Triunfo ajustado de La Libertad Avanza en la Sexta sección: 5-4-2, el reparto de bancas de Diputados

La Libertad Avanza consiguió este domingo un triunfo más ajustado de lo esperado en la Sexta sección electoral, correspondiente al sudoeste bonaerense, donde se impuso a Fuerza Patria por una diferencia de siete puntos en la disputa por el reparto de once bancas en la Cámara de Diputados bonaerense.

De esa forma, y con la confirmación de que Somos Buenos Aires logró alcanzar el piso de votos para ubicar legisladores, el reparto de bancas fue cinco para La Libertad Avanza, cuatro para el peronismo y dos para la tercera vía.

La ciudadanía se ha expresado en nuestra provincia con un claro y contundente triunfo del justicialismo. En la ciudad, hemos realizado una buena elección y seguiremos trabajando con energia. Deseo felicitar a Oscar Liberman y a Franca Grippo por los resultados obtenidos y a… pic.twitter.com/Mny8u5FtTk

El resultado fue festejado en el bunker libertario ubicado en Bahía Blanca , con el cabeza de lista Oscar Liberman como principal protagonista."Este resultado es el esfuerzo de nuestro trabajo y el de la gente de la Sexta. Sin dudas hay dos provincias. Hay necesidades para un sector de una provincia y otra muy distinta en la que estamos nosotros. Son dos sectores diferenciales y tenemos que ver cómo resolverlos", dijo el ex candidato a intendente que llegará a la Legislatura bonaerense en diciembre.

#Elecciones2025 Buenos Aires La Libertad Avanza logró el triunfo en la Sexta sección electoral: con el 93,26% de las mesas escrutadas superaba al peronismo por alrededor de siete puntos pic.twitter.com/WBVEByBXQZ

En ese marco, el intendente de Bahía Blanca, el peronista Federico Susbielles, salió a reconocer la derrota, con una referencia a la perfomance libertaria en el sudoeste: "La ciudadanía se ha expresado en nuestra provincia con un claro y contundente triunfo del justicialismo. En la ciudad, hemos realizado una buena elección y seguiremos trabajando con energía. Deseo felicitar a Oscar Liberman y a Franca Grippo por los resultados obtenidos", publicó el jefe comunal en redes sociales.

El peso de Bahía Blanca

La Sexta fue, junto con la Quinta, una de las dos secciones de las ocho en que se divide la provincia de Buenos Aires donde hubo un triunfo violeta. Aunque escrutados casi la totalidad de los votos, la diferencia era mucho menor de la que proyectaban operadores de LLA, que en la previa sugerían la posibilidad de un triunfo por quince puntos de diferencia sobre el peronismo.

De esa forma, los libertarios se quedaron con cinco bancas en Diputados: la de Liberman, Carla Panelli, el ex intendente bahiense Héctor Gay, Mariela Vitale y Gustavo Coria.

dd627da66c8d7f1ae89a07612a3e75f7c583c70a Sebastián Pareja junto a Oscar Liberman y Héctor Gay, candidatos de LLA en la Sexta sección

Fuerza Patria, en tanto, cosechó cuatro bancas, que serán para Alejandro Dichiara -ex intendente de Monte Hermoso y actual legislador que renovará mandato-, la camporista Maite Alvado, Alejandro Acerbo y la massista Sofía Vanelli.

Una de las notas destacadas de la elección en la Sexta fue la perfomance de la tercera vía de Somos Buenos Aires, que sacó el 11,3 por ciento y logró perforar el piso de votos. De esa forma, se quedó con dos bancas, la del bahiense Andrés De Leo, que renovará mandato, y la radical Priscila Minaard.