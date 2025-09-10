Una encuesta en Neuquén anticipa un escenario polarizado con una leve ventaja para Rolando Figueroa

En consonancia con los sondeos que dan cuenta de una alta aprobación sobre la gestión neuquina y la caída en la imagen de la administración nacional, una encuesta de PAR Consultores anticipa una pelea mano a mano entre La Neuquinidad del gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , y La Libertad Avanza .

Realizado durante la primera semana de septiembre, el estudio advierte que la corrupción es la principal preocupación de los neuquinos, seguida por los bajos salarios y la falta de trabajo. La inflación, que en años anteriores dominaba la agenda pública, perdió centralidad en el norte de la Patagonia .

El gobernador Figueroa, tal cual los datos a los que accedió Letra P , conserva una sólida aprobación del 52%, con una valoración equilibrada y sin enérgica aversión. En contraste, el presidente Milei aparece con un 46% de apoyo, pero con una desaprobación del 53%, lo que refleja un escenario de marcada polarización en el plano nacional y un cambio notable en una región que lo acompañó en su desembarco a la Casa Rosada .

En cuanto al peso de las fuerzas políticas, La Neuquinidad se ubica en primer lugar con una leve ventaja sobre La Libertad Avanza , mientras que Fuerza Patria aparece tercera, siete puntos por debajo logrando al menos sostener la banca en Diputados que en 2021 ganó Tanya Bertoldi . El resto de las expresiones partidarias no logran superar el 8%.

El estudio también midió la imagen de los principales dirigentes. Figueroa encabeza con un 52% de imagen positiva, seguido más atrás por referentes de La Neuquinidad (36%) y por el libertario Joaquín Eguía (28%).

NQN - Septiembre 2025

De cara a los comicios legislativos, las intenciones de voto muestran un escenario fragmentado. Para Diputados, la periodista Karina Maureira surge como la figura más competitiva, con un 18% de voto consolidado y podría crecer hasta un 36%. Le siguen las candidatas al Senado Julieta Corroza y Silvia Sapag.

La batalla clave por el Senado

En la cámara alta se presenta la competencia más ajustada. Apenas cinco puntos separan a las tres principales candidatas: Corroza, por La Neuquinidad; Nadia Márquez, por La Libertad Avanza y la actual senadora nacional Sapag, por Fuerza Patria. Cualquiera podría imponerse en un escenario abierto que dependerá de los indecisos, que alcanzan el 13% del electorado.

La encuesta confirma que el clima social neuquino está dominado por el malestar con la corrupción y la situación salarial, más que por la inflación. Y que, en lo estrictamente político, se avecina una elección de alto voltaje, con Figueroa fortalecido en el armado desde el interior profundo a la capital, un presidente cuestionado y una batalla para el Senado que promete definirse voto a voto.