta la Ley de ATN, "un diálogo franco es imposible". Espera un llamado institucional. Los antecedentes fallidos.

Letra P | Juan Pablo Gavazza
Por Juan Pablo Gavazza
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, insistió en que la provincia no avalará ni ajuste, ni represión, ni crueldad.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, insistió en que la provincia no avalará "ni ajuste, ni represión, ni crueldad".

Envalentonado por los últimos resultados electorales, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, rechazó de plano sumarse al "diálogo vacío" que el gobierno de Javier Milei convocó vía redes sociales a través de su vocero Manuel Adorni. Cuestionó que la "mesa política" tenga las mismas caras de la gestión y pidió por la Ley de ATN.

Notas Relacionadas
Los gobernadores del Norte Grande Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Santiago del Estero) y Gustavo Sáenz (Salta) junto a los hermanos Javier Milei y Karina Milei. 
EFECTO PALIZA

Milei se prepara para vetar la ley de ATN, con un plan B para los gobernadores bajo el brazo

Por  Sebastián Iñurrieta

El presidente del PJ pampeano ratificó la posición política que tiene desde el 10 de diciembre de 2023. Dijo que no se sumará a una mesa de diálogo con las provincias que representa "el modelo del ajuste, la represión y la crueldad".

Ziliotto recordó que La Pampa se sumó a las convocatorias de diálogo que hizo la Nación, pero cuando se les dio carácter "institucional". Respecto del último manotazo del gobierno en medio del efecto paliza por los comicios bonaerenses, planteó este miércoles: "Por lo que tengo entendido no se ha invitado a ningún gobernador, es un anuncio a través de redes sociales, sin forma institucional y marca el verdadero valor que le da el gobierno nacional a un diálogo con consenso, no donde se determinen imposiciones".

El modelo de Javier Milei "no cierra"

El jefe del Ejecutivo pampeano consideró que si la gestión libertaria no entiende los planteos del voto popular es "imposible un diálogo franco".

"El gobierno necesita gobernabilidad, se han dado cuenta, pero lo habíamos anunciado: el modelo económico no cerraba y la gente lo hizo saber en las urnas de Buenos Aires", refrescó Ziliotto en declaraciones a Radio Kermés.

szpensativo
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, insistió en que la provincia no avalará

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, insistió en que la provincia no avalará "ni ajuste, ni represión, ni crueldad".

Lamentó: "Lo que plantean es el mismo esquema, seguir con el mismo modelo que claramente no tiene indicios de llevarnos a un desarrollo y crecimiento con inclusión y trabajo. Lo han dicho los mismos que confiaron en esto: es imposible seguir creyendo y mientras no cumplan con las promesas, la Constitución, las leyes y las provincias será muy difícil un diálogo fructífero".

Mensaje de Sergio Ziliotto: basta de vetos

"El Gobierno tendría la oportunidad de hacer una convocatoria distinta, pero lo primero sería no vetar la ley de ATN. Si la primera acción es vetar esa ley que le quita recursos a las provincias, empezamos mal", advirtió.

También consideró que "la bandera del equilibrio fiscal es ficticia, inventada a costa del sufrimiento del pueblo, por eso no hay búsqueda de diálogo franco. Dicen que no modifican el rumbo y aceleran las medidas que son su base. No nos van a tener avalando ese modelo de ajuste, represión y crueldad".

"Da miedo y duele que se profundice un modelo que ajusta a las familias y empobrece a la sociedad, que concentra a la riqueza. La sociedad en elecciones de medio término premia o castiga a la gestión. El gobierno nacional plebiscitó la gestión de Milei, claramente, y la gente le dijo que no", completó.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei y los gobernadores en la firma del Pacto de Mayo
EFECTO PALIZA

Los gobernadores esperan un gesto de Milei con la ley de reparto de ATN

Después de la derrota bonaerense, la Rosada anunció que convocaría a los mandatarios provinciales, pero no mandó ningún mensaje. Expectativa por el veto.
El pleno de Provincias Unidas, durante el cierre de campaña del armado de Valdés en Corrientes.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Los tres motivos de Provincias Unidas para bajarle el precio a la convocatoria de Milei

El frente de los gobernadores pisa la pelota y no se apura. El llamado de la Rosada no llegó, pero los alfiles del interior quieren imponer condiciones.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Pablo Petrecca, tras ganar una banca en el Senado.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Petrecca saca pecho con el resultado en la Cuarta sección y ya trabaja para reconstruir el PRO

Por  José Maldonado
Maximiliano Abad festeja con Nuevos Aires.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Abad salvó la ropa de la UCR en Mar del Plata: oposición friendly a Montenegro y objetivo 2027

Por  Juan Rubinacci
Gonard y Ferrández, madre e hijo compartirán Concejo en Bahía Blanca 
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Mileístas de distina cepa: madre e hijo compartirán bloque en el Concejo de Bahía Blanca

Por  José Maldonado
Javier Milei y Toto Caputo avisan que sólo bajarán las tasas si ganan las elecciones
EFECTO PALIZA

Dólar caliente: aguantar, devaluar o volver al cepo, las malas opciones de Milei y Caputo

Por  Esteban Rafele