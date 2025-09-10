Juan Manuel Urtubey posó con CFK para obturar el drenaje de apoyos K en Salta

El resultado electoral de Buenos Aires obligó a recalcular estrategias para las fuerzas políticas de Salta . El exgobernador Juan Manuel Urtubey , candidato a senador por Fuerza Patria , visitó este miércoles a Cristina Fernández de Kirchner en el domicilio donde esta mantiene prisión domiciliaria para mostrar una imagen que le ayude a contener a los sectores K salteños.

Como contó este medio , el tres veces gobernador de Salta viene sufriendo la deserción de tribus kirchneristas tras el cierre de listas. En ese marco, Urtubey convocó a "unir fuerzas por Salta".

En tanto, el gobernador Gustavo Sáenz endurece posiciones con la Casa Rosada , repite que ya no cree en las promesas del mileísmo y aspira a morder votos en la pecera peronista.

El acercamiento de Urtubey al kirchnerismo no es nuevo, pero la fotografía publicada en las redes sociales ratifica la buena sintonía que logró con CFK . Este renovado vínculo le permitió al exgobernador quedarse con el sello de Fuerza Patria en la provinicia. Antes del cierre de listas, la puja por la candidatura a senador estaba planteada con Sergio Leavy . El “Oso”, como se lo conoce al dirigente, desoyó el pedido de la expresidenta para acompañar a Urtubey y decidió enfrentarlo con el sello del Partido para la Victoria para tratar de seguir seis años más en la cámara alta.

Unir fuerzas por Salta. Unir fuerzas por la patria. Unir fuerzas por nuestro pueblo. Nada se construye con odio. Mucho menos un país. Unamos fuerzas para poner freno a la ceguera y la agresión, para ponernos juntos de pie y hacer escuchar la voz de quienes no son escuchados.… pic.twitter.com/0sTEDEIUv2

Leavy viene cosechando adhesiones de distintos agrupaciones locales con raíces en el peronismo K. En las últimas horas, sumó al partido Principios y Valores que lidera Gullermo Moreno, cuya dirigencia local cuestionó las designaciones a dedo en abierta crítica a la intervención del PJ salteño dispuesta por Cristina antes de la ratificación de su condena. Esa tarea está encomendada a Sergio Berni y María Luz Alonso, quienes apoyan la nómina que encabeza el exgobernador salteño.

La foto de Urtubey con CFK, de la que también participó el candidato a diputado Emiliano Estrada, pone fin a años de tensión entre ambos referentes políticos. El salteño fue de los primeros en marcar distancia con el kirchnerismo antes de la derrota con Mauricio Macri en 2015 y, mucho más, tras la elección de Alberto Fernández como candidato en 2019. En 2023, apoyó a Sergio Massa en la disputa contra Javier Milei y ahora convoca a conformar un frente muy amplio para derrotar al oficialismo nacional en 2027. Para ello, sabe que primero debe pasar la difícil prueba que se le presenta el 26 de octubre.

La dispersión peronista alienta a La Libertad Avanza

Urtubey disputa votos con Leavy, pero también con la lista que impulsa Sáenz y que encabeza Flavia Royón.

El oficialismo salteño se muestra cada vez más crítico de la Casa Rosada. El gobernador no utilizó eufemismos para referirse a la gestión de Milei. “Son palomas de Iglesia, cagan a los fieles”, dijo en obvia referencia al vínculo roto tras haber transitado como aliados el primer tramo de la gestión libertaria. De hecho, Royón fue secretaria de Energía en los albores del gobierno de LLA por un acuerdo entre Milei y Sáenz. La dispersión peronista alienta a la tropa libertaria, que va por dos bancas en el Senado que pueden ser clave para un escenario político cada vez más convulsionado.