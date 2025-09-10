San Isidro: Ramón Lanús se impuso con más de 48 puntos y Fuerza Patria se consolidó en el segundo lugar

Como sucedió en el resto de la provincia, en San Isidro la elección también se polarizó. El oficialismo, representado por La Libertad Avanza, se impuso cómodamente y Fuerza Patria se consolidó como la segunda alianza más votada. En este escenario, la propuesta vecinal del ex intendente Gustavo Posse obtuvo el tercer lugar.
El gran ganador fue el intendente Ramón Lanús que cosechó 82.107 votos. Los 48,78 puntos alcanzados posibilitarán el ingreso de siete concejales que se sumarán a los cinco que tienen mandato hasta 2027. Con doce bancas propias, quedan en paridad con la suma de la bancada opositora.
El peronismo se consolidó como la segunda fuerza en el distrito con 40.288 votos. Los 23,93 puntos lograron el ingreso de tres concejales que se sumarán a los tres que asumieron en 2023.
Gustavo Posse, sin armado nacional pero con votos
Posse, que llegó a las elecciones con la lista corta “Acción Vecinal San Isidro es Distinto”, apartado de los armados nacionales, demostró que aún conserva un caudal de votos que le permitieron el ingreso de dos concejales.
Si bien se esperaba que el exintendente encabezara la nómina, teniendo en cuenta que meses antes del cierre anticipó que jugaría, finalmente se corrió de la contienda y su nombre apareció anteúltimo en la lista de candidatos a consejeros escolares suplentes.
Aún así obtuvo el respaldo de 25.613 vecinos, el 15,21% de los votos, lo que le significará el ingreso al Concejo de la médica Bárbara Broesse y el actual edil Walter Pérez, conformando un bloque de ocho ediles.