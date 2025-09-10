ELECCIONES | BUENOS AIRES

San Miguel: triunfo vecinalista con corte de boleta a favor de Gabriel Katopodis

La lista corta del intendente Jaime Méndez y el senador De la Torre hizo match con la nómina seccional de Fuerza Patria. Los números.

Letra P | María Eugenia Suárez
Por María Eugenia Suárez
El intendente de San Miguel Jaime Méndez, el senador Joaquín de la Torre y el ministro Gabriel Katopodis 

En San Miguel, el intendente Jaime Méndez y su principal socio político Joaquín de la Torre volvieron a dar una señal de poderío territorial al quedarse con el triunfo de la mano de una propuesta vecinal. Sin embargo, no fueron los únicos protagonistas. El corte de boleta a favor de Fuerza Patria sumó 56.760 votos al triunfo seccional del Gabriel Katopodis.

Méndez y De La Torre apostaron a la estrategia de la boleta corta, luego de que fracasara el acercamiento del senador provincial a Somos Buenos Aires, por desacuerdos políticos con los principales referentes del espacio de la tercera vía en el conurbano norte.

Primero San Miguel, con boleta corta

Primero San Miguel, encabezada por el responsable de la Policía Municipal Héctor Calvente, logró imponerse por 60.804 votos, lo que posibilitará que en diciembre ingresen cinco concejales de ese espacio vecinalista.

En segundo lugar, se posicionó la propuesta de Fuerza Patria que encabezó el presidente del PJ local, Juanjo Castro. El peronismo fue elegido por 50.462 vecinos y podrá sumar cuatro representantes a la bancada opositora.

Los libertarios, que encabezaron con el excandidato a intendente Agustín Puiggari, obtuvieron 29.687 votos y tendrán dos nuevos representantes.

Gabriel Katopodis, con más votos que el candidato local

El corte de boleta seccional favoreció al candidato de Fuerza Patria, el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, que finalmente ganó la pulseada en la Primera Sección al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que compitió por la LLA, y a su par de Tigre, Julio Zamora, que representó a Somos Buenos Aires.

En el conteo, Katopodis logró más votos que el candidato local. Con 56.760 sobres en la urna a su favor superó a los 44.541 conseguidos por Valenzuela, cifra que superó ampliamente los conseguidos por la lista libertaria local.

La lista de Zamora quedó en cuarto lugar con 2.251 votos detrás de la propuesta seccional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que llevó a Romina del Plá como candidata, que logró 5.613.

